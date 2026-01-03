愛玩車／三陽DRGBT改款 增電推與彎道ABS

全新DRGBT加入彎道ABS／彎道TCS，與ZRSG 3.0競能電驅系統。（圖／SYM提供）





台灣機車品牌SYM三陽日前針對第二代DRGBT車系進行配備升級，著重於「安全」與「動力」，成為國內白牌機車唯一搭載彎道ABS／彎道TCS的車種，動力則是加入ZRSG 3.0競能電驅系統，獲得更好的加速表現。全新DRGBT已正式上市，建議售價為12萬元起，上市首購期優惠價為11.4萬元起。

國內白牌機車唯一 擁彎道ABS／彎道TCS系統

全新DRGBT搭載彎道ABS／彎道TCS系統，成為國內唯一白牌機車搭載該系統的車款。（圖／SYM提供）

全新DRGBT搭載彎道ABS／彎道TCS系統，成為國內唯一白牌機車搭載該系統的車款，該系統會透過感測器持續偵測車身動態，在彎道操作煞車與油門時，提供更完善的安全保障，藉此降低操作失誤所造成的危險。除此之外，前後碟盤一同升級為浮動碟，並加大前尺寸至268mm，SYM表示，透過這些升級，可提供更精準且進化的煞車表現，實驗顯示較舊款DRGBT提升15%的煞車表現。

動力升級 電推上身

全新DRGBT加入「ZRSG 3.0競能電驅系統」。（圖／SYM提供）

廣告 廣告

動力升級方面，全新DRGBT與JET SL+ Super C一樣，都擁有「ZRSG 3.0競能電驅系統」，在與原先的Hyper-SVIS全域可變進氣系統互相搭配後，進一步強化起步與加速反應，讓車輛的爆發力再次進化。SYM指出，在0-100公尺的加速測試中，較舊款DRGBT領先達三個車身的距離，展現出同級距中頂尖的加速性能表現。

新增車色熔岩黑 燈組、Keyless都進化

全新車色熔岩黑。（圖／SYM提供）

除了安全與動力的進化外，本次也在外觀上推出了全新車色熔岩黑，透過不同的黑色階搭配呈現神秘且富侵略感；且在燈光部分，升級了均光流水式後方向燈，提升了視覺上的質感也同步強化對後車的辨識性。另外針對Keyless系統增加了進程感應備援，在鑰匙沒電的緊急情況下，仍可透過感應位置發動車輛，進一步保障騎士不受突發狀況影響用車需求。

升級了均光流水式後方向燈，提升了視覺上的質感也同步強化對後車的辨識性。（圖／SYM提供）

SYM表示，DRGBT車系自上市以來，便以優異的動力性能與獨具一格的Art-Fushion龍仿生意象造型，成功開創了台灣13吋水冷運動速可達的熱潮。在二代DRGBT上市後，憑藉著SYM獨家Hyper-SVIS全域可變進氣系統進一步強化動力表現，並拿下2024年紅點設計獎，深受追求極致性能與獨特外型的車友青睞。

Keyless系統增加了進程感應備援，在鑰匙沒電的緊急情況下，仍可透過感應位置發動車輛。（圖／SYM提供）

售價上，DRGBT推出兩個版本分別為DRGBT TCS版與DRGBT Keyless彎道特仕版，建議售價DRGBT TCS版為12萬元，DRGBT Keyless彎道特仕版則是12.4萬元。另外SYM推出「優惠五重送」，內含3,000元購車金（直扣）、36期0利率（需加3,000元手續費）、新春加碼最高5,000元優惠（DRGBT TCS版為3,000元、DRGBT Keyless彎道特仕版為5,000元，電匯）、首購期間加贈專屬安全帽以及分期送六百萬安心守護專案，首購期間為即日起至2026年1月31日止。

更多東森新聞報導

愛玩車／台北車展唯一大貨車 FUSO三車任你坐

愛玩車／極致奢華 現代Palisade台北車展露臉

愛玩車／特斯拉台北車展全家族到齊 還有機器人

