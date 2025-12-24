愛玩車／不續當RAV4兄弟 鈴木開發全新休旅車

鈴木推出新一代Across，擺脫過去與豐田RAV4雙生車系的做法，改為自行開發。（圖／鈴木提供）





日本汽車品牌SUZUKI鈴木在全球休旅市場推出新策略，該公司棄用過去與TOYOTA豐田RAV4共享的跨界車型架構，近日推出了一款全新定位的Across休旅車，保留了「Across」這個曾代表RAV4兄弟車的車名。這項策略在汽車業內引發了關於產品命名策略、品牌識別以及全球市場佈局的廣泛討論，尤其是在現今汽車市場競爭加劇、消費者認知越來越重要的背景下，這樣的策略確實相當特別。

新Across是基於鈴木自有的Heartect底盤打造，這具底盤也是Grand Vitara、Vitara、S‑Cross等車型的底盤。（圖／鈴木提供）

長期以來，鈴木與豐田在SUV上有深度合作關係，最典型的例子便是以前在歐洲銷售的Across，這是一款實質上由豐田RAV4插電式油電混合動力車重塑後推出的車型，可以幫助鈴木滿足歐盟的油耗與排放標準，同時利用RAV4的成熟平台快速佈局市場。而近日推出的新Across與過去的RAV4衍生款並無任何淵源，而是基於鈴木自有的Heartect底盤（同為Grand Vitara、Vitara、S‑Cross等車型的底盤）打造的一款緊湊型SUV。在塞席爾市場現身的這款Across與印度市場的Maruti Suzuki Victoris基本一致，僅更換了尾門徽章與少量內裝配置。

車內佈局與新世代鈴木車款相同，變速箱則有手排以及自排的選擇。（圖／鈴木提供）

新款Across休旅車的技術與設計遵循鈴木品牌的家族化風格，整體車身尺寸為長4,360 mm，軸距2,600 mm，比前代基於RAV4的Across更加緊湊（車長4,635 mm、軸距2,690 mm）。新車同樣搭載1.5升自然進氣汽油引擎，擁有102匹馬力、14公斤米的扭力，並提供手排或六速自排變速箱。據官方圖片顯示，車輛還可能搭載與印度Victoris相同的1.5升油電動力系統，其總輸出約114匹馬力，並配有鈴木的AllGrip Select四輪驅動選項。

動力系統搭載1.5升自然進氣汽油引擎，擁有102匹馬力、14公斤米的扭力，預計也將會有油電動力。（圖／鈴木提供）

動力與底盤方面的自主化意味著鈴木可以更靈活地為不同市場調整產品，而無需依賴豐田的平台或技術。對於供給需求多樣化的全球市場而言，這種自主能力在長期產品規劃與成本控制上都具有重要意義。雖然目前尚未公布這款Across是否會在歐洲或其他主要市場上市，但其位於印度生產的Victoris系列產品將出口到超過100多個國家和地區，這意味著這款產品在全球市場的潛在布局已具備規模。

雖然Across並沒有繼續與豐田合作，但雙方未來在其他車款方面還將會繼續共享技術。（圖／鈴木提供）

如果這款自主平台的Across最終進軍歐洲等成熟市場，它可能成為鈴木在小型SUV級別中對抗Dacia Bigster等更大尺寸SUV的重要角色。另一方面，鈴木與豐田的合作關係並未因此中止，在特定市場，雙方仍基於條件合約共享平台與技術。因此，新款 Across的自主化並不意味著合作終結，而是反映了鈴木在全球產品策略上更加強調自我架構與供應鏈彈性。

