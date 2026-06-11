愛玩車／三菱「日蝕」再現 以日產底盤打造的純電跑旅
Mitsubishi三菱「Eclipse」銘牌曾是1989至2011年間無數熱血性能迷心中的跑車代名詞，隨著品牌戰略的劇烈轉型，這一經典名稱再度被賦予了全新的使命。三菱汽車日前正式確認將推出一款全新的「Eclipse Sportback」純電動休旅車，這款承載著品牌歷史之名的全新車型，本質上是一款基於NISSAN日產新一代Leaf架構打造的「雙生車」，預計作為2027年式車型於今年秋季正式進軍北美市場。
日產架構下的三菱靈魂
在外觀設計上，Eclipse Sportback展現了三菱如何在嚴格的共用架構下，透過有限的鈑件變更來傳達「三菱風格」。車頭部分，設計團隊為其換上了造型獨特的保險桿，並整合了水平進氣口與經過空氣力學最佳化的細節，意圖將三菱家族的硬朗線條植入這款源自日產的底盤之中。儘管官方宣稱其擁有獨特的視覺感受，但銳利的LED頭燈組與日產高度相似，僅在連接燈具的黑色飾條部分進行了刪減，使車頭比例更為簡潔。側面完整保留了Leaf的Fastback跨界輪廓，僅在車門處新增了EV專屬識別銘牌，並換裝了充滿科技感的18吋三輻式空氣力學輪圈。
實用與科技的平衡
雖然三菱尚未公布這款新車的內裝完整樣貌，但基於Leaf平台延伸，外界推測其座艙架構將與日產的數位配置高度同步。Eclipse Sportback預計將搭載12.3吋至14.3吋的雙螢幕系統，提供駕駛高度整合的資訊娛樂體驗。市場最關注的焦點在於，三菱是否會保留日產旗艦車型上的先進配置，例如具備變色功能的全景天窗，以及內建於頭枕中的Bose立體環繞音響系統。這些豪華配備若能順利移植至Eclipse Sportback之上，將有助於緩解該車作為「Leaf換標車」的觀感，並為消費者提供更具質感的移動生活體驗。
CMF-EV平台的實戰性能
在技術核心層面，Eclipse Sportback採用了日產CMF-EV電動車平台，這套架構亦應用於Ariya等車型，具備極高的系統成熟度。在電力供應上，新車預計將提供52 kWh與75 kWh兩種電池容量配置，單馬達驅動模式下，輸出功率涵蓋174匹至214匹馬力，足敷日常駕駛與輕快市區通勤所需，最大續航里程有望達到488公里（EPA標準）。雖然三菱目前尚未針對這套平台的充電效率進行詳細說明，但考量到與日產的技術共用，預期其快充支援度將與Leaf同級，確保在長途電氣化旅行中能擁有相對便利的能源補給速度。
三菱的全面轉型
隨著Eclipse Sportback預計於今年秋季正式上市，三菱已經規劃了一系列深遠的產品佈局，試圖在未來幾年內重塑其品牌形象。三菱汽車同時預告，將在2027年年初推出一款具備強悍越野能力的Outlander衍生車型，這顯示品牌並未放棄其在休旅與硬派操控領域的傳統優勢。展望未來，三菱承諾在2030年前，每年都將推出一款全新或經過深度改款的車型，這一野心勃勃的計畫反映了品牌在加入日產－三菱－雷諾聯盟後，透過資源共享與技術轉移所帶來的復甦動能。
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