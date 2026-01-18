愛玉化身冬日暖心甜點！搭配桂圓、紅棗這樣吃

提到愛玉，多數人第一印象是夏季消暑聖品，但農業部農糧署近日在臉書分享，天然愛玉其實具備「耐熱」特性，冬天也能成為暖胃佳餚。農糧署指出，愛玉是台灣特有亞種，與僅生存於台灣的愛玉小蜂共生，真正的愛玉子搓出的天然愛玉凍凝固後非常耐熱，適合加入火鍋、雞湯、薑湯或燒仙草等熱湯中食用，口感Q彈且別具風味。為了推廣冬食愛玉，農糧署更公開「溫食愛玉」製作秘訣，讓民眾在家就能製作暖心又暖胃的冬日甜點。

農糧署提供的「冬吃愛玉」食譜中，建議準備20克愛玉子、1600克溫開水，以及適量的蒸軟桂圓、紅棗丁、檸檬汁與糖漿。製作過程的核心在於「洗愛玉」，將愛玉子放入棉布袋中，與水依1:80的比例在溫開水中輕揉約5至6分鐘以獲取膠質。農糧署特別提醒，搓揉時切勿過度用力，以免擠出愛玉子的抑制酵素影響凝凍效果。

膠質洗出後，將愛玉漿放涼靜置1至2小時即可凝結成凍。食用時，只需將愛玉盛入碗中，搭配事先準備好的蒸軟桂圓、紅棗丁，並依照個人喜好加入檸檬汁與溫熱糖水調味。這種微溫入口的吃法，不僅保留了愛玉獨特的彈性，更在寒冷的冬季帶來滿滿的溫暖。

