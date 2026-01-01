EBC東森新聞

愛玩車／保時捷一字排開 這兩輛就近4千萬

責任編輯 林昱丞
911 Spirit 70（前排左）與搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS（前排右）同場展出。（圖／台北保時捷中心提供）
911 Spirit 70（前排左）與搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS（前排右）同場展出。（圖／台北保時捷中心提供）


「2026 台北新車暨新能源車大展」正式登場，汎德永業集團旗下的台北保時捷中心，作為全台唯一獲得德國原廠認證的「保時捷個人化訂製配備合作夥伴（Porsche Exclusive Manufaktur Partner）」，本屆車展以「限量車款與個人化訂製配備」為主軸，展示價值超過7,000萬元的車款，呈現保時捷在設計工藝與客製化領域的多元面貌。

沒4千萬還是要來 911 Spirit 70、911 GT3 RS with manthey kit首同台

911 Spirit 70（前排左）與搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS（前排右）同場展出。（圖／林昱丞攝影）
911 Spirit 70（前排左）與搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS（前排右）同場展出。（圖／林昱丞攝影）
展區主秀由全球限量1,500部、首次在台亮相的911 Spirit 70擔綱，其售價約1,525萬元，並與身價接近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS同場展出。

911 Spirit 70。（圖／林昱丞攝影）
911 Spirit 70。（圖／林昱丞攝影）

作為第三款Heritage Design車型，911 Spirit 70由Porsche Exclusive Manufaktur 團隊打造，設計靈感源自品牌經典元素，採用「霓光橄欖綠（Olive Neo）」車色，搭配Pasha格紋內裝，致敬1970年代的設計風格。動力方面，以911 Carrera GTS Cabriolet為基礎，搭載3.6升水平對臥引擎與T-Hybrid 高效能混合動力系統，綜效輸出達541匹。

911 GT3 RS with manthey kit。（圖／台北保時捷中心提供）
911 GT3 RS with manthey kit。（圖／台北保時捷中心提供）

另一焦點車款911 GT3 RS則以賽道取向設定現身，搭配Manthey性能套件，強調下壓力與操控表現。展車選用經典傳奇的「海灣藍」車色，並搭配Weissach套件與「炙烈紅（Pyro Red）」輪圈，突顯競技風格。

「極致紫（Ultraviolet）」塗裝的全新Macan Electric。（圖／台北保時捷中心提供）
「極致紫（Ultraviolet）」塗裝的全新Macan Electric。（圖／台北保時捷中心提供）

此外，結合保時捷嚴選選色（Paint to Sample）計畫的多款車型亦同步亮相， 搭載源自911 GT3、500匹自然進氣引擎的718 Spyder RS，以「競速黃（Racing Yellow）」塗裝登場；還有「極致紫（Ultraviolet）」塗裝的全新Macan Electric，以及選用「金屬希臘灰（Geyser Grey Metallic）」的Taycan。而Cayenne Black Edition與Panamera等車款亦一同展出，完整呈現品牌在燃油、混合動力與純電領域的產品布局。

展區整體規劃呼應保時捷「Destination Porsche」概念，並融入台灣保時捷推動的「Multisensory 五感體驗」。（圖／台北保時捷中心提供）
展區整體規劃呼應保時捷「Destination Porsche」概念，並融入台灣保時捷推動的「Multisensory 五感體驗」。（圖／台北保時捷中心提供）

電動車方面，全新Macan Electric透過多項個人化設定展現高度客製潛力，包含22吋RS Spyder Design輪圈與釹銀色細節；內裝則以黑色／蠟灰色雙色真皮內裝套件與晚材木內裝飾板營造獨特氛圍；Taycan擁有21吋Taycan Exclusive Design輪圈與SportDesign造型外觀套件，呈現低調且具辨識度的設計取向。

展區整體規劃呼應保時捷「Destination Porsche」概念，並融入台灣保時捷推動的「Multisensory 五感體驗」，透過視覺、聽覺、觸覺等層面的細節安排，營造沉浸式賞車氛圍。現場亦設置客休區，結合專屬香氛與餐飲服務，讓參觀者在觀展之餘，能以較為輕鬆的方式體驗品牌所傳遞的產品特色與服務精神。

