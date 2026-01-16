愛玩車／三一東林總部成立 70歲古董車「大展紅徒」

透過BRABUS Classic「六星級修復（6-Star Restoration）」後的1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing。（圖／林昱丞攝影）





三一東林亞洲總部於1月16日在台北市內湖正式成立啟用，展示一輛超過70歲的古董車——1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing，透過BRABUS Classic的核心業務「六星級修復（6-Star Restoration）」後，紅色車身搭配翻新後紅色皮革內裝，亞洲唯一，頗有大展宏圖之意。另外三一東林同步宣布，展開將以「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大事業。

BRABUS Classic六星級修復 幾乎全新還有兩年保固

透過BRABUS Classic「六星級修復（6-Star Restoration）」後的1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing。（圖／林昱丞攝影）

德國頂級改裝品牌BRABUS台灣總經銷三一東林，在亞洲總部開幕之際，帶來透過BRABUS Classic「六星級修復（6-Star Restoration）」後的1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing。這輛於1954年問世、1955年量產的300SL Gullwing（W198），被全球車壇公認為「Supercar」一詞的濫觴。它的誕生源於一項工程挑戰，為了維持由 W194 賽車移植而來的管狀車架（Spaceframe）之高剛性，門檻被迫提高，導致傳統車門無法安裝，設計師靈機一動，創造了向上開啟的「鷗翼車門（Gullwing）」。

透過BRABUS Classic「六星級修復（6-Star Restoration）」後的1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing。（圖／林昱丞攝影）

「鷗翼車門（Gullwing）」這項設計並非為了炫耀，而是「形隨機能」的最高展現，同時搭配當時領先全球的Bosch機械燃油噴射系統，300SL成為當年地表最速量產車。它不僅是一輛車，更是戰後德國工業復甦與自信的象徵。

透過BRABUS Classic「六星級修復（6-Star Restoration）」後的1955 Mercedes-Benz 300SL Gullwing。（圖／林昱丞攝影）

300SL的價值核心，在於它並非一般的豪華轎跑，而是一輛「穿著禮服的賽車」，其底盤與引擎技術直接源自1952年稱霸利曼24小時耐力賽（Le Mans）與卡雷拉泛美公路賽（Carrera Panamericana）的W194賽車。在1955年，量產版300SL在Mille Miglia（一千英里大賽）中協助Mercedes-Benz取得傳奇性的勝利，並在美國SCCA賽事中橫掃D-Production組別冠軍。

內裝也是紅通通，湊近還可以聞到優雅的皮革香，可惜你們聞不到。（圖／林昱丞攝影）

「BRABUS Classic的修復工藝不同於一般坊間翻新。」三一東林表示，BRABUS Classic會將要修復的車輛整車「完全」拆解，並將所有零件經過檢索與編目；同時引擎、變速箱、傳動軸均完全分解重組，並在測試台上重新磨合，恢復至出廠時的「零公里」狀態。

直列六缸發引擎完全分解重組，不知道還可不可以跑到當初的極速262 km/h。（圖／林昱丞攝影）

另外還會進行「數據匹配（Matching Numbers）」，確保車身、底盤、引擎號碼與原廠數據卡完全一致，交車後還有2年不限里程保固。BRABUS認為，這樣的做法這是對工藝自信的極致展現，讓古董車不再只是博物館的陳列品，而是能真正上路馳騁的藝術品。

近距離看真的幾乎全新，每個細節都臻至完美。（圖／林昱丞攝影）

經由BRABUS修復的300SL，不僅獲得Classic Data組織的「1級（Grade A+）」評價，其市場價值往往高於一般未經認證的同型車款。現場的300SL Gullwing雖因保密條款，未能公開價格，但有一輛也是經過修復的300SL Gullwing鋁合金版本，在2024年的蘇富比拍賣上賣出了935萬美金（約新台幣3億元），由此可見身於台灣的這輛車有多珍「貴」。

三一東林亞洲總部啟用 三箭齊發再拚高峰

三一東林全新的亞洲總部正式成立啟用。（圖／林昱丞攝影）

三一東林全新的亞洲總部為七層樓建築，總面積超過上百坪，一、二樓為展示與維修保養空間，將會展示三一東林帶進台灣的稀有車款。三一東林董事長陳睿謙表示，未來將發展「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大事業。

三一東林全新的亞洲總部正式成立啟用。（圖／林昱丞攝影）

陳睿謙補充，2026年預計在全台開設50間AI洗車園區，透過最新AI全自動系統，可縮短洗車流程，且改善易傷車漆問題，同時降低水、電與洗劑的浪費；海外不動產的部分，將會與阿布達比地產開發商Reportage Properties LLC，一起推動BRABUS ISLAND專案；除新事業外，會持續深耕核心技術「光」，從高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的ChatGPT完整AI應用系統——「HEP+」，相關成果預計將於今年3月的法蘭克福建築照明展亮相。

