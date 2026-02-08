愛玩地下情「不想公開關係」3星座男！最容易讓人傷心

在感情裡，有些男生明明可以正常交往，卻偏好維持不清不楚的關係，不太願意對外承認戀情。比起公開身份，他們更習慣把感情留在私下，享受只有兩人知道的狀態。以下三個星座男性，特別容易出現這種「不公開關係」的模式。

Top3 射手男：怕被關係限制行動自由

射手男向來不愛被承諾框住，不公開關係對他們來說相對輕鬆。不用介紹給家人、不用在社群放閃，也不用回應親友的關心，他們會覺得壓力小很多。

射手男常說「順其自然」，背後其實是不想太早負起伴侶角色。他們享受戀愛的陪伴感，但一談到正式身份就容易退縮。維持低調關係，讓他們既能有人陪，又保有單身般的自由。一旦覺得被逼太緊，他們可能選擇抽身離開，因為對射手男來說，自由感始終排在前面。

廣告 廣告

▲（ 圖片來源/pexels ）

Top2 天蠍男：習慣把感情握在自己手裡

天蠍男選擇不公開，多半和掌控感有關。他們喜歡把關係放在私下經營，覺得這樣才能掌握節奏。對外公開代表要面對旁人眼光，反而讓他們不自在。

只有兩個人知道的關係，會讓天蠍男覺得更親密，也更特別。同時，他們也會透過這種狀態觀察對方能不能接受低調相處。如果你質疑這樣是否算交往，他們可能會回一句「真正的感情不用講給全世界聽」。實際上，他們一邊享受戀愛帶來的親密感，一邊又不想太快被正式關係綁住。

Top1 雙子男：把曖昧當成日常互動

雙子男很擅長同時和不同對象保持若即若離的聯繫。對他們來說，這種不確定感既新鮮又有趣。今天和你聊得熱絡，隔天可能又轉向別人說關心的話。

維持不公開的關係，剛好能滿足他們對變化的需求，又不用承擔太多責任。當你問起什麼時候能正式對外，他們常會用「還沒到那一步」、「感情是兩個人的事」之類的說法帶過。實際上，雙子男習慣保留選擇空間，不想太早被定義關係，這樣才能在不同互動中自由切換。

延伸閱讀

讓他一輩子對你心動！戀愛中保持「吸引力長久」的秘訣，其實只有這幾件事

上床後更寵你！這4星座男「肢體親密就是愛情開關」，第一名直接變呵護魔人