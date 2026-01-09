愛玩車／三陽活力125新色登場 「紫」出新風格

SYM活力125推出全新車色「淡嫣紫」。（圖／SYM提供）





台灣機車品牌SYM三陽機車於1月8日，針對陪伴台灣通勤族多年活力125進行調整，推出全新車色「淡嫣紫」。活力125「淡嫣紫」以低彩度紫色呈現，有種特別卻又不怪異的青春氛圍。SYM表示，為回饋消費者支持，新色上市期間更祭出加碼11,000元購車優惠，讓入手經典更輕鬆。

「淡嫣紫」以低彩度紫色為主，整體視覺呈現偏向柔和內斂，與過往常見的深色或亮色系形成差異。（圖／SYM提供）

陪伴台灣通勤族多年的SYM三陽機車活力125，聚焦於「夠用、耐用與好上手」，憑藉穩定品質與實用定位，長期在入門通勤機車市場占有一席之地。進入2026年，SYM於1月為活力125推出全新車色「淡嫣紫」，該配色以低彩度紫色為主，整體視覺呈現偏向柔和內斂，與過往常見的深色或亮色系形成差異。SYM認為，新車色主要希望為通勤市場提供更多元的外觀選擇，讓車輛在維持實用定位的同時，也能展現不同生活風格。

在產品設定方面，活力125延續既有的通勤導向配置，動力系統搭載日本京濱噴射系統，並配合引擎最佳化工程，主打運轉穩定與耐用表現。SYM指出，該配置有助於提升燃油效率，減少通勤族頻繁加油的負擔，同時也兼顧日常使用的可靠度。

活力125以小車身為基礎，但在置物機能上仍保留實用空間，其座下車廂容量為25.6公升，可放置一頂2/3安全帽與一頂1/2安全帽，並留有空間收納雨衣或日常隨身用品，可滿足對於市區通勤或短途移動基本需求。另外活力125採用750mm低座高設計，搭配260mm的置腳空間，整體人體工學取向偏向輕鬆好掌握。SYM指出，該設定有助於騎士在停等紅燈或起步時雙腳能穩定著地，對身形較嬌小的使用者較為友善。此外，輕量化車身與省力中柱的設計，也降低日常牽車與停放時的操作負擔。

活力125搭載三陽獨家的零後仰懸吊系統A.L.E.H.，透過幾何結構設定，提升起步與加速時的穩定性。在煞車系統上，則配置歐盟認證的CBS 2.0連動式煞車系統，藉由前後煞車力道分配，提升減速過程中的穩定表現，同時提升安全。

針對購車補助部分，SYM推出購車優惠方案，活力125在原有8,000元購車補助金的基礎上，於新色上市期間再加碼3,000元優惠，合計可折抵11,000元。除了原廠提供的優惠外，活力125亦可搭配政府相關減徵方案，包含新購機車可享2,000元貨物稅減徵，以及汰舊換新方案中，鼓煞版本可減徵3,900元、碟煞版本可減徵4,000元。

