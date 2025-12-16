愛玩車／三陽入門黃牌登場 配備滿載有夠超值

SYM三陽工業推出全新世代入門黃牌大型重型車款——CRUISYM。（圖／SYM提供）





台灣機車品牌SYM三陽工業於12月16日推出全新世代入門黃牌大型重型車款——CRUISYM，其擁有全新造型，搭配宜人的科技與機能性，加上安全科技輔助，創造出「自由新境 生活致敬」的嚮往，並以17萬8,800元的價格切入入門黃牌重機市場。

新CRUISYM採用更動感且俐落的線條語彙，整體造型流暢並具備現代感。（圖／SYM提供）

在外觀設計方面，新CRUISYM採用更動感且俐落的線條語彙，整體造型流暢並具備現代感。為了提升車輛辨識度與夜間行車安全，車頭導入全新升級的「LED魚眼頭燈」，強調聚光效果與照明亮度；車尾則配置箭刃造型的LED尾燈，不僅在視覺上營造強烈的科技感，也確保了騎士在繁忙市區或夜間道路行駛時的安全性。

車頭導入全新升級的「LED魚眼頭燈」，強調聚光效果與照明亮度。（圖／SYM提供）

針對現代騎士對於車輛科技便利性的需求，新CRUISYM導入了全新的「彩色LCD儀表板」，其強調資訊顯示的直觀與清晰，讓騎士在騎乘過程中能迅速掌握車況資訊。此外，還標配「KEYLESS免鑰匙啟動系統」，其大幅簡化了操作流程，車主僅需隨身攜帶感應鑰匙靠近車輛，即可進行啟動，免去了傳統尋找鑰匙的繁瑣步驟，提升了日常通勤的效率與便利性。

車尾配置箭刃造型的LED尾燈。（圖／SYM提供）

動力部分，新CRUISYM搭載一具排氣量278.3 c.c.的單缸水冷引擎，最大馬力為26匹，最大扭力則是2.67 kg-m，能源局油耗測試值為27.5 km/L，試圖在動力輸出與燃油經濟性之間取得平衡。而在安全的電控系統上，新CRUISYM標配「BOSCH 10.3代雙電控安全系統」，包含「ABS防鎖死煞車系統」與「TCS循跡防滑控制系統」，能在濕滑路面或緊急煞車等突發狀況下，協助騎士維持車身穩定，防止輪胎鎖死或打滑，對於剛接觸大型重機的騎士而言，雙電控系統的配置能有效降低操作門檻，提供更安心的騎乘體驗。

新CRUISYM導入了全新的「彩色LCD儀表板」，其強調資訊顯示的直觀與清晰。（圖／SYM提供）

實用性是新CRUISYM的一大重點，SYM針對亞洲騎士的身形特點，設計了同級車款中最低的760 mm座高，即便是身材較為嬌小的騎士也能輕鬆雙腳著地，大幅降低了停車與停等紅燈時的心理壓力。 在置物機能方面，新CRUISYM擁有45公升的置物空間，可容納兩頂安全帽。此外，車輛還配備了兩段可調式風鏡，騎士可根據騎乘環境調整風鏡高低，藉此減輕風壓造成的疲勞感，提升舒適性。

車輛標配「KEYLESS免鑰匙啟動系統」。（圖／SYM提供）

售價方面，新CRUISYM建議售價為17萬8,800元（不含牌險及設定費），為慶祝新車上市，SYM推出首波預購優惠方案，即日起至2026年1月31日止，消費者購車可享「三陽購車補助金」26,000元，並提供36期分期零利率優惠。扣除購車金後，CRUISYM的新境首航優惠價為15萬2,800元（不含牌險及設定費）。

車輛配備兩段可調式風鏡，騎士可根據騎乘環境調整風鏡高低。（圖／SYM提供）

