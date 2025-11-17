台中一名28歲女子與自家柴犬玩耍時，竟遭愛犬突然翻臉咬傷，右臉頰嘴邊被咬下約4公分大的肉塊！所幸女子把握黃金6小時及時就醫，醫療團隊透過外科縫合和跨科合作，歷經半年的療程，終於恢復了她美麗的臉龐與笑容。專家表示，飼養「瘋柴」需特別留意，牠們情緒變化大，親暱後可能突然暴怒咬人。這起案例不僅令人震驚，更提醒飼主要更加警惕！

愛犬突翻臉！28歲女臉被咬掉4公分肉 「瘋柴」秒變暴君險毀容。(圖／民眾提供)

一名台中28歲女子在與自家柴犬玩耍時，遭到愛犬突然翻臉咬傷，導致右臉頰嘴邊被咬下一塊約4公分大的肉塊。所幸女子及時就醫，醫療團隊成功將被咬掉的組織縫合回去，並透過跨科合作進行後續修復治療，歷經半年的療程，終於恢復了她美麗的臉龐與笑容。專家表示，柴犬情緒起伏大，有時會從親暱轉為暴怒，飼主需特別注意。

醫療團隊成功將被咬掉的組織縫合回去，並透過跨科合作進行後續修復治療。(圖／TVBS)

這起事件中，台中28歲女子與自家柴犬玩耍時，柴犬突然張口咬傷主人，咬下了一塊4公分長、深達肌層的嘴邊肉。女子立即前往急診就醫，當時右臉頰外側有約4公分長的撕裂傷，皮膚缺損與犬齒穿透痕跡明顯，傷口邊緣不整。

右臉頰外側有約4公分長的撕裂傷，皮膚缺損與犬齒穿透痕跡明顯。(圖／TVBS)

林志成表示，柴犬因情緒起伏很大而有「瘋柴」的外號，可能前一秒對主人搖尾巴表示親暱，下一秒就因碰觸到牠不喜歡的部位而反咬一口。他進一步解釋，尤其是從小被主人溺愛的柴犬，有時會突然暴怒。

外科醫師將被咬掉的那塊組織要回來時，醫療團隊盡可能地將這塊組織縫合回去。(圖／TVBS)

豐原醫院外科醫師陳明澤表示，傷口位於五官附近時，後續可能造成的疤痕會導致顏面出現不美觀的缺損，所以當病人表示可以將被咬掉的那塊組織帶回來時，醫療團隊盡可能地將這塊組織縫合回去。醫師指出，患者把握了黃金6小時及時就醫，經過外科縫合後在醫院觀察兩週才出院。修復過程包括美容縫合法重建、PRP自體血小板血漿增生療法、高壓氧治療促進癒合，以及注射肉毒桿菌素、雷射治療和使用抗疤凝膠等。

醫療團隊成功幫助這位女子重建面容，讓她重拾自信與笑容。(圖／TVBS)

在皮膚科的後續治療中，患者每一個半月回診一次，經過約半年的跨科合作治療，醫療團隊成功幫助這位女子重建面容，讓她重拾自信與笑容。這個案例也提醒飼養柴犬的民眾，需要更加留意愛犬的情緒變化，避免類似意外再次發生。

