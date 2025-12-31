愛玩車／三菱跨界休旅XFORCE 台北車展上市

Mitsubishi全新都會跨界休旅XFORCE於12月30日台北新車大展正式在台上市，售價為79.9萬元起。（圖／林昱丞攝影）





Mitsubishi全新都會跨界休旅XFORCE於12月30日台北新車大展正式在台上市，這輛Mitsubishi全球戰略車款採用全新的設計語彙，加入越野元素，加上222 mm的離地高，輕度越野不是問題，並搭載達到Level 2的主動安全配備，都會行駛也十分適合。全新XFORCE售價為79.9萬元起。

帥氣戶外造型設計 還有台灣專屬色

XFORCE車頭延續品牌經典Dynamic Shield設計，搭配分離式LED日行燈與立體前保桿造型。（圖／林昱丞攝影）

全新XFORCE採用Mitsubishi 全新「Silky & Solid」設計語彙，融合細膩流線的都會質感（Silky）與堅實可靠的SUV輪廓（Solid），兼顧美感與機能。車頭延續品牌經典Dynamic Shield設計，搭配分離式LED日行燈與立體前保桿造型，展現鮮明品牌識別；高車身腰線、寬闊輪拱與俐落車尾線條，勾勒出穩健且富有輕越野氣息的跨界姿態。在車色配置上，XFORCE提供冰魄藍、曜影黑、雪霧白、夜暮灰等多款選擇，其中冰魄藍與雪霧白可搭配黑色車頂，並有台灣市場限定車色冰魄藍。

台灣市場限定車色冰魄藍。左為日本三菱自動車中村副社長，右為中華汽車總經理曾鑫城。（圖／林昱丞攝影）

安全不馬虎 Level 2上身

車內採雙螢幕科技座艙設計，整合10.25吋高解析度數位儀錶與12.3吋中控顯示系統。（圖／林昱丞攝影）

全新XFORCE搭載完整Level 2 ADAS主動式安全駕駛輔助系統，包含ACC主動車距控制巡航、FCM主動式智慧煞車輔助（含行人偵測）、LCDN前車駛離警示、LKA車道維持輔助、LDP車道偏移輔助、LDW車道偏移警示、TSR道路標誌識別輔助（含智慧限速輔助）及ELK緊急車道保持等多項功能。

都會越野通通行 四種模式超舒服

一般（NORMAL）／濕地（WET）／泥地（MUD）／砂石（GRAVEL） 四種行車模式。（圖／林昱丞攝影）

針對台灣多雨、多山與複合路況環境，全新XFORCE進一步在車輛動態層面強化行路安全表現，導入一般（NORMAL）／濕地（WET）／泥地（MUD）／砂石（GRAVEL） 四種行車模式，可依路況自由切換；車體結構方面，透過222mm高離地高度、21度進入角與30.5度離去角設定，搭配全車系標配的AYC主動式彎道動態控制系統，於彎道或低抓地力路面主動調配左右輪驅動力，有效抑制轉向不足與車身晃動，讓駕駛在各種地形條件下皆能維持線性、可預期的操控反應。

空間大又爽 還可以很科技

後座空間。（圖／林昱丞攝影）

全新XFORCE車長4,390mm、車寬1,810mm、車高1,660mm、軸距2,650mm，車室內部擁有優異的頭部與膝部空間表現，後座椅背支援4／2／4分離傾倒，能依照不同載物需求靈活調整行李廂空間。車內亦配置21處貼心收納設計，而針對台灣市場置物的需求，也擴大了行李廂空間，使行李廂容量增加50公升以上。

10.25吋高解析度數位儀錶。（圖／林昱丞攝影）

車內採雙螢幕科技座艙設計，整合10.25吋高解析度數位儀錶與12.3吋中控顯示系統，並支援無線 Apple CarPlay與Android Auto智慧型手機連結功能，讓導航、通訊與娛樂操作更直覺流暢，而12.3吋中控螢幕內建經典的三環錶畫面，能顯示車身傾角、海拔高度等即時地形資訊。同時，車室音響系統與Yamaha專業團隊共同調校，搭載8支高品質揚聲器，依車室空間與乘坐位置進行聲場配置，使聲音在車室內均勻擴散，兼顧清晰度與臨場感。

售價方面，全新XFORCE分為三個等級，樂享版為79.9萬、酷享版為82.9萬、狂享版為84.2萬。

