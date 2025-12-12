愛犬遭人毒死！女子辭職「追查兇手」1000多天 法院終於判決了

被毒死的狗狗Papi。圖／翻攝極目新聞

2022年9月，中國北京朝陽區某社區多隻寵物犬中毒身亡。其中一名李姓女子的13歲愛犬Papi也是受害者，因為不小心吃到浸泡過劇毒氟乙酸鈉的雞肉，於9月14日搶救無效死亡。案發後，悲痛萬分的李女士辭職，自己追查嫌犯、四處奔走討公道，提起告訴，11日法院終於做出判決。

2022年9月14日上午8點，李女的家人像往常一樣帶著Papi出門散步。中午，正在公司李女接到家人打來的電話，告訴她Papi抽搐、尖叫、吐血、大小便失禁，家人帶牠去了寵物醫院。

李女原本正在吃午餐，馬上丟下午飯，趕往寵物醫院。她心想，Papi是一隻很能忍痛的小狗，之前打針總是一聲不吭，牠會慘叫一定是因為痛到了極點。李女趕到寵物醫院之後，醫生告訴她，Papi應該是中毒了。

中毒的Papi極度痛苦，不斷抽搐。醫生幫牠打了鎮定劑，但鎮靜劑藥效一過，Papi又開始抽搐，整個舌頭發黑，而且無法呼吸，醫生只能幫牠插管。Papi從中午搶救到了晚上，李女看著心愛的Papi的心電圖，從還有微弱的波動，到只剩一條直線。

李女從寵物醫院帶著Papi的屍體回家，看到社區聚集了許多人，大家都在議論紛紛，說當天有好幾條寵物狗、幾隻流浪貓都中毒身亡了。李女打電話報警，她和社區裡另外10名被害犬隻的主人在手機上開設群組，商量如何討回公道。 11隻被害犬隻中，有9隻死亡，2隻經搶救後生還。

李女透過警方得知，毒藥是氟乙酸鈉，這是一種劇毒化合物，也是滅鼠藥的主要成分，毒性強、藥力發作快，人類口服中毒死亡率極高，寵物嗅聞、舔到就可能死亡。

李女說：「從我20多歲到30多歲，這隻狗陪伴我走過了我人生中最重要的10多年。牠是我的至親至愛，是一個精神支柱。」其中還有一隻被害的狗狗叫黃黃，12歲半，是被領養的流浪狗。主人並不富裕，但也花了上萬元人民幣去救牠，這些飼主都深愛自己的愛犬。

李女在Papi過世之後就辭掉工作，自己追查兇手，案件於2023年10月26日開庭審理，後歷經9次延審，11名被害犬隻的主人作為被害人提起了刑事附帶民事訴訟，無人願意和解。李女說，無論判決結果如何，這件事沒有「勝利」可言：「我真正的訴求是希望我的小狗回到我身邊，但已經不可能了。」昨天這起案件開庭，法官以「投放危險物質最」判處被告張姓男子有期徒刑4年，張男當庭表示不服、要上訴。所以，案件還必須持續打下去，才能為9隻狗狗討回公道。



