愛玩車／三帶電蠻牛首度齊聚台灣 限時參觀「犇」起來

臺灣首輛Temerario，有裝載「Alleggerita」輕量化套件。（圖／林昱丞攝影）





Lamborghini臺灣總代理嘉鎷興業將於12月27至29日，在台北信義區的Fubon Art Pavilion（富邦美術館附屬商業棟）舉行一場完整呈現Lamborghini最新世代電能化產品陣容的品牌展示，將集結V12 HPEV高性能混合動力其間Revuelto、Lamborghini首款插電式混合動力Super SUV——Urus SE，以及V8混合動力超級跑車Temerario。該活動採線上預約登記制或現場候補登記入場。

廣告 廣告

Revuelto（左）以及Urus SE。（圖／林昱丞攝影）

Lamborghini Revuelto作為品牌首款V12 HPEV（High Performance Electrified Vehicle）高性能混合動力超級跑車，代表Lamborghini於性能工程與電能化發展上的重大躍進。Revuelto採用全新碳纖維車架概念，結合前瞻設計語彙與高度強化的空氣力學效率，並搭載嶄新的動力架構。

Revuelto。（圖／林昱丞攝影）

Revuelto動力系統由全新世代V12燃油引擎，結合三具高效能電動馬達所構成，V12引擎本體即可輸出825匹最大馬力，在電能系統輔助下，綜效輸出達1,015匹，極速突破350 km/h。此外，Revuelto亦為Lamborghini首款於V12車型中導入雙離合器變速箱的量產車款，大幅提升動力傳遞效率與換檔反應，進一步強化整體性能表現。

Urus SE。（圖／林昱丞攝影）

Lamborghini Urus SE為品牌首款混合動力Super SUV，代表了Lamborghini 電能化策略於高性能SUV級距中的關鍵推進。Urus SE將高性能混合動力架構導入量產Super SUV領域，採用全面更新的設計語彙與精密調校的空氣力學架構，並整合先進車載技術系統。動力系統搭載雙渦輪增壓4.0升V8引擎，結合高效電能動力模組，綜效輸出達800匹，0-100 km/h加速3.4秒，極速可達312 km/h。在維持頂尖性能水準的同時，Urus SE相較前代車型實現高達80%的排放減量。

Temerario。（圖／林昱丞攝影）

Lamborghini Temerario是品牌首款搭載V8引擎的混合動力超級跑車，其動力系統綜效輸出達920匹，V8引擎轉速可達10,000rpm，在同級距中同時實現頂尖性能表現與高度駕馭舒適性。Temerario可選配「Alleggerita」輕量化套件，專為更偏重賽道駕馭取向的客戶所打造；搭配碳纖維輪圈後，車重可減輕超過25公斤，同時進一步強化空氣力學表現，整體下壓力提升67%，空氣力學效率提升62%。

小彩蛋，在富邦美術館前廣場，還擺放著一輛Revuelto。（圖／林昱丞攝影）

嘉鎷興業表示，科技與工藝交織的藝術之作——Lamborghini Revuelto、Urus SE與Temerario首度齊聚臺灣，於臺北富邦A25園區限時登場，邀請品牌愛好者親臨現場，感受Lamborghini電能化新世代所開啟的非凡境界。

展示日期：2025年12月27日（六） 12月29日（一）

展示時間：每日11:00-20:00

展示地點：Fubon Art Pavilion（富邦美術館附屬商業棟 | 台北市信義區松勇路3號）

更多東森新聞報導

愛玩車／鴻華電動車Bria價格出爐 入門不用90萬

愛玩車／開車族快看！Mio推免費測速App 挑戰「神盾」王者地位

愛玩車／奧斯頓馬丁雙車登台 亞洲首發也在這

