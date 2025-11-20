愛玩車／保時捷旗艦電動休旅登場 性能卓越充電超快
Porsche保時捷於11月19日正式發表旗下旗艦休旅車——Cayenne的全新純電動版本，首波推出Cayenne Electric與Cayenne Turbo Electric兩款車型。旗艦車型最大馬力達1,156匹，零百加速僅需2.5秒，且充電10分鐘，最高可補充325公里的續航里程。台灣保時捷亦同步公布國內正式售價，為419萬元起。
在動力系統配置上，全新純電Cayenne展現了大幅度的性能提升。旗艦車型Cayenne Turbo Electric在啟用「起跑控制（Launch Control）」功能時，最大馬力輸出可達1,156匹，峰值扭力為1,500 Nm，0-100 km/h加速僅需2.5秒，0-200 km/h僅需7.4秒，極速可達260 km/h 。在一般行駛模式下，車輛亦具備857匹的動力輸出，另外駕駛者可透過方向盤上的「Push-to-Pass」功能，即可在10秒內啟動176匹的額外動力。
入門的Cayenne Electric在標準模式下輸出功率為408匹馬力，啟用起跑控制後，最大馬力提升至442匹，扭力峰值為835 Nm，其0-100 km/h加速成績為4.8 秒，極速可達230 km/h。全車系皆標配全輪驅動和保時捷電子循跡管理系統（ePTM）。
電池與充電技術方面，全車系搭載容量113 kWh的全新高壓電池組，依據WLTP測試標準，Cayenne Electric的續航里程為642公里，Cayenne Turbo Electric則為623公里。受惠於800伏特電氣架構，可支援最高390 kW的直流快充功率，在特定條件下峰值甚至可達400 kW，電量由10%充至80%僅需約16分鐘；而充電10分鐘，即可分別補充325公里（Cayenne入門車型）或315公里（Turbo車型）的行駛里程。此外，原廠亦首度提供無線感應式充電作為選配項目。
動能回收系統採用源自「Formula E電動方程式」賽車的技術，最大回收功率達600 kW，在日常駕駛情境中，約97%的減速過程可完全透過電動馬達運作完成，機械摩擦煞車系統僅在少數情況才會介入，有助於提升能源效率。另外針對Cayenne Turbo Electric，保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB）亦為選配項目之一。
底盤科技部分，兩款車型均標配搭載保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的主動式氣壓懸吊，為因應加長的軸距，消費者可選配後軸轉向系統，後輪轉向角度最大可達5度，以提升低速靈活度與高速穩定性。針對高階的Turbo車型，原廠標配保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus）。
車身設計上，全新純電Cayenne擁有低矮的引擎蓋和纖細的LED矩陣式頭燈，該頭燈整合所有照明功能，線條鮮明的輪拱與優雅的車頂飛越線「Flyline」都充分展現保時捷的設計特徵。車側設計以無框車門和車門表面吸睛的折線為特色，側裙具有鮮明的立體感，專屬的輪拱飾條強調其越野特性。車尾有獨特3D效果和動畫圖形的貫穿式燈條，以及自發光的「PORSCHE」字樣，都強調了現代設計語彙。
尺碼方面，全新純電Cayenne較燃油版本有所放大，車長增加55 mm來到4,985 mm，車寬1,980 mm，車高1,674 mm，軸距則大幅增長近13公分，達到3,023 mm，主要用於提升後座腿部空間。外觀設計具備0.25 Cd的風阻係數，並導入保時捷主動式空氣力學套件（PAA），包含車頭主動式進氣導流板、主動式車頂擾流板，Turbo 車型車尾更配備主動式空力翼片（aeroblades），可依據行駛速度調整下壓力。
車室內裝導入全新「Porsche Driver Experience」座艙概念，中控台整合曲面OLED Flow Display流線顯示螢幕，與14.25吋曲面數位儀錶板，及選配的14.9吋乘客資訊娛樂螢幕構成數位化介面。新車亦首度搭載具備擴增實境（AR）技術的抬頭顯示器，可在車輛前方10公尺處虛擬呈現一個87吋的顯示螢幕。儘管數位化程度提高，車內仍保留部分實體按鍵以維持操作直覺性。
舒適配備部分，新增「情境模式（Mood Modes）」，可連動座椅位置、照明氛圍、空調、音效設定和顯示外觀。全景式電動天窗採用可變光照控制技術（Variable Light Control），透過液晶薄膜切換透光度。此外，內裝電熱套件範圍擴大至扶手與門板表面。行李廂標準容積介於781至1,588公升，車頭另設有90公升的前置物空間。
全新純電Cayenne台灣售價同步公布，入門的Cayenne Electric為419萬元起， Cayenne Turbo Electric則是769萬元起。
