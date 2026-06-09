愛犬「淏英」該怎麼辦？ 鄭敬淏、秀英14年甜蜜成追憶

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓演員鄭敬淏與「少女時代」成員秀英穩定交往14年，今(9)兩人證實分手，讓過去放閃的畫面成為遺憾。原本外界視為「神仙眷侶」的它們，過去曾透露有結婚打算，更公開在影片中大喊「親愛的」，一切都成為過去。

鄭敬淏和秀英在2012年一場教會活動初次相遇，同年9月即升格為戀人。直到2014年1月兩人約會被媒體拍到後，乾脆大方認愛。兩人相戀14年間發生過不少浪漫的事，2024年還被網友直擊兩人一起到澳洲雪梨旅遊，等紅綠燈時，兩人還互相幫對方拍照。外界都知道兩人共同養了一隻名為「淏英」的愛犬，從兩個人名字各取一字，兩人濃情密意不言而喻。

廣告 廣告

鄭敬淏從不吝嗇在節目上展現對秀英的愛，還會時不時就提起秀英。2021年《機智山村生活》節目中看見晚霞，鄭敬淏突然說：「秀英應該會很喜歡」下一秒果然就接到秀英來電，他大方打開鏡頭，並稱秀英為「親愛的」。2025年上申東燁主持的YouTube節目《乾杯哥》，申東燁本來說經紀公司希望不要聊女友的事，沒想到鄭敬淏回答：「不提女朋友反而更奇怪吧，我就沒什麼東西好炫耀了」。

鄭敬淏過去為了秀英果斷戒菸，秀英得知鄭敬淏因健康無法吃牛肉和豬肉時，毫無怨言地陪他吃了整整3年的雞肉。在事業上兩人也互相支持，鄭敬淏的父親是名導演，曾極力反對他當演員，鄭敬淏說「是崔秀英拉了我一把，如果不是這個女人的話，我可能不會成為現在的演員」更說秀英是他非常感謝也很重要的存在。

2024年秀英在日本發行首張個人單曲《Unstoppable》，鄭敬淏號召多名好友，集體穿上印有秀英頭像的T恤到場應援，粉絲紛紛喊甜。

鄭敬淏在2025年的《公益律師》當中，被問及「最後一次喜歡的偶像是誰」也直接甩腿大跳少女時代歌曲《Genie》，被當作隔空發糖。他也曾對「羅PD」羅暎錫說，和秀英談戀愛幾乎每件事都是兩人一起做，更說秀英對他而言是「無條件在一起的對象」。

秀英曾陪著鄭敬淏吃了三年的雞肉。(資料照，記者王文麟攝)

秀英的姊姊曾在節目爆料：「只有鄭敬淏能承受住崔秀英的壞脾氣」，更說鄭敬淏總是能用幽默緩解兩人間的衝突，同時擁抱秀英的壞情緒，是最配合秀英的人，簡直是「秀英向日葵」。

如今兩人證實分手，雖然經紀公司不透露真正原因，卻讓很多人不敢再相信愛情。

秀英曾無條件支持鄭敬淏的演藝工作。(資料照，記者王文麟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

震撼彈！鄭敬淏、秀英14年情斷 「差一步結婚」終究沒等到

交往14年 鄭敬淏、秀英驚傳互退追蹤 網崩潰：不相信愛情了

當年爆紅到美國！左左右右18歲了 高中畢業可愛模樣曝光

60歲黃舒駿曬出小24歲嫩妻 帥兒畢業一家四口合照流出

