愛玩車／「人與生活為核心」 雪鐵龍台北車展佈局

CITROËN展出BERLINGO福祉車、C3 AIRCROSS與C5 AIRCROSS。（圖／寶嘉聯合提供）





「2026台北新車暨新能源車大展」 CITROËN以「人與生活為核心」的法式舒適哲學出發，透過現行主力車款與全新世代休旅的同場展出，完整呈現品牌在家庭移動、空間機能與舒適科技領域的深厚累積。總代理寶嘉聯合表示，現場首度展出CITROËN BERLINGO福祉車C3 AIRCROSS以及 C5 AIRCROSS完整車款陣容。

BERLINGO福祉車加入 延伸多元需求

CITROËN BERLINGO福祉車。（圖／寶嘉聯合提供）

CITROËN BERLINGO憑藉寬敞方正的車室空間、靈活多變的座椅配置，高度貼近日常生活的機能設計及優異節能動力表現，成為台灣市場最具代表性的法式家旅MPV車款之一，亦是CITROËN生活化移動理念的最佳體現。

除了家庭用車外，CITROËN於車展現場首度展出「CITROËN BERLINGO福祉車」，其由深耕台灣福祉車領域超過十年的輔康企業攜手合作，結合其在無障礙車輛改裝、輪椅升降設備與復康巴士整合服務上的專業經驗，針對台灣實際使用情境進行完整規劃，為長者、長照機構與行動不便族群，提供更安全、舒適且便利的移動解決方案。

本屆車展中展出的CITROËN BERLINGO福祉車為試作展示車型，所採用之福祉套件為經CITROËN法國原廠認證、義大利原裝進口套件進行安裝，完整展現其在無障礙移動領域的原廠技術水準與國際規格。目前BERLINGO福祉車正積極進行台灣相關法規認證作業，預計將於2026年第二季正式發表。

C3 AIRCROSS亮相 同級唯一5／7座配置的全新世代家庭休旅

CITROËN C3 AIRCROSS。（圖／寶嘉聯合提供）

CITROËN C3 AIRCROSS採用新世代SMART CAR平台打造，車身尺碼與軸距設定兼顧都會行駛靈活性與車室空間表現，並在同級距中首度提供5人座與7人座雙配置選擇，為不同家庭結構與生活型態，提供多元且彈性的移動選擇。另外全車系標配CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，並搭載品牌指標性的 PHC魔毯液壓懸吊系統，有效吸收路面顛簸，帶來平順且穩定的行路質感。

動力上搭載新世代P2 HYBRID油電混合動力系統，以第三代1.2L渦輪增壓汽油引擎為核心，結合48V電動馬達與整合式e-DCS6濕式雙離合器六速自手排變速系統，透過電動馬達於起步、低速行駛與加速瞬間提供即時輔助。綜效輸出達145匹、0–100 km/h加速僅需8.5秒。寶嘉聯合透露，C3 AIRCROSS預計於2026年第三季正式發表上市。

C5 AIRCROSS更大 強攻台灣主流市場

CITROËN C5 AIRCROSS。（圖／寶嘉聯合提供）

CITROËN C5 AIRCROSS建構於STELLANTIS集團最新STLA MEDIUM模組化平台，此一全新世代平台從車體結構效率、空間配置到科技整合全面升級。在空間與乘坐體驗上，後座不僅擁有寬裕的腿部與頭部空間，亦導入可調式椅背角度設計，讓乘員能依行程長短與使用需求，自由調整最合適的坐姿。

座艙設計以C-ZEN LOUNGE思維為核心，營造如同居家客廳般靜謐、放鬆的移動氛圍。C5 AIRCROSS導入STELLANTIS集團大尺寸Waterfall直覺式觸控螢幕，透過清楚分區與直覺操作邏輯，將車輛資訊、娛樂與功能設定整合於同一介面。

C5 AIRCROSS搭載新一代CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，並結合品牌專利PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統，有效吸收路面震動與顛簸，使行車過程維持平順、穩定且細膩的行路節奏。

動力方面，C5 AIRCROSS採用新世代P2 HYBRID油電混合動力系統，透過48V油電架構於起步、低速行駛與加速過程中提供即時輔助，不僅有助於降低油耗與排放，也讓動力輸出更為平順細膩。C5 AIRCROSS預計於2026年第二季正式發表上市。

展場最小的車 CITROËN AMI

CITROËN AMI。（圖／寶嘉聯合提供）

CITROËN 亦於本屆車展中展示品牌在新能源移動領域的另一種思考方向，CITROËN AMI專為城市生活打造的純電微型車，以極簡設計、輕量化車身與高度親和的使用邏輯，重新定義都會短程移動的可能性。

CITROËN AMI 採用 100% 純電動力設定，具備零碳排放、低能耗與高使用效率等特性，在歐洲市場被視為介於汽車與個人移動工具間的創新思維，廣泛應用於城市通勤、共享移動與公共服務場景。雖目前尚無法引進，CITROËN AMI 仍清楚展現 CITROËN 對未來城市移動、環境友善與多元使用情境的前瞻想像。

