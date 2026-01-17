愛玩車／你也是嗎？LINE GO好友破千萬囉

LINE GO日前宣布，LINE官方帳號好友數於2025年底突破一千萬。LINE GO同步公布2025年度用戶數據回顧，並推出「千萬好友感謝祭」系列活動。（圖／LINE GO提供）





台灣MaaS（Mobility as a Service）移動服務平台LINE GO日前宣布，LINE官方帳號好友數於2025年底突破一千萬。隨著用戶規模擴大，LINE GO同步公布2025年度用戶數據回顧，並推出「千萬好友感謝祭」系列活動，包含新年互動測驗、限時聯名貼圖、社群留言回饋與好友推薦優惠等，相關活動將分階段於LINE GO官方社群與LINE官方帳號推出。

LINE GO以數據驅動產品設計，近期首頁改版將使用動線清楚區分為叫車與租車兩大主線。（圖／LINE GO提供）

LINE GO表示，本次數據統計期間為2025年1月1日至11月30日，透過平台所整合的計程車、機場接送、租車、共享機車、代駕、包車與充電站等服務，觀察台灣用戶在城市移動行為上的變化。整體而言，2025年用戶行為呈現「共享運具日常化」、「消費體驗精緻化」，以及「區域經濟差異化」等三大趨勢。

LINE GO TAXI跑了126趟地球至月球的距離

在計程車服務方面，2025年LINE GO TAXI叫車總里程數累積相當於126趟地球至月球的距離，年齡分布顯示，30至39歲族群為減碳計程車的主要使用者，反映該族群對環境議題的關注度。另外從叫車熱點來看，台中高鐵站成為全台最頻繁使用的叫車地標，顯示台中在南北交通轉運、商務往返與旅遊中轉上的重要性。

即時接機 領完行李4分鐘可上車

機場接送服務則以效率展現關鍵競爭力，即時接機服務讓乘客在領取行李後，平均約4分鐘即可上車。行政區使用分布中，台中市西屯區為全台接送機服務使用最頻繁的地區，反映該區具備穩定的出國需求與強大的消費力。

租車倍數成長 生活型租借更熱門

租車服務於2025年接近倍數成長，與前一年以4至48小時的計畫型旅遊租借不同，2025年租車需求明顯轉向4小時以下的生活型租借，其中1小時內的租借趟次成長達6倍，代表租車開始進入「短程移動」模式，把租車當成自家車用的趨勢。另外，平均消費金額也較去年成長八成，反映用戶願意為了舒適度與質感，選擇更高階的車款。

共享機車三重大熱門 2+4成新組合

共享機車自2025年9月上線後，趟次比例逐月呈現雙位數成長，其中，新北市三重區為「還車」最頻繁的行政區，反映雙北通勤族白天於台北市活動、夜間返回新北居住地的生活型態，也顯示共享機車在補足大眾運輸末端接駁上的功能。平台同時觀察到，近四成共享機車用戶同時使用其他LINE GO服務，顯示「二輪+四輪」的組合式移動已成為城市移動的新樣貌。

代駕服務 台中西屯最熱門

在代駕服務方面，使用熱度最高的地區同樣集中於台中市西屯區，與當地商業與餐飲聚集度較高有關。使用高峰多落在週五晚間9時左右，顯示聚餐活動結束後的代駕需求明顯，也反映酒後不自行駕車的用路觀念逐漸普及。

綜合2025年數據，LINE GO指出，共享運具已從假日或特定情境，逐步融入日常生活；用戶消費行為也由價格考量，轉向重視整體體驗與品質；不同城市與行政區則呈現出各具特色的移動需求，其中台中西屯展現較高的消費與社交活動密度，新北三重則呈現穩定且具韌性的通勤型需求。

感謝祭活動超多 階段推出愛注意

隨著LINE官方帳號好友數突破千萬，LINE GO同步推出「千萬好友感謝祭」，活動內容包含新年互動測驗、限時聯名貼圖、社群留言回饋及好友推薦優惠，將於2026年初分階段推出，民眾可透過官方社群與LINE官方帳號參與相關活動。

