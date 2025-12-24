愛犬陪伴走出低潮 葛仲珊興奮獲得耶誕假期

葛仲珊因愛犬小潘的陪伴而走出低潮。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊推出新專輯《soul.food 靈食》，主打歌〈got.to.believe〉MV上線，以類舞台劇形式呈現，透過長鏡頭、燈光與場面調度，從鎂光燈下的自我審視，走進卸下防備的內心空間，並在狗狗小潘出現後迎來情緒轉折，將這段因陪伴而產生轉變的歷程，用影像完整呈現。忙了好一陣子的專輯相關拍攝和宣傳工作，葛仲珊在耶誕節終於可以放假一天，讓她非常開心，約了好友相聚，還有小潘陪伴，要好好享受一天的耶誕假期。

〈got.to.believe〉誕生於葛仲珊走過憂鬱低潮的生命階段，寫給陪伴她走出房間、重新回到生活的愛犬小潘，在重複而平凡的生活裡，因為每天餵食、散步、被需要的節奏，讓葛仲珊一步步走出困住自己的狀態，重新找回生活的節奏與內在的平衡，也慢慢站回自己的位置。MV畫面從鎂光燈與麥克風包圍的記者會現場展開，鏡子映照出她在眾人目光下的自我審視，隨後她離開鎂光燈，走進拍攝空間，造型、氛圍與光線隨場景轉換不斷變化，呈現她在不同工作身分之間來回切換的樣貌。

小潘也親自入鏡演出，成為畫面中最自然、也最無法被設計的存在，小潘不只是影像中的陪伴者，更是這首歌情感所指向的核心存在。葛仲珊曾形容自己像被困在房間裡，沒有力氣面對世界，而因為養狗，每天起床餵食、帶小潘出門散步，那種被需要的生活節奏，讓日子重新有了重量。這些看似平凡的日常，並不是解答人生的答案，卻成為支撐她持續站在生活裡的重要力量，也讓她在反覆的日子中，保留住對自己、對世界的信任。

小潘出現在葛仲珊的MV中。（圖／索尼音樂提供）

提到小潘的名字，葛仲珊笑說原本想叫Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘，歌曲中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲，正是她們平時互動時的真實聲音，成為全曲最溫柔、也最私密的彩蛋。拍MV 當天，葛仲珊其實手部受傷、連舉手都吃力，仍在拍攝前緊急治療後完成拍攝，反而讓整個現場多了一份不刻意、順著當下發生的真實感。談到這首歌想對大家說什麼，她表示：「每一個養寵物的人都會懂那種愛，那是一種很難用語言形容的感覺。」

