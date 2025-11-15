愛玩車／中國擬推動新規範 汽車啟動後限制加速性能
隨著電動車加速性能日益增強，中國政府正考慮推動一項新法規，限制汽車在啟動後的初始加速能力。根據該國最新的法規草案，未來所有乘用車在每次啟動後，將自動進入一種「限制模式」，要求從靜止加速至時速100公里的時間不得少於5秒，除非駕駛人手動調整為其他性能模式。這項措施目的在於提升道路安全並規範駕駛行為，尤其是針對電動車過於猛爆的加速表現。
儘管此規範針對所有乘用車型，不論動力系統為何，但高性能電動車顯然將受到最直接的影響。中國市場上不少電動車如小米SU7 Ultra、極氪001 FR、特斯拉Model S Plaid和比亞迪仰望U9，均擁有2秒左右的百公里加速能力，堪比過去的燃油頂級超跑。若新法規生效，這些車輛雖仍保有強勁性能，但每次啟動後，駕駛都需手動切換至性能模式，才能再次釋放完整動力，這在日常使用上可能稍顯不便，但顯然更為安全。
該加速限制將由車載軟體管理，類似於目前常見的節能模式（Eco Mode），並不需要硬體變更。雖然駕駛仍可手動切換到「運動」或「性能」模式以獲得全功率輸出，但每次啟動都需重新設定的設計，其目的在於降低誤操作或是衝動駕駛行為。此舉也與歐洲正在施行的部分安全政策如限速警示相呼應，雖然歐規多為警告性質而非強制限制，反映出中國在汽車安全標準上的日益主動與嚴格。
除加速限制外，草案中還包括針對超過6公尺長乘用車的超速警報新規定。根據提案，這類大型車輛若無合法規的限速裝置，當超過時速100公里時，將會觸發視覺或聲音的警報。雖然大多數SUV與MPV不超過此長度，但如勞斯萊斯Phantom VII加長版這類豪華加長轎車則將受到影響。此規範顯示中國在管理高性能及大型車輛方面正逐步細化法規，目的在於從源頭控制可能引發風險的駕駛行為。
中國政府對汽車啟動後預設限制加速的新法案，不僅是對現今電動車性能過剩現象的回應，更是一次交通安全制度的前瞻性規劃。透過軟體限制、提升警示系統與加強管理高性能車輛的啟動行為，官方希望在不過度限制消費者自由的情況下，營造更安全、有秩序的行車環境。若法案順利通過，勢必將改變國內外車廠對中國市場的動力調校策略，並影響未來車輛開發的方向。
