愛玩車／五門鈴木Jimny進化 科技UP安全升級
自2025年在日本正式推出以來，五門版Jimny Nomade迅速成為SUZUKI鈴木在日本本土近年最炙手可熱的車款之一。這款結合傳統梯形車架、硬派四驅系統與更實用空間的小型越野車，成功填補了Jimny三門版長期被詬病的實用性缺點，也讓鈴木在越野小車市場中持續握有獨特優勢。近日，Jimny Nomade推出2026年式更新版本，雖然外型幾乎未變，但在安全科技、內裝機能與數位配備方面，進行了近年來最具實質意義的一次升級。
外觀小改 安全感大幅提升
從外觀來看，更新後的Jimny Nomade並未進行大刀闊斧的造型調整，鈴木顯然刻意保留這款車方正、硬派的經典輪廓，以維持其越野正統性。不過仔細觀察，仍能發現前保桿進氣口上方新增了一具感測器，這正是本次升級的核心之一，為導入更完整的先進駕駛輔助系統所做的硬體調整。此外，鈴木也為車系加入全新「Granite Gray Metallic」車色，讓可選配色增加至七種，進一步強化個性化選擇。
車身尺寸維持3,890 mm，依舊保有小巧靈活的特性，對於日本狹窄道路與都會環境仍相當友善，而鈴木也持續提供原廠外觀套件與大量改裝選項，讓Jimny Nomade能在「原廠實用」與「越野玩具」之間自由轉換，這也是它長期受歡迎的重要原因之一。
內裝全面升級 跟上時代
真正的改變發生在車內，全新年式Jimny Nomade首次導入9吋中控觸控螢幕作為選配，提供智慧型手機連結、原廠導航與倒車顯影功能，補齊過往Jimny在數位體驗上的最大缺憾。儀表中央則從原本的單色改成4.2吋彩色資訊顯示幕，能即時顯示車輛狀態與行車資訊，讓駕駛更容易掌握車況。
除此之外，原廠針對細節進行補強，包含全車標配LED車室照明、方向盤新增音響與電話控制鍵、前方置物盤加入附蓋USB插孔等，這些看似細微的升級，卻大幅改善日常使用體驗。對於一款原本以機械感著稱的越野車而言，這樣的內裝進化象徵鈴木正試圖讓Jimny Nomade成為更加方便使用的日常用車。
動力不變 安全科技大幅進化
在動力系統方面，鈴木選擇維持既有設定，Jimny Nomade仍搭載1.5升自然進氣四缸汽油引擎，輸出101匹馬力、13.3公斤米扭力，搭配五速手排或四速自排變速箱，並透過傳統分時四輪驅動系統將動力送往四輪。這套機械配置雖不追求性能數字，但其可靠性與越野表現早已在全球市場獲得驗證，也符合Jimny車系「簡單、耐用、好修」的核心精神。
真正的升級亮點是安全配備，全新年式車型導入品牌最新的Dual Sensor Brake Support II，新增低速自動煞車輔助、車道偏移警示與修正、交通標誌辨識等功能，手排車型擁有主動跟車巡航系統，自排車型更進一步升級為全速域，此外所有車款也都具備前後停車雷達。這些科技讓Jimny Nomade從一輛純粹機械越野車，正式跨入現代SUV的安全標準，也為日常通勤提供更高安心感。
價格上調、需求更旺 買車跟樂透一樣
隨著配備升級，Jimny Nomade的售價也隨之調整。2026年式車型在日本的起價為292.6萬日圓（約新台幣59.8萬元），手排車型上漲了27.5萬日圓（約新台幣5.6萬元），自排車型上漲了17.6萬日圓（約新台幣3.6萬元）。9吋螢幕為選配，需額外加價12.87萬日圓（約新台幣2.6萬元），而雙色車身與越野風格外觀套件也提供多種選擇。
然而，價格上漲並未影響買氣，由於需求遠超產能，鈴木再度採取「抽籤制」販售模式，2026年式訂單需先參加抽選，未中籤者仍需等待後續名額。值得注意的是，Jimny Nomade並非日本本土生產，而是由印度Gurugram工廠負責組裝後進口，產能受限使得交車時間更為漫長。鈴木已確認7月才會開始新年式生產，也意味著短期內供不應求的情況仍將持續。
更多東森新聞報導
愛玩車／賓利豪華GT轎跑再進化 還可純電跑80公里
愛玩車／29年首輛！中國車登《跑車浪漫旅7》
愛玩車／義車廠推出電動概念車 8米「行宮」超奢華
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 23則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15則留言
WBC》波多黎各揚言退出經典賽！抗議保險公司擋下多位主力球員
中美洲勁旅波多黎各放話退出今年的世界棒球經典賽，主要原因是徵召不順，在大聯盟的多位球星被保險公司拒保。波多黎各棒協不滿保險公司的刁難，嚴重衝擊他們的隊伍戰力，也讓充滿期待的自家球迷失望，認真考慮以退賽做為抗議。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 27則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 14 小時前 ・ 8則留言
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 15則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 13則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 14則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 17 小時前 ・ 119則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言