愛玩車／中部四輪「鈴菌」看過來 鈴木彰化所試營運

TAIWAN SUZUKI持續推動全台銷售與服務網絡布局，於1月22日宣布全新「彰化所」正式展開試營運。新據點設於彰化縣重要交通動線之一的金馬路一段，藉由交通便利的地理位置，為中台灣地區消費者提供更完整的一站式購車與售後服務選擇。

TAIWAN SUZUKI表示，彰化所的成立象徵品牌對在地市場長期投入的決心。新據點除規劃SUZUKI全車系展示空間，讓消費者能近距離了解各式車款與產品特色外，也由專業銷售團隊提供購車諮詢服務，協助消費者依不同使用情境與需求進行評估。另外彰化所同步導入的保養、維修與售後服務機能，則希望讓車主在日常用車維護方面，能以更短的行車距離完成相關作業，提升整體便利性。

彰化所試營運 活絡地方顧客更方便

TAIWAN SUZUKI透露，彰化及周邊地區長期以來皆為TAIWAN SUZUKI在台灣市場的重要銷售區域之一，當地用車需求涵蓋通勤族群、家庭用戶，以及熱愛戶外生活型態的消費者，市場結構多元。SUZUKI旗下車款以實用機能與操控表現兼顧為訴求，因應不同使用族群的需求，在該區域累積一定市場基礎。此次彰化所進入試營運階段，預期將進一步深化與地方顧客之間的互動關係，並提供更貼近需求的服務體驗。

SUZUKI彰化所採取展示、銷售諮詢與售後維修並行的營運模式，讓消費者能在同一地點完成賞車、了解車款資訊、安排交車與後續保養維修等流程。TAIWAN SUZUKI指出，透過整合式服務空間，有助於提升服務效率，同時也能讓車主在長期用車過程中，享有穩定且即時的後勤支援。

隨著彰化所正式投入試營運，相關服務流程與營運模式也將依據實際營運狀況逐步調整。TAIWAN SUZUKI表示，未來仍將持續觀察各地市場發展與顧客需求變化，在穩健經營的前提下，持續強化全台銷售與售後服務網絡，希望為更多車主帶來更完善的購車與用車體驗，同時鞏固品牌在台灣市場的服務基礎。

TAIWAN SUZUKI 彰化所

地址：彰化縣彰化市金馬路一段396號

週日至週一 08:30－21:00

