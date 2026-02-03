愛犬過世捨不得…網紅把遺體「冷凍乾燥」放進展示櫃！全場嚇壞：很詭異

一名女網紅把在愛犬死掉後冷凍乾燥，製成標本放在展示櫃。圖／翻攝自MisTricks

恐怖！一名外國網紅克蘿伊·鍾（Chloe Chung）近日在IG上傳一支影片，她透露在愛犬過世後，將其冷凍乾燥後放在玻璃櫃中展示，影片公開後吸引超過500萬瀏覽數，不過也引發外界批評，不少人表示這個舉動「很詭異」。對此，克蘿伊·鍾則強調，「並非草率的做出的決定」。

根據《每日星報》報導，一名31歲的網紅克蘿伊·鍾近日在IG上傳一支影片，她透露在愛犬過世之後，就決定將牠冷凍乾燥，達到「永久保存」的目的，並放進展示櫃。影片中她將愛犬從展示櫃拿出來，並與牠一起跳舞。

在這驚人的影片曝光後，迅速吸引超過500萬瀏覽數；對此，不少網友留言批評，「哇，難道只有我一個人覺得這很詭異嗎」、「我做不到這樣對待我的狗；它們去世後應該得到尊嚴，它們不是用來炫耀的裝飾品」、「不，絕對不行。讓你的寵物安息吧，這太可怕了」。

不過，也有人認為，可能會觸景傷情，雖然不認同，但若是這樣做可以給飼主帶來慰藉，也不失為一個好方法，「這肯定不適合所有人，但如果它能給你帶來慰藉，那就足夠了」、「對你的損失深表哀悼」、「如果這能讓你感覺好些，那就太好了」、「做任何能讓你感到舒服的事，就去做。其他一切都不重要」。

事實上，克蘿伊·鍾近日受訪時表示，也許有100萬個討厭她的人，但也可能會有100萬人原本不知道這個方法，甚至想要深入了解；克蘿伊·鍾直言，「這並不是我草率做出的選擇，而我也很慶幸最後的結果很好；因為這不是製作動物標本」。



