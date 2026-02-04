愛玩車／「保底＋分潤」 數位中古車交易新模式

「遠創智慧 uTagGo」與「行冠企業」一起推出結合「保底＋分潤」的中古車數位交易新模式。（圖／行冠企業提供）





遠通電收旗下「遠創智慧 uTagGo」日前與裕隆集團移動服務事業旗下「行冠企業」，一起推出結合「保底＋分潤」的中古車數位交易新模式。行冠企業表示，此服務讓車主透過數位化操作輕鬆完成賣車，享有完整交易保障，若拍賣成交價高於保底價，還可額外領取溢價紅利，全程透明、誠信、零風險。

「保障先行」 在家專人幫你款便便

車主透過uTagGo APP預約，即可取得專人報價，享受免費到府查定並確認保底價格。（圖／行冠企業提供）

遠創智慧uTagGo與行冠企業本次在雙方既有的基礎上展開合作，透過uTagGo平台及行冠企業嚴格的查定、認證體系及全台最大二手車拍賣平台，將數位入口與實體汽車服務體系進一步串聯的具體成果，提供消費者更智慧、便利且具保障的中古車交易體驗。

四步驟超方便 高於底價就有「分潤金」

行冠企業指出，為讓一般車主更輕鬆、安心完成賣車流程，雙方攜手推出以「保障先行」為核心的賣車服務。車主透過uTagGo APP預約，即可取得專人報價，享受免費到府查定並確認保底價格。車輛隨後進入全台最大二手車拍賣平台競標，若成交價高於保底價，車主還可額外獲得溢價紅利。

「透過uTagGo App簡化繁瑣流程，讓車主在家就能完成所有賣車手續。」行冠企業補充，車主透過uTagGo App預約後，專人簡訊初步報價，並安排專業查定師免費到府檢查，當場確認「收購保底價格」。接著由車主與行冠企業簽署正式「汽車買賣契約書」，並由其所屬平台受託進行後續車輛處分，確保交易具備完整法律效力。

再來，相關文件交付完成後，即依契約約定先行撥付「收購保底金」至車主帳戶，協助車主彈性調度資金。最後，車輛上架到全國最大的二手車拍賣平台，由數千名車商進行競標，若成交價扣除保底金與規費後有餘額，溢價部分將作為「分潤金」於次月匯給車主。

不過直得注意的是，分潤獎金為「最終拍賣成交價」減掉「作業手續費15,000元」再減掉「保底收購價」後的50%。且如分潤金額高於20,000元，將會被代扣2.11%二代健保補充保費；如高於20,001元，會被代扣10%所得稅。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳強調，為便利行車生活，遠通攜手uTagGo積極打造「行車生態圈」，除提供全台路邊與三千場停車自動扣繳外，持續深化智慧用車生態圈，「uTagGo將持續以數位平台串聯用車服務，結合裕隆集團移動服務等策略夥伴專業資源，完善智慧用車生態圈。」行冠企業則認為，雙方合作是將數位服務與實體產業深度結合，不僅是中古車賣車服務數位化交易模式的創新，更是對車主資產價值的守護承諾。

