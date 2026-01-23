愛犬開刀後離世！主人控疏失 醫：已第一時間處理

台北市 / 綜合報導

有民眾控訴，自家13歲的愛犬「妞妞」因為骨折，送醫治療。沒想到開完刀3天，卻傳來狗狗二度骨折的消息，再度緊急開刀。第二次手術後狗狗還曾兩度休克，最後在送醫10天後，傳來愛犬身亡的噩耗，飼主怒控當事醫院隱瞞真相，還透露院方希望以減免費用，換得飼主的不追究。對此，當事醫院透過留言表示，已在第一時間處理，會持續跟飼主溝通尋求共識。

盯著特地為牠準備的生日大餐，忍不住舔了舔嘴巴，這隻可愛的小狗妞妞，是全家人的寶貝，但是，帶著防舔圈，後腿上一道怵目驚心傷疤，妞妞在醫院忍不住哀嚎，讓家人好心疼。

當事飼主說：「牠其實很乖，都不會有任何的反抗，就是牠跌倒當下也沒有哼哼叫。」當事飼主說：「所以那一天我去看牠，第一天的時候，牠已經哼成那樣，代表牠是真的很痛苦。」

飼主心疼表示，妞妞6日時因為骨折，執行全麻手術，沒想到9日，醫生通知他們，因為狗狗一直想站起來，再加上體重比較重，所以二度骨折，10日再一次進行全麻手術，沒想到隔天卻休克，好不容易搶救回來，到了14日只有輕微發燒，及白血球指數偏高，大家開心等著牠回家團圓，卻在15日二度休克緊急轉院，隔天傳來妞妞不幸離世的噩耗。

當事飼主說：「我們後來查資料其實，進行第二次手術的風險非常的高，而且牠已經快要13歲了，等於你把一個80-90歲的人，就是開了兩次刀，在三天之內。」

最愛妞妞的家人，想不明白明明只是骨折，怎麼會在10天內，痛失愛犬。當事飼主說：「院長就蹲在我媽媽的旁邊，他說『阿姨，如果我把你的費用減免掉，減免掉的部分扣除成本之後，你是不是可以不要追究醫生跟醫院的責任』。」

失去妞妞的痛，家人只能自己消化，更痛的是，真相至今沒有答案，對此院方留言回應，表示已第一時間積極處理，希望能透過當面溝通尋求共識，讓事件圓滿落幕。

