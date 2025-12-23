EBC東森新聞

愛玩車／三陽重車大會師 新CRUISYM實車首曝光

「2025 SYM重車大會師」參加人數超過300名，不愧是即將蟬聯2025國內大型重型速可達銷售冠軍的品牌。（圖／SYM提供）
國內機車大廠SYM三陽機車日前於南投縣埔里鎮「楓樺台一渡假村」舉辦「2025 SYM重車大會師」，該活動吸引全台各地超過300輛SYM重型機車共襄盛舉，車友們沿著南投蜿蜒的山區公路集結，在秋冬時節的山林美景中，展現品牌社群的凝聚力。活動除了作為車友交流平台，更首度對外公開亮相甫發表的全新入門黃牌重機CRUISYM，成為現場關注的焦點。

300輛SYM重型機車有夠壯觀。（圖／SYM提供）
在SYM大會師活動中，SYM首度揭開了全新世代入門黃牌重機CRUISYM的神秘面紗。SYM表示，這款新車的設計核心在於「日常生活延伸的移動樂趣」，為初次接觸大型重機的騎士提供更平易近人的選擇。

前陣子上市的入門黃牌重機CRUISYM首度對外公開。（圖／SYM提供）
在產品規格方面，CRUISYM搭載了LED魚眼頭燈提升夜間辨識度，並配置LCD彩色儀表板，提供清晰的行車資訊。安全配備上，標配BOSCH ABS防鎖死煞車系統與TCS循跡防滑系統，強化安全性。SYM強調，全新CRUISYM憑藉動感俐落的外觀線條，結合舒適的騎乘幾何設計，預期將在競爭激烈的黃牌重機市場中，提供兼具通勤與休閒機能的新選擇。

「喜裂克文化藝術團」帶來充滿張力的原住民舞蹈作為開場表演。（圖／SYM提供）
活動中，SYM特別邀請「喜裂克文化藝術團」帶來充滿張力的原住民舞蹈作為開場，展現南投在地的文化氣息。隨後安排的竹竿舞互動挑戰，更讓來自北中南各地的車友透過趣味競賽打破隔閡，現場氣氛輕鬆熱烈。

「ADXTG劍齒虎改裝選美大賞」得獎作品。（圖／SYM提供）
除了動態表演，現場亦設置了大規模的改裝展示區，其中「ADXTG劍齒虎改裝選美大賞」吸引眾多車主參賽，展現車主對個人風格的追求，最終由車友共同票選出最具特色的改裝作品。SYM指出，現場還聚集了高達數十組改裝零件攤商，提供專業的零件選購建議與心得交流空間。

「VIP老車友感謝會」公開頒發感謝證書給現場車齡最高的前五位車友，以此表達對長期支持者的敬意。（圖／SYM提供）
SYM亦舉行了「VIP老車友感謝會」，公開頒發感謝證書給現場車齡最高的前五位車友，以此表達對長期支持者的敬意。SYM對此表示，這不僅是對忠實客戶的謝意，更象徵SYM深耕台灣大型重型機車市場多年的成果，預計2025年將會連續第六年蟬聯國內大型重型速可達銷售冠軍。

為回饋長期支持的車主，SYM推出「VIP老車主換新大回饋」活動，針對持有SYM重型機車滿5年以上的老車主（以發照日期2021年1月1日含以前為準），若換購SYM旗下大型重型車款全車系，除既有優惠外，可額外獲得3,000元加油卡。

SYM表示，這場盛會不僅是車友間的聚會，更是品牌落實「AMAZING TAIWAN」探索精神的一環。未來，SYM計畫持續舉辦多元化的車友活動，陪伴騎士們深入探索台灣各地之美，並持續開發符合市場所需的高品質重型機車。

