愛玩車／中華「巡迴維修」 單日82輛創紀錄

中華汽車與經銷商匯豐汽車共同組成維修團，總共派出21名技師，並結合產學合作，東南科技大學、啟英高中及光復商工汽車科學生投入維修作業。（圖／中華汽車提供）





因應花蓮光復鄉受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，中華汽車啟動「中華光復計畫」，繼贈送車輛與相關零部件後，日前又展開第二波維修行動，帶領經銷商匯豐汽車專業技師前進光復，舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」，單日檢修保養車輛就超過80輛，中華汽車表示，希望以免費保養服務盡快銜接災區交通斷鏈缺口。

技師仔細檢查車輛狀況。（圖／中華汽車提供）

中華汽車於12月6日再度前往光復鄉舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」，以行動維修站縮短當地車主往返服務廠的1.5小時車程，單日完成檢修與保養的車輛多達82輛，創下「候鳥健檢」計畫展開後的最高紀錄。中華汽車服務部部長吳岳峯表示，光復鄉車輛損害程度高，加上在地交通需求強烈，車輛檢修需求旺盛，此次高檢修量能也是在企業、學校與社區共同合作下達成。

廣告 廣告

中華汽車透露，此次行動由中華汽車與經銷商匯豐汽車共同組成維修團，總共派出21名技師，並結合產學合作，東南科技大學、啟英高中及光復商工汽車科學生投入維修作業，共同服務當地前往健檢的排隊車潮，進行現場保養與基本檢修。

中華光復計畫相關內容。（圖／中華汽車提供）

中華汽車表示，此次災害造成光復鄉多處受創，其中車輛泡水與損壞情況也相當顯著。根據中華三菱服務廠統計，自馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉累計有102輛車輛返廠維修。為協助受災車主儘速恢復交通工具，中華汽車啟動天災救援方案，提供換購新車補助及維修補助，截至11月底，已有63名車主透過補助完成換車，購車優惠補助金額合計達296萬元。

除購換新車外，仍有不少車輛選擇維修方式恢復使用，中華汽車指出，「以修代買」的維修輛數共為54輛，其中因光復鄉屬農業地區，商用車比例較高，商用車維修佔比高達72%，藉由「公益返廠健檢」提供八折維修補助，平均每輛商用車可獲得2.6萬元補助，有助於降低居民的災後修繕負擔。

中華汽車指出，「中華光復計畫」以四大行動推進，分別為「產學行動」、「維修行動」、「贈車行動」與「支持行動」，目標是穩定光復鄉的交通與運輸能力。未來也將打造「安心關懷行動車」，提供花蓮當地公益團體申請使用，以長期陪伴協助花蓮光復災後重建。

更多東森新聞報導

愛玩車／千萬「中華光復計畫」 贈3車與汽車零件

愛玩車／裕隆移動服務事業獲利增 明年拚AI與ESG

愛玩車／特斯拉發功 第四季交車將破6000輛

