愛玩車／保時捷近16年來最大跌幅 中國市場成主因

保時捷在2025年的銷售下滑，相較2024年全年減少10％。（圖／保時捷提供）





2025年對於德國豪華車品牌Porsche保時捷而言，並非一個值得慶賀的年度，根據官方近日公布的全球交車數據，全年銷售總量為279,449輛，較2024年的310,718輛減少了整整10％，創下自2009年金融海嘯以來最嚴重的年度下滑。除了北美市場維持持平，其餘所有地區皆呈現衰退趨勢，尤其是中國市場劇烈下滑26％，成為最大變數。儘管保時捷推出了多款新車型，但顯然無法抵擋全球市場的多重挑戰。

在全球市場當中，僅有北美持平，而該市場也是保時捷全球銷量最多的地區。（圖／保時捷提供）

中國市場劇烈下滑 在地競爭與電動轉型雙重夾擊

保時捷在中國市場的表現最為令人擔憂，2025年銷量自前一年的56,887輛銳減至41,938輛，年減幅高達26％，這已是品牌連續第二年出現雙位數跌幅，而前一年跌幅更達28％。保時捷將原因歸咎於經濟不振以及整體電動車銷售成長趨緩。不僅如此，當地自主品牌如小米SU7 Ultra等，以極具競爭力的價格與快速產品升級搶占市場，也讓保時捷主力電動車Taycan備受壓力。Taycan 2025年銷量進一步下滑21.6％，僅交付16,339輛，延續2024年大跌49％的頹勢。

廣告 廣告

Taycan的銷售遇到困難，也是2025年整體銷售下滑的主因之一。（圖／保時捷提供）

歐洲與其他市場同樣疲軟 多款車型退場影響明顯

除了中國市場以外，保時捷在歐洲市場也面臨重重挑戰，整體歐洲（不含德國）銷量衰退13％，其中德國本土市場年減16％。部分原因是Macan燃油版因應資安法規停產，加上718 Boxster與Cayman於2025年10月正式停產，導致產品線出現斷層。此外，海外與新興市場僅下滑1％，顯示該區相對穩定；而北美市場則幾乎持平，全年維持與2024年86,541輛近乎相同的86,229輛，呈現難得的穩定局勢。

911跑車則是逆勢成長，年增1.3％，也創下了911年度銷售量的歷史新高。（圖／保時捷提供）

雙強穩定支撐 Macan與911逆勢成長

即便整體表現不佳，保時捷旗下仍有兩款車型表現亮眼。Macan以84,328輛成為2025年最暢銷車款，年增1.9％，部分歸功於Macan Electric的上市與迅速推廣。值得一提的是，超過一半的Macan銷量來自電動版本，顯示該車款在新能源轉型中的戰略地位。另一方面，保時捷招牌跑車911則繼續展現其「不敗金身」，全年交付51,583輛，年增1.3％，並創下歷史新高，顯示當整體市場低迷時，911的穩定表現堪稱品牌支柱。

Macan則是品牌當中最暢銷的車型，其中更有一半的Macan是電動版本。（圖／保時捷提供）

保時捷調整策略尋求平衡

保時捷表示，2025年的下滑在預期之內，並強調將持續專注於「價值優先而非銷量為重」的策略，然而，這波衰退也突顯品牌在電動車競爭白熱化與全球經濟轉變中的脆弱性。雖然Taycan遭遇瓶頸，但新一代Cayenne Electric正準備上陣，或可為SUV車系注入新活力。在激烈競爭與技術變革交織的市場環境下，即使如保時捷般的經典品牌，也必須快速應變，才能保有其傳奇地位。

更多東森新聞報導

愛玩車／還沒上市就賣爆 豐田RAV4正式登場

愛玩車／三一東林總部成立 70歲古董車「大展紅徒」

愛玩車／歡慶50歲 福斯首推Golf GTI特仕版

