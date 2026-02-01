愛玩車／五門鈴木Jimny進化 科技UP安全升級

五門SUZUKI Jimny推出改款版本，在安全系統上表現更加出色。（圖／鈴木提供）





自2025年在日本正式推出以來，五門版Jimny Nomade迅速成為SUZUKI鈴木在日本本土近年最炙手可熱的車款之一。這款結合傳統梯形車架、硬派四驅系統與更實用空間的小型越野車，成功填補了Jimny三門版長期被詬病的實用性缺點，也讓鈴木在越野小車市場中持續握有獨特優勢。近日，Jimny Nomade推出2026年式更新版本，雖然外型幾乎未變，但在安全科技、內裝機能與數位配備方面，進行了近年來最具實質意義的一次升級。

車頭水箱護罩下方有著全新的感測器，這是為了導入更完整的先進駕駛輔助系統所做的硬體調整。（圖／鈴木提供）

外觀小改 安全感大幅提升

從外觀來看，更新後的Jimny Nomade並未進行大刀闊斧的造型調整，鈴木顯然刻意保留這款車方正、硬派的經典輪廓，以維持其越野正統性。不過仔細觀察，仍能發現前保桿進氣口上方新增了一具感測器，這正是本次升級的核心之一，為導入更完整的先進駕駛輔助系統所做的硬體調整。此外，鈴木也為車系加入全新「Granite Gray Metallic」車色，讓可選配色增加至七種，進一步強化個性化選擇。

車身尺碼沒有改變，五人座的設計讓實用性表現更好。（圖／鈴木提供）

車身尺寸維持3,890 mm，依舊保有小巧靈活的特性，對於日本狹窄道路與都會環境仍相當友善，而鈴木也持續提供原廠外觀套件與大量改裝選項，讓Jimny Nomade能在「原廠實用」與「越野玩具」之間自由轉換，這也是它長期受歡迎的重要原因之一。

內裝升級為一大重點，中央螢幕現在可以選配到9吋。（圖／鈴木提供）

內裝全面升級 跟上時代

真正的改變發生在車內，全新年式Jimny Nomade首次導入9吋中控觸控螢幕作為選配，提供智慧型手機連結、原廠導航與倒車顯影功能，補齊過往Jimny在數位體驗上的最大缺憾。儀表中央則從原本的單色改成4.2吋彩色資訊顯示幕，能即時顯示車輛狀態與行車資訊，讓駕駛更容易掌握車況。

方向盤上新增音響與電話控制鍵，儀表中央則標配4.2吋彩色資訊顯示幕。（圖／鈴木提供）

除此之外，原廠針對細節進行補強，包含全車標配LED車室照明、方向盤新增音響與電話控制鍵、前方置物盤加入附蓋USB插孔等，這些看似細微的升級，卻大幅改善日常使用體驗。對於一款原本以機械感著稱的越野車而言，這樣的內裝進化象徵鈴木正試圖讓Jimny Nomade成為更加方便使用的日常用車。

車內的燈光照明全車系標配LED燈。（圖／鈴木提供）

動力不變 安全科技大幅進化

在動力系統方面，鈴木選擇維持既有設定，Jimny Nomade仍搭載1.5升自然進氣四缸汽油引擎，輸出101匹馬力、13.3公斤米扭力，搭配五速手排或四速自排變速箱，並透過傳統分時四輪驅動系統將動力送往四輪。這套機械配置雖不追求性能數字，但其可靠性與越野表現早已在全球市場獲得驗證，也符合Jimny車系「簡單、耐用、好修」的核心精神。

全新年式的車款擁有更完整的輔助駕駛系統，自排車型更進一步標配全速域主動跟車巡航功能。（圖／鈴木提供）

真正的升級亮點是安全配備，全新年式車型導入品牌最新的Dual Sensor Brake Support II，新增低速自動煞車輔助、車道偏移警示與修正、交通標誌辨識等功能，手排車型擁有主動跟車巡航系統，自排車型更進一步升級為全速域，此外所有車款也都具備前後停車雷達。這些科技讓Jimny Nomade從一輛純粹機械越野車，正式跨入現代SUV的安全標準，也為日常通勤提供更高安心感。

鈴木為車系加入全新「Granite Gray Metallic」車色，可選配色增加至七種。（圖／鈴木提供）

價格上調、需求更旺 買車跟樂透一樣

隨著配備升級，Jimny Nomade的售價也隨之調整。2026年式車型在日本的起價為292.6萬日圓（約新台幣59.8萬元），手排車型上漲了27.5萬日圓（約新台幣5.6萬元），自排車型上漲了17.6萬日圓（約新台幣3.6萬元）。9吋螢幕為選配，需額外加價12.87萬日圓（約新台幣2.6萬元），而雙色車身與越野風格外觀套件也提供多種選擇。

原廠依舊提供多種選配套件，加上外廠的改裝件，讓這輛車可以變成車主想要的模樣。（圖／鈴木提供）

然而，價格上漲並未影響買氣，由於需求遠超產能，鈴木再度採取「抽籤制」販售模式，2026年式訂單需先參加抽選，未中籤者仍需等待後續名額。值得注意的是，Jimny Nomade並非日本本土生產，而是由印度Gurugram工廠負責組裝後進口，產能受限使得交車時間更為漫長。鈴木已確認7月才會開始新年式生產，也意味著短期內供不應求的情況仍將持續。

