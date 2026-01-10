愛犬走失！ 飼主懸賞100斤蛤蜊+10斤白蝦尋愛狗

雲林縣 / 綜合報導

您有聽過懸賞金，是祭出百斤蛤蜊加上10斤白蝦嗎？雲林有一隻名叫巧虎的狗狗這個月5日意外走失，讓愛狗心切的飼主心急如焚，將圖文PO上網，請網友幫忙協尋，懸賞金是百斤蛤蜊和10斤白蝦，市價超過一萬5000元，貼文一出立即引起熱議，網友說懸賞金實在太特別也太誘人，還有人笑說甚至快要親自到雲林找狗狗了，飼主還加碼表示，除了海鮮還會再包個紅包，只盼能盡早傳回好消息。

狗狗帶著項圈，趴在泥土裡，開心地搖搖尾巴，享受天然頂級SPA「泥巴澡」，逗趣模樣讓飼主忍不住笑出聲，不過這隻狗狗現在卻不見了，讓飼主心急如焚，急忙將圖文PO上社群平台，請廣大民眾一起協尋，飼主說失蹤的，是這隻惡霸混土狗的米克斯叫巧虎。

廣告 廣告

5日早上八點在雲林縣口湖鄉走失，時隔多天都還沒有找到，為了提高尋獲機率，經營海鮮事業的飼主，祭出特別的「懸賞金」，若是找到巧虎就送出，100斤蛤蜊加10斤白蝦，飼主林姓男子VS.飼主李姓女子說：「100斤文蛤一萬多塊，(蝦子)比較大隻的話一斤也要4、5000塊，可以另外用我們的文蛤蝦子去做答謝，另外再包個紅包。」

飼主愛狗心切，不惜拿出貴桑桑(台)的海鮮，作為尋狗賞金，大批網友湧入留言區，一起加入尋狗狗行列，有網友開玩笑說，懸賞條件越來越吸引人，甚至快要下雲林親自找狗狗了，也有網友轉發分享，希望巧虎快快回家，飼主林姓男子說：「如果不放心我可以我們夫妻現撈，你可以馬上來，你來這邊只拿現撈的文蛤給你們。」

飼主的懸賞心意，滿滿都是對愛犬巧虎的牽掛，目前尋狗行動還在持續中，只盼能在民眾及網友的多方幫忙下，能盡早迎來找到巧虎的好消息。

原始連結







更多華視新聞報導

懸賞50萬愛貓找到了！ 飼主PO現金照 網笑：錢飛了

川普轟「販毒國」 懸賞5千萬美金捉拿委國總統

忙大甲媽回鑾愛貓走失 飼主懸賞50萬「抱走送還照給」

