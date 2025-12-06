愛玩車／來場越野挑戰？Defender有個好機會

Defender Trophy全球探險挑戰賽台灣資格賽將於2026年3月份登陸屏東。（圖／JLR Taiwan提供）





英國原創探險品牌Defender致敬昔日經典越野挑戰賽，為新世代探險家打造的全新競賽舞台——Defender Trophy全球探險挑戰賽，台灣資格賽將於2026年3月份登陸屏東，JLR Taiwan表示，即日起可於Defender台灣官方網站開放參賽資格甄選。

「Defender Trophy全球探險挑戰賽台灣資格賽」為期2天1夜。（圖／JLR Taiwan提供）

JLR Taiwan指出，Defender目前正在世界各地招募同樣擁有勢不可擋探險精神的車主與粉絲，共同參與這項源自昔日經典賽事的全新型態競賽。「Defender Trophy全球探險挑戰賽台灣資格賽」為期2天1夜，將以南台灣壯麗的大武山脈為背景，通過線上資格甄選的參賽者，將透過一系列駕駛、工程、導航與體能的挑戰，印證Defender擁抱不可能的探險精神。

廣告 廣告

JLR Taiwan透露，「Defender Trophy全球探險挑戰賽台灣資格賽」將會分成兩個場次，場次一的日期為3月13、14日，場次二為3月15、16日，競賽地點為屏東縣穎達沐麓生態休閒農場（屏東縣萬巒鄉新安路52號），報名方式則是至Defender台灣官方網站線上報名。

「Defender Trophy全球探險挑戰賽台灣資格賽」是一項對參與者生理與心理狀態要求極高的探險類競賽活動，皆有設定報名門檻。（圖／JLR Taiwan提供）

「Defender Trophy全球探險挑戰賽台灣資格賽」是一項對參與者生理與心理狀態要求極高的探險類競賽活動，所以基於安全、保險與活動資訊透明度的考量，皆有設定報名門檻。參賽者最低門檻年齡為23歲，能在獨立無協助的情況下游泳至少50公尺，能使用英語進行交流，且身體與心理健康，沒有任何潛在疾病。另外需擁有完整有效的國際駕駛執照，同時不會被限制前往任何海外國家。

贏得台灣資格賽優勝的參賽者將有機會代表台灣，參加2026年由Defender與保育夥伴Tusk共同於非洲南部舉辦的全球總決賽，與來自世界各地的探險家共同競逐親身參與Tusk保育任務的難得機會。 JLR Taiwan歡迎勇於挑戰不可能，並熱衷於全球自然保育志業的探險家共同參與，加入這場懷抱遠大使命感，如同史詩般的探險旅程。

DEFENDER TROPHY 台灣資格賽競賽資訊

場次一：2026年3月13日（五）－14日（六）

場次二：2026年3月15日（日）－16日（一）

競賽地點：屏東縣穎達沐麓生態休閒農場（屏東縣萬巒鄉新安路52號）

競賽資格甄選詳情歡迎洽詢Defender全台授權經銷商或台灣官方網站

更多東森新聞報導

愛玩車／納智捷春日健檢 n⁷配件也有優惠

愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛

愛玩車／馬自達推歲末優惠 指定車款升級7年保固

