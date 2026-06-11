愛玩車／保時捷為玩具總動員 打造三款全球唯一911

保時捷為《玩具總動員 5》三位主角特製三輛獨特的911。（圖／保時捷提供）





好萊塢經典動畫《玩具總動員》系列，即將迎來第五部續集，為了慶祝這一影壇盛事，Porsche保時捷展現了前所未有的創意與執行力，透過旗下的客製化部門——Sonderwunsch，精心打造了三款以劇中靈魂角色為靈感的全球唯一911特製車型，分別為GT3 RS、Carrera T與Targa 4 GTS。這三款車並非消費者個人的私人訂單，其目的在為多個慈善組織募款的公益企劃。

飛向宇宙浩瀚無垠 巴斯光年的GT3 RS

以巴斯光年為主題的GT3 RS相當吸睛，整體配色讓人可以一眼認出。（圖／保時捷提供）

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在這三輛特製車款中，最引人注目的是以「巴斯光年」為原型打造的911 GT3 RS，為了重現這位太空騎警外觀，Sonderwunsch團隊運用了極為大膽的配色方案，將白、黃、萊姆綠、火紅與紫色交織於車體之上。這不僅僅是換個顏色而已，團隊細膩到連前葉子板的散熱通風口、駕駛側進氣口以及巨大的後擾流尾翼頂層都進行了專屬塗裝，甚至在輪胎上噴印了「Lightyear」字樣，車尾甲板與前蓋亦貼有專屬的「太空騎警」徽章。進入車內，碳纖維門檻上刻印著那句經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠（To Infinity and Beyond）」，白灰雙色皮革與Alcantara麂皮的交錯應用，搭配紫色飾條點綴，讓人彷彿置身於這輛足以衝破大氣層的極速座駕之中，將巴斯光年的勇敢與熱血體現得淋漓盡致。

再現西部牛仔 以Carrera T向胡迪致敬

以胡迪為主軸的Carrera在外觀塗裝採用了特製的單寧藍，展現出西部牛仔風情。（圖／保時捷提供）

相比於巴斯光年的張揚，以「胡迪」為靈感設計的911 Carrera T則走出了截然不同的優雅風格。為了呼應胡迪的藍色牛仔褲，保時捷開發了一種客製化的「丹寧藍」，並巧妙地結合高爾夫藍、白與深海藍色塊，營造出細膩的織物質感。車身多處組件如前下擾流板、後視鏡外殼、車窗飾條以及輪圈中央蓋，皆採用了華麗的Aurum金屬色處理，與車身的低調冷色調形成鮮明對比。內裝設計同樣令人驚艷，採用了復古棕色皮革與干邑色、深藍色皮革混搭，椅背更繪製了紅黃相間的格子圖案，彷彿胡迪身上的襯衫。門檻上那一聲「Ride Like the Wind!」刻字，不僅呼應了角色的性格，也展現了這款特製911將西部牛仔的隨性，與經典跑車嚴謹工藝結合得恰到好處的美感。

翠絲的高調牛仔競技——Targa 4 GTS

以翠絲為設計靈感的Targa 4 GTS則透過紅色線條妝點，搭配上黃色烤漆，還原翠絲的造型特色。（圖／保時捷提供）

壓軸登場的是以「翠絲」為設計靈感的911 Targa 4 GTS，這輛車充分展現了這位女牛仔的奔放靈魂。車身採用了特製的「翠絲白金屬漆」，並融合了944鈷藍金屬色塊，車側那條橫貫車身的GTS紅色細條紋，更是畫龍點睛，與Targa車頂那帶有米色滾邊的設計，巧妙還原了翠絲頭上的紅色牛仔帽元素。進入這輛車的座艙，視覺也相當震撼，使用深藍、波爾多紅與卵石灰皮革的層層堆疊，加上黑白乳牛花紋腳踏墊，處處都在宣告著這台跑車的俏皮與大膽。門檻上刻著的「Yee Haw!」彷彿隨時都在召喚駕駛踏下油門，在荒野中馳騁。這輛車捕捉了翠絲那種樂觀、勇敢且具備強大生命力的特質，將電影角色的靈魂注入保時捷的工程之作中，展現了Sonderwunsch部門在材質與色彩搭配上的深厚功底。

洛杉磯首映盛大亮相

三輛車目前尚未定出拍賣時間，但相信將會吸引不少收藏家的青睞。（圖／保時捷提供）

這三款獨一無二的保時捷911已於6月9日在洛杉磯舉行的《玩具總動員 5》全球首映會上正式亮相，現場星光熠熠，這三款充滿童趣與熱血的跑車成為了鎂光燈下的焦點。目前，保時捷官方尚未針對這三輛跑車的最終拍賣日期或購買機制給出具體時間，這場聯名企劃不僅僅是電影行銷的一部分，它更是一場關於「記憶、價值與分享」的實驗。

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