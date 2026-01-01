愛玩車／保時捷一字排開 這兩輛就近4千萬

911 Spirit 70（前排左）與搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS（前排右）同場展出。（圖／台北保時捷中心提供）





「2026 台北新車暨新能源車大展」正式登場，汎德永業集團旗下的台北保時捷中心，作為全台唯一獲得德國原廠認證的「保時捷個人化訂製配備合作夥伴（Porsche Exclusive Manufaktur Partner）」，本屆車展以「限量車款與個人化訂製配備」為主軸，展示價值超過7,000萬元的車款，呈現保時捷在設計工藝與客製化領域的多元面貌。

911 Spirit 70（前排左）與搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS（前排右）同場展出。（圖／林昱丞攝影）

展區主秀由全球限量1,500部、首次在台亮相的911 Spirit 70擔綱，其售價約1,525萬元，並與身價接近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS同場展出。

911 Spirit 70。（圖／林昱丞攝影）

作為第三款Heritage Design車型，911 Spirit 70由Porsche Exclusive Manufaktur 團隊打造，設計靈感源自品牌經典元素，採用「霓光橄欖綠（Olive Neo）」車色，搭配Pasha格紋內裝，致敬1970年代的設計風格。動力方面，以911 Carrera GTS Cabriolet為基礎，搭載3.6升水平對臥引擎與T-Hybrid 高效能混合動力系統，綜效輸出達541匹。

911 GT3 RS with manthey kit。（圖／台北保時捷中心提供）

另一焦點車款911 GT3 RS則以賽道取向設定現身，搭配Manthey性能套件，強調下壓力與操控表現。展車選用經典傳奇的「海灣藍」車色，並搭配Weissach套件與「炙烈紅（Pyro Red）」輪圈，突顯競技風格。

「極致紫（Ultraviolet）」塗裝的全新Macan Electric。（圖／台北保時捷中心提供）

此外，結合保時捷嚴選選色（Paint to Sample）計畫的多款車型亦同步亮相， 搭載源自911 GT3、500匹自然進氣引擎的718 Spyder RS，以「競速黃（Racing Yellow）」塗裝登場；還有「極致紫（Ultraviolet）」塗裝的全新Macan Electric，以及選用「金屬希臘灰（Geyser Grey Metallic）」的Taycan。而Cayenne Black Edition與Panamera等車款亦一同展出，完整呈現品牌在燃油、混合動力與純電領域的產品布局。

展區整體規劃呼應保時捷「Destination Porsche」概念，並融入台灣保時捷推動的「Multisensory 五感體驗」。（圖／台北保時捷中心提供）

電動車方面，全新Macan Electric透過多項個人化設定展現高度客製潛力，包含22吋RS Spyder Design輪圈與釹銀色細節；內裝則以黑色／蠟灰色雙色真皮內裝套件與晚材木內裝飾板營造獨特氛圍；Taycan擁有21吋Taycan Exclusive Design輪圈與SportDesign造型外觀套件，呈現低調且具辨識度的設計取向。

展區整體規劃呼應保時捷「Destination Porsche」概念，並融入台灣保時捷推動的「Multisensory 五感體驗」，透過視覺、聽覺、觸覺等層面的細節安排，營造沉浸式賞車氛圍。現場亦設置客休區，結合專屬香氛與餐飲服務，讓參觀者在觀展之餘，能以較為輕鬆的方式體驗品牌所傳遞的產品特色與服務精神。

