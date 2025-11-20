愛犬遭熊襲「內臟消失」！獸醫揭密：牠最愛「2器官」

國際中心／江姿儀報導



日本近期因氣候變遷導致熊出沒頻繁，不少熊隻闖入人車熱鬧的市區覓食，甚至釀出傷亡，引發居民恐慌。沒想到不僅人遭到熊攻擊，連寵物狗也難逃熊襲。近日頻傳寵物犬遇襲身亡事件，被熊啃咬、臟器外露，讓狗主人相當痛心。對此，日本獸醫石井萬壽美說明熊為何食用狗的內臟，是因為掠食者的自然本能。





日頻傳愛犬遭熊襲「內臟被吃下肚」！獸醫揭密：最愛「2器官」助冬眠

日本秋田縣近期屢傳熊襲擊寵物狗，且狗狗內臟被熊吃掉。（示意圖，非當事照片／翻攝自Ｘ、Pexels）

綜合日本媒體報導，日本秋田縣近期屢傳寵物狗遭遇熊襲事件，上月30日大館市1名飼主起床驚見自己養的柴犬倒臥院子，被熊啃咬到面目全非，且內臟被熊吃掉，他崩潰慟喊「下一個受害的會不會就是我呢？」。11日秋田市1名狗主人也通報愛犬被高約1.2公尺的熊叼走。五城目町17日又有主人發現寵物犬拉布拉多陳屍庭院，左腿出現咬痕、臟器外露，現場留有熊的糞便，警方初步研判犬隻遭遇熊襲。

對此，日本獸醫石井萬壽美撰文解釋，指出熊襲擊犬隻是「典型的捕食行為」，因脂肪與內臟柔軟易消化又營養豐富，野生熊會選擇攝取來儲備冬眠能量。其中，可以短時間快速提供較高能量的「肝臟」、「腸繫膜」，熊會優先選擇這2器官來食用。此外，對於野生熊來說，狗的體型較小，反擊時處於劣勢，因此被視為最佳獵物。不過熊並非針對犬隻，而是「自然生存本能」。如果狗主人擔憂愛犬遇襲，她提醒秋冬時節可將寵物犬留在室內，保護愛犬以防熊隻捕食。





