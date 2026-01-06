愛玩車／三陽4MICA改款 油耗升級更省荷包

SYM 4MICA迎來全新升級，最大的重點是油耗表現變得更好。（圖／SYM提供）





累積銷售突破5萬輛的SYM三陽多功能車款4MICA，於1月6日推出全新改款車型。三陽表示，此次改款延續原有產品定位，針對外觀配色、油耗表現、騎乘設定以及載物機能等項目進行調整，持續鎖定以通勤與多元使用需求為主的市場族群。

三新色增添新鮮感

全新4MICA保留既有的撞色搭配風格。（圖／SYM提供）

在外觀設計上，全新4MICA保留既有的撞色搭配風格，並於此次改款新增三款車色選擇，分別為鶯語金（灰／消光金）、積芬藍（藍／粉紅）以及霧理白（白／消光銀淺紫）。新車色在原有配色架構下擴充選項，提供消費者更多外觀搭配上的選擇，維持車系一貫的辨識度外，維持消費者的新鮮感。

油耗進化 150c.c.車型提升22%

動力系統的變化則是這次的重點之一，全新4MICA持續提供125c.c.與150c.c.兩種排氣量版本，整體配置未有變動，不過油耗表現大幅提升。原廠公布數據顯示，125c.c.車型油耗由原先的49.5km/L 提升至54.2km/L；150c.c.車型則由39.9km/L提升至48.5km/L，幅度高達22%，達到更加環保節能的效果。

配備加強 細微調整更好騎

全新4MICA仍以多功能設定為主要產品特色，將原有擴充式平台調整至更具平整化，展開後載物平台面積為1,920cm²。（圖／SYM提供）

騎乘設定部分，全新4MICA此次改款針對把手高度進行調整，以改善騎乘姿勢，提升長時間騎乘時的舒適度。座墊則維持既有的厚實設計，作為日常通勤與較長距離使用時的支撐配置，相關調整更著重於實際使用需求。

照明與行車安全配備方面，全新4MICA延續環形LED頭燈設計，將日行燈與遠近燈整合於同一燈組中，提供夜間行駛所需的照明條件。除此之外加入方向燈蜂鳴提醒功能，當方向燈未關閉時可發出提示音，作為行車過程中的輔助提醒。儀錶系統則維持指針搭配LCD顯示的形式，行車資訊以清楚易讀為主要呈現方式。

在載物與空間機能方面，全新4MICA仍以多功能設定為主要產品特色，將原有擴充式平台調整至更具平整化，展開後載物平台面積為1,920cm²，有助於提升載物時的穩定性。翻轉式座墊設計可依需求切換為載人或載物使用，滿足不同使用情境的需求，同時保留後續擴充彈性，供使用者依實際需求進行調整。

