愛玩車／中國完成高性能轉子引擎測試 目標後年量產

中國長安汽車集團旗下子公司近日在內燃機引擎上有重大突破，他們所開發的轉子引擎正式點火測試。（圖／長安汽車提供）





由長安汽車集團旗下子公司——哈爾濱東安汽車動力有限公司研發的高性能轉子引擎R05E，日前成功完成首次點火測試，象徵著中國在轉子引擎領域技術研發邁出關鍵一步。該引擎預計在2027年實現量產，主要面向「低空經濟（low altitude economy）」應用，包括無人機、eVTOL（電動垂直起降機）等新興交通工具。這不僅代表中國在動力系統技術上的突破，也可能對全球引擎技術帶來深遠影響。

過去轉子引擎似乎已經成為了馬自達的代名詞，但現在長安汽車也開發出新型轉子引擎，預計將應用在空中載具上。（圖／馬自達提供）

R05E旋轉引擎 突破傳統設計布局

根據官方資訊，該款轉子引擎代號為R05E，屬於高性能單轉子配置，具備高功率密度與緊湊的體積優勢，其核心採用了曲邊三角形轉子、獨立雙點火系統以及低質量偏心軸與平衡機構等技術，並整合了水冷系統來處理持續高轉速運作所帶來的熱負荷，引擎峰值轉速達到約6,500 rpm，額定功率約為72匹馬力。在材料應用方面，R05E採用鑄鋁機體與類鑽石複合抗摩擦塗層，以降低能量損耗、提升耐久性與運轉效率。

R05E的尺寸小、質量輕、振動噪聲表現優異，使其最適合安裝在需要高功率重量比且空間受限的平台上。這也恰恰反映出轉子引擎在歷史上就以其獨特設計和運轉平順性而知名，是馬自達曾經掌握的經典動力配置。

長安汽車在2024年宣布五年200億人民幣的計劃，將要打造飛行汽車。（圖／長安汽車提供）

技術合作與戰略背景 中國「低空經濟」推動者

R05E最早於2025年4月9日啟動，由長安東安與奧地利動力技術專家公司AVL共同合作開發、模擬與測試。首次點火於2025年12月19日完成，這被視為技術上的重要里程碑，為後續的可靠性試驗與量產鋪路。

值得注意的是，此技術研發並非單一技術實驗，而是與中國政府積極推動的「低空經濟」戰略密切相關。「低空經濟」是指利用1,000公尺以下空域進行的城市物流、商業航拍、旅遊、醫療運送等新型航空活動，市場規模被預期在2035年可達數萬億人民幣。在這項戰略框架下，中國地方政府與企業大力投入包括eVTOL、城市飛行器等技術研發，R05E旋轉引擎的推出正好契合這種新的產業需求。

轉子引擎在此應用場景下有其獨特優勢，體積較小、重量較輕、震動與噪聲低、運轉平滑，這些特性對於高頻率短距離起降、載重要求相對有限的飛行器來說具有吸引力。另外，與純電動的推進力相比，轉子引擎在能量密度和續航能力上更有優勢，特別是在沒有大規模充電基礎的航空環境。

低空經濟是現今中國官方重點發展項目，因此有許多品牌都在進行相關研發。（圖／小鵬汽車提供）

挑戰與未來應用方向

儘管首次點火成功是重大技術進展，但R05E要達到商業化量產並應用於實際航空或其它領域仍面臨挑戰，包括嚴格的耐久性測試、噪聲與排放控制、安全認證等一系列複雜系統驗證。此外，如何在空氣動力學、燃油效率與實際運行成本之間取得平衡，也是研發推廣過程中的核心議題。

目前研發單位指出，除標準型以外，還打算開發渦輪增壓版本，以拓展應用範圍，在全球航空與先進動力技術競賽日益激烈的當下，像R05E這樣的創新也引發了行業內對混合動力或高效率內燃機在新場景下角色的重新評估。過去轉子引擎因燃油效率與排放問題在乘用車領域逐漸消退，但在eVTOL或短距離空中交通模式中的獨特優勢，可能讓其迎來技術復興。

長安汽車的轉子引擎未來也將應用在許多低空的飛行載具上，該引擎預計將會在2027年進行量產。（圖／長安汽車提供）

長安東安的R05E項目目前代表了中國在新一代動力技術研發戰線上的一個縮影，從汽車動力系統向航空應用技術拓展，不僅體現中國企業對創新型工業技術的重視，也反映出「空地融合」戰略下多產業協同的重要性。若R05E能在2027年量產並成功應用於eVTOL或相關低空交通工具，它有可能成為推動新型航空產業商業化的重要引擎。

雖然R05E目前仍處於試驗階段，但其成功點火的意義不可小覷，即便是在電動化浪潮下，傳統內燃機依然可能在特定領域扮演重要角色。隨著研發、測試與產業化進程推進，R05E是否能真正成為中國乃至全球低空經濟發展的「隱形動力」，將成為未來一段時間值得關注的技術動向。

