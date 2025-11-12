愛玩車／中華汽車成台灣首家通過「SBTi」車廠

中華汽車日前正式通過科學基礎減碳目標倡議之進程減碳目標驗證，成為台灣第一家通過SBTi驗證的汽車工業。（圖／中華汽車提供）





中華汽車日前正式通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）之進程（Near-term）減碳目標驗證，成為台灣第一家通過SBTi驗證的汽車工業，展現企業對《巴黎協定》1.5°C目標的具體承諾。

中華汽車通過科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）之進程（Near-term）減碳目標驗證。（圖／中華汽車提供）

中華汽車表示，中華汽車長期關注氣候變遷，積極推動減碳措施，致力於企業永續發展，充份落實在「節能減碳」、「能源轉型」、「積極發展」及「低碳運具」等四大方向。繼2023年發布「2050年淨零宣言」的目標後，再次展現重視淨零願景，與具體回應《巴黎協定》控制全球平均升溫1.5℃內的目標，並具體承諾以2024年為基準年，至2035年製程直接排放與能源間接排放加總碳排量減少63%；以及「售出產品的使用」碳排量減少63%。

中華汽車輔導供應鏈一同進行節能設備減碳改造計畫，協助供應鏈減碳達2,335公噸CO2e／年。（圖／中華汽車提供）

中華汽車規劃溫室氣體短中長期減量策略，針對製程直接排放及能源間接排放，減碳行動三箭齊發：「再生能源使用推動」、「智慧節能製造推動」、「低碳製程技術導入」，透過提升能源效率與替代能源使用，全面推動減碳計畫。再生能源建置自用更於2025年達到1,879 KW，減碳效益預估達1,000噸／年，未來更規劃持續擴大再生能源建置與採購。

中華汽車建置再生能源為淨零碳排努力（圖／中華汽車提供）

中華汽車針對價值鏈上下游排放的「售出產品的使用」，減碳行動持續朝向「車型規劃新能源動力系統」、「推動車輛排放減碳技術策略」及「車型耗能提升」三方面推進，並逐年推出新能源車款，有效降低碳排放。

中華汽車逐年推出新能源車款，有效降低碳排放。圖為ET35與中華汽車總經理曾鑫城。（圖／中華汽車提供）

中華汽車透露，中華汽車攜手供應鏈夥伴，共同推動產業永續發展，2024年中華汽車將「在地採購及供應商管理」納入ESG重大議題，強化綠色採購政策，同時藉由在地採購縮短產品碳足跡，並減少供應鏈風險。在供應鏈管理上，定期評核機制以確保供應商品質，除供應鏈交貨品質要求外，「供應鏈永續管理」評核機制為「勞工與人權」、「健康與安全」、「環境永續與綠色採購」、「誠信經營」、「社會責任」、「淨零碳排及職安」之六大指標。更於2023年至2025年攜手11家供應商參與經濟部工業局「以大帶小」專案，輔導供應鏈一同進行節能設備減碳改造計畫，協助供應鏈減碳達2,335公噸CO2e／年。

