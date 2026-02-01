愛犬過逝"樹葬盆栽"被偷了 主人急報警盼歸還

南部中心／呂彥頡、陳芷萍 高雄市報導

高雄有民眾放在大樓外牆下的盆栽，遭一名長輩騎腳踏車來把它抱走，民眾焦急尋人，因為這盆盆栽不是普通的盆栽，而是寶貝寵物過逝後，火化樹葬的盆栽，希望竊賊能夠主動歸還，否則將報警抓人。





「左手香盆栽」埋葬愛犬骨灰 放大樓外牆下被偷走

遭人偷走的就是這盆盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰，讓飼主好著急。（圖／飼主提供）

穿著橘色外套的長輩，騎著腳踏車來到一棟大樓底下，在金爐旁邊停了下來，他把腳踏車停好，然後彎下腰拿走放在牆角的一盆盆栽，放在車頭前的籃子裏，然後慢慢的調頭，用牽的把車牽走。被偷的盆栽就是這盆左手香，它可不是普通盆栽，裏頭埋著一隻狗狗的骨灰。飼主：「因為捨不得，牠陪伴我們16年，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式。10月中左右偷走，放到現在大概3個多月。」

廣告 廣告









「左手香盆栽」埋葬愛犬骨灰 放大樓外牆下被偷走

失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏帶回家常伴左右。（圖／飼主提供）

失竊地點位在高雄岡山，是一處國宅，失主表示，飼養了十六年的紅貴賓在去年十月過世，他們選擇樹葬，把骨灰放在盆栽裏，因為這個角落能曬得到太陽，才會放在這裏，每天都會來替它澆水，沒想到會被人偷走，兩個孩子都很傷心。飼主孩子：「我很難過哥哥被偷走，陪我5年了，我希望可以找到哥哥。」飼主：「監視器調出來是感覺是一個長輩的背影，他很順手就整盆就抱走了，可能已經有來觀察過了。」失主把影片po網，希望認得出來竊賊的人可以轉告當事人，盡快把盆栽歸還原處，畢竟盆栽裏有寵物的骨灰，一般人可能不會想要，若任意丟棄，將會報警抓人。













原文出處：「左手香盆栽」埋葬愛犬骨灰 放大樓外牆下被偷走

更多民視新聞報導

騎車卡鍊遇帥哥警救援！大肌肉＋奶狗臉暈爛2.4萬人

國泰航空「高雄飛香港」班機發動機漏油 緊急折返降落

高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」

