愛玩車／中華三菱「車主回娘家」 保養抽好獎

中華三菱即日起至2026年1月15日展開「車主回娘家」歲末健診活動。（圖／中華三菱提供）





中華三菱於12月12日宣佈即日起至2026年1月15日展開「車主回娘家」歲末健診活動，今年以「歲末歡聚，圓滿守護」為主題，不僅提供高達34項免費行車安全檢查，更祭出「五大貼心禮遇」，包含零件優惠、滿額好禮及豪華住宿券抽獎。

中華三菱於活動期間特別規劃包含輪胎、引擎室、底盤、煞車及車電系統等5大系統，共計34項免費檢查。（圖／中華三菱提供）

中華三菱於活動期間特別規劃包含輪胎、引擎室、底盤、煞車及車電系統等5大系統，共計34項免費檢查，確保車主愛車維持最佳狀態。針對維修需求，活動期間指定零件如電瓶、來令片、劃線碟享9折優惠；更換指定輪胎第二條享8折，並加碼TPMS零件85折優惠，讓車主以最實惠的價格完成愛車整備。

「車主回娘家」歲末健診活動內容。（圖／中華三菱提供）

中華三菱表示，除性能保養外，針對車輛外觀修復，推出自費鈑噴零件及燈具皆享88折優惠。針對ZINGER及J SPACE車系，同步提供多項配件專屬優惠，推出Mio行車紀錄器超值優惠價（原價12,900元）。此外，隨著J SPACE上市，推出專屬電動側踏板（右側／優惠價：16,800元、雙側／優惠價：25,800元)，其具備智慧感應自動收折側踏板，不僅可避免傳統踏板容易卡泥、碰撞的問題，更能讓家中長輩、孩童，或是常需裝卸物品的車主，即刻感受「一步到位」的便利差異。

J SPACE專屬電動側踏板（右側／優惠價：16,800元、雙側／優惠價：25,800元)。（圖／中華三菱提供）

中華三菱透露，為鼓勵數位服務體驗，推出Carlife APP車主專屬回饋活動，凡活動期間單次消費滿3,000元並完成車主APP車籍綁定，即贈限量品牌保溫杯；若單次消費滿5,000元以上，更享有五星級飯店住宿券抽獎機會（歲末期間抽出20名），讓車主在照顧愛車之餘，也有機會贏得新春豪華假期。

中華三菱指出，中華三菱在台銷售逾50年，全台共有119家服務廠，累積超過220萬車主信賴與肯定，為擴大品牌價值與服務品質，進而回饋消費者、深耕台灣市場，2021年起逐步導入雙品牌展間，以三菱汽車、中華汽車共同銷售，滿足乘用與商用市場的需求。考量每年返廠台數逾60萬台，因應車輛進出服務廠頻繁，加大服務廠維修區域與客休空間、並導入數位服務流程，藉此滿足車主返廠需求。

