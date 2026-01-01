愛玩車／保時捷一字排開 這兩輛就近4千萬
「2026 台北新車暨新能源車大展」正式登場，汎德永業集團旗下的台北保時捷中心，作為全台唯一獲得德國原廠認證的「保時捷個人化訂製配備合作夥伴（Porsche Exclusive Manufaktur Partner）」，本屆車展以「限量車款與個人化訂製配備」為主軸，展示價值超過7,000萬元的車款，呈現保時捷在設計工藝與客製化領域的多元面貌。
沒4千萬還是要來 911 Spirit 70、911 GT3 RS with manthey kit首同台
展區主秀由全球限量1,500部、首次在台亮相的911 Spirit 70擔綱，其售價約1,525萬元，並與身價接近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS同場展出。
作為第三款Heritage Design車型，911 Spirit 70由Porsche Exclusive Manufaktur 團隊打造，設計靈感源自品牌經典元素，採用「霓光橄欖綠（Olive Neo）」車色，搭配Pasha格紋內裝，致敬1970年代的設計風格。動力方面，以911 Carrera GTS Cabriolet為基礎，搭載3.6升水平對臥引擎與T-Hybrid 高效能混合動力系統，綜效輸出達541匹。
另一焦點車款911 GT3 RS則以賽道取向設定現身，搭配Manthey性能套件，強調下壓力與操控表現。展車選用經典傳奇的「海灣藍」車色，並搭配Weissach套件與「炙烈紅（Pyro Red）」輪圈，突顯競技風格。
此外，結合保時捷嚴選選色（Paint to Sample）計畫的多款車型亦同步亮相， 搭載源自911 GT3、500匹自然進氣引擎的718 Spyder RS，以「競速黃（Racing Yellow）」塗裝登場；還有「極致紫（Ultraviolet）」塗裝的全新Macan Electric，以及選用「金屬希臘灰（Geyser Grey Metallic）」的Taycan。而Cayenne Black Edition與Panamera等車款亦一同展出，完整呈現品牌在燃油、混合動力與純電領域的產品布局。
電動車方面，全新Macan Electric透過多項個人化設定展現高度客製潛力，包含22吋RS Spyder Design輪圈與釹銀色細節；內裝則以黑色／蠟灰色雙色真皮內裝套件與晚材木內裝飾板營造獨特氛圍；Taycan擁有21吋Taycan Exclusive Design輪圈與SportDesign造型外觀套件，呈現低調且具辨識度的設計取向。
展區整體規劃呼應保時捷「Destination Porsche」概念，並融入台灣保時捷推動的「Multisensory 五感體驗」，透過視覺、聽覺、觸覺等層面的細節安排，營造沉浸式賞車氛圍。現場亦設置客休區，結合專屬香氛與餐飲服務，讓參觀者在觀展之餘，能以較為輕鬆的方式體驗品牌所傳遞的產品特色與服務精神。
更多東森新聞報導
愛玩車／鈴木首款電車報到 雙版本就在台北車展
愛玩車／納智捷n⁷持續更新 台北車展推出遙控停車
愛玩車／鴻華Bria正式亮相 台北車展近距離賞車
其他人也在看
2026台北車展｜Honda ZR-V、Prelude同台亮相 從跨界休旅到跑格經典都到齊了！
以截然不同卻彼此呼應的兩款新世代車型，勾勒出品牌對未來的雙軌布局，全新Honda ZR-V以跨界休旅姿態切入主流市場，主打e:HEV油電科技、質感與駕馭兼顧的日常全能；而Prelude則作為情感象徵重返舞台，延續品牌對「駕馭樂趣」的核心價值，證明即便邁向電動化，依舊不願放棄駕駛與車之間的情感連結，藉由這兩款車的同場展演，本田顯然是想要向車迷傳達，未來不只效率與科技，更要保留操控、節奏與駕馭的溫度。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
2026台北車展｜Toyota猛攻SUV市場！Urban Cruiser、全新RAV4、Crown Sport一次看
Toyota總代理和泰汽車聚焦在銷售主軸的SUV車型之中，本次2026台北車展的Urban Cruiser、大改款RAV4以及終於來台的Crown Sport三款車系，肯定會是本次車展備受關注的焦點所在。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 16 小時前 ・ 3
LEXUS 2026台北車展全新ES全台首度亮相 IS小改款正式上市！
Lexus 總代理和泰汽車今日於台北世貿一館舉辦記者會，正式為 2026 台北新車暨新能源車大展 Lexus 展區揭開序幕。本屆車展以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」為主軸，由 LF-ZC 概念車領銜登場，具體展演 Lexus 對未來純電移動的前瞻想像，並完整呈現 Lexus 多元動力車款陣容；隨後迎來本屆車展重要焦點——全新 IS 正式上市與 ES 全台首度亮相，展現 Lexus 豪華房車產品線的全新進化，也勾勒品牌由未來願景走向量產實踐的重要藍圖。 以人車對話為核心 IS再定義純正後驅駕馭 IS作為Lexus後驅運動房車代表，此次小改款以「人車對話般的暢快…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 1
2026台北車展／第一天！他「秒刷4台成最大戶」 觀望賞車人潮占大宗
2026台北新車暨新能源車大展將於12月31日至1月4日在台北世貿一館登場，本屆車展重返信義區老地標，雖然整體規模不若以往龐大，但多家車商仍用心展出，包含多款首次在台亮相的新車、預計於2026年在國內上市的準上市車款，以及由海外特別空運來台的概念車、賽車與剛發表不久的全新車型，展出內容依舊具有看頭。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 8
2026台北車展／紡錘線條再進化 大改款Lexus ES未來感直接拉滿
Lexus 總代理和泰汽車於「2026 台北新車暨新能源車大展」帶來全新大改款 ES，完成全台首度亮相。這款品牌核心豪華房車以嶄新設計語彙登場，不只宣告世代交替，也同步揭示Lexus對未來電動化旗艦的想像藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2026 台北車展 Honda ZR:V / Prelude 率先亮相！26 年第二、三季度發表確認！
Honda Taiwan透過四輪、二輪及動力產品與船外機的事業布局，宣示打破傳統侷限，以擘畫未來思維驅動世代移動變革，歡迎民眾於2025/12/31~2026/1/4到台北世貿中心，親自見證Honda的移動哲學，全方位拓展生活可能性的喜悅。2GameSome ・ 1 天前 ・ 發起對話
TOYOTA RAV4亮相 展場汰舊換新預購最低免百萬
財經中心／唐詩晴、李奇 台北報導全台最大的台北新車暨新能源車大展，登場前一天，搶先曝光焦點車款，搭上新能源車題材，TOYOTA第六代改款的跨界油電休旅車RAV4，將冷氣、車窗、車門，整合遠端控制，打造高度智慧化用車體驗，也有純電精品休旅車，10.25吋的數位儀表板和中央多媒體觸控螢幕，一體成形，要讓駕駛體驗，更加數位化。民視 ・ 1 天前 ・ 2
2026 台北車展寶嘉聯合一口氣展出 4 品牌、9 新車，共 19 輛展車！
2026 台北車展寶嘉聯合集結旗下 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep® 與 PEUGEOT四大品牌，以全場第二大展區的規模盛大登場，打造單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。展區規模方面，寶嘉聯合共計展出 19 款車型，其中包含 9 輛全新車款，產品陣容橫跨都會通勤、家庭用車、高性能與越野等多元級距與使用情境。2GameSome ・ 22 小時前 ・ 發起對話
全新Mitsubishi XFORCE都會跨界休旅 79.9萬起正式上市
全新都會跨界休旅 Mitsubishi XFORCE於今（30）日台北新車大展正式在台上市。XFORCE為Mitsubishi Motors 全球戰略布局的重要車款，自2023 年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約 6.2 萬台，展現其於跨界休旅級距中的高度競爭力。 XFORCE選在台灣車壇年度盛會—台北新車大展舉行上市發表，日本三菱中村達夫副社長亦親自來台出席活動，展現原廠對台灣市場的高度重視。中村副社長表示，XFORCE在導入台灣前，日本三菱即派遣開發團隊深入研究台灣道路環境、氣候條件與消費者生活型態，並透過與 中華汽車 的緊密合作，進行多項產品調校與優化…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
『2026台北新車大展速報』Suzuki首款全球戰略純電SUV e VITARA AllGrip-e 四驅正式在台上市
TAIWAN SUZUKI 推出眾所矚目的全新純電動SUV─ e VITARA正式在台上市。這不僅是SUZUKI品牌旗下首款全球戰略電動車(BEV)，更以其獨特的產品定位、先進的電能四驅技術與強悍的SUV設計語彙，為台灣電動車市場注入全新的日系動能，引領純電SUV進入更感性、更實用、更具駕馭樂趣的全新時代。「Emotional Versatile Cruiser」感性與力量的交織e VITARA 的核心理念源自「Emotional Versatile Cruiser」，結合純電科技的前衛質感與 SUZUKI SUV 一貫的力量、靈巧與可靠性，打造出兼具駕馭樂趣、冒險精神與感性設計的純電 SUV。外觀設計上，透過肩線、輪拱與寬厚堅實的 C 柱展現強烈力量感，呈現e VITARA 如雕塑般的造型，同時融入多面幾何架構，整體車身以多邊形語彙貫穿，形成充滿張力的立體視覺效果。車頭具有獨特的六角形造型，搭配橫向貫穿式線條，以及代表性的三點矩陣燈具設計，使車頭辨識度極高且具未來感。車身比例高聳，搭配長軸距與 coupe-like 車頂線條，兼具 SUV 的剛強與流線美感；18 吋飾板鋁圈則在空氣力CARLINK鏈車網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
跨年前夕噩耗！台中女大生騎車碰撞貨車 搶救不治
台中一名鄭姓女大生今(31)日中午騎乘機車行經霧峰區乾溪東路時，與貨車發生嚴重碰撞，當場失去呼吸心跳，緊急送往亞洲大學附屬醫院搶救，最終仍宣告不治。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／Jimny變身玩具！SUZUKI聯手TOMICA超吸睛
「2026 台北新車暨新能源車特展」中，SUZUKI展區出現一輛讓人會心一笑的特別主角。為慶祝TOMICA迎來55週年，SUZUKI與TOMICA攜手打造「Suzuki Jimny TOMICA 55th Anniversary Ver.」，以冒險與興奮為設計核心，讓經典越野小車搖身一變，成為展場最吸睛的彩蛋之一。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
2026 TOYOTA台北新車暨新能源車大展 多款新車登場亮相 限定優惠豪禮(註1)大放送 與TOYOTA一起駕馭未來
於12月30日開展記者會上，TOYOTA發表全新純電精品休旅Urban Cruiser，展演正式啟動預接的全新日本進口 RAV4 GR SPORT、RAV4 ADVENTURE 與新世代運動美學跑旅 CROWN SPORT，彰顯品牌引領未來移動的魅力。車訊網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／車展焦點就是它！PEUGEOT 408 GT RAPIDE 登台
「2026台北新車暨新能源車大展」於台北世貿一館正式揭幕，寶嘉聯合旗下 PEUGEOT端出性能擔當408 GT RAPIDE，作為品牌在跨界轎跑級距中的性能代表作。透過更鮮明的設計語彙與專屬設定，進一步拉高PEUGEOT在性能取向市場的存在感。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
2026台北車展／車展焦點！全新 Lexus IS 跑格全面升級
Lexus總代理和泰汽車搶先為2026台北新車暨新能源車大展暖身，並以「LEXUS ELECTRIFIED：MEET TOMORROW」作為展區主軸，宣示品牌邁向電動化未來的決心。而現場最大焦點，正是全新小改款 Lexus IS 正式登場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日媒：中國2025汽車銷量首度超越日本 躍居全球第一
（中央社台北30日電）日媒報導，2025年，中國車企的全球新車銷量將首次躍居第一，20多年來一直保持第一的日本汽車降至第二名。中國的汽車出口2023年已居首位，同時也使各國加強設置關稅壁壘以保護本土企業，加劇貿易摩擦。中央社 ・ 1 天前 ・ 5
車展少了德系大廠與超跑品牌！業界：汽車展重要性漸下降 轉向線上展示
台灣電動車市場迎來新局面，隨著鴻華先進科技收購納智捷後決定自行銷售車輛，首款車型Foxtron Bria成為本屆台北車展最受矚目的焦點。這場睽違2年的車展雖規模縮小，但各家車廠紛紛展示電動車新品，顯示產業轉型趨勢明顯。馬自達帶來搭載轉子引擎的ICONIC SP概念車，日韓車廠則以電動休旅為主打，展現各品牌對永續與駕駛樂趣的不同詮釋。然而，德系大廠與部分知名品牌缺席，使車展熱鬧度不如往年。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
2026台北車展／本田新車發表 ZR-V e:HEV混動休旅
Honda在2026台北車展以「DREAM MORE」為主軸登場，勾勒品牌對未來移動的想像。朝向交通事故零死亡與 2050 年碳中和的雙重目標，Honda 正試圖讓科技真正回到「讓人更好移動」這件事上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
疑疲駕上路「度估」釀禍! 休旅車撞緩撞車車頭全毀
中部中心／邱俊超 苗栗報導國道1號北上130.3公里，苗栗公館路段，31日上午，發生一輛休旅車撞擊停在外側路肩施工的緩撞車，休旅車撞得車頭全毀。駕駛使用輔助駕駛系統，疑似因精神不濟未注意而釀禍，還好沒有造成傷亡。國道上工程車停在路肩，後方一輛黑色休旅車撞上緩撞車，休旅車整輛撞得打橫到外側車道。31日上午9點多，27歲林姓男子駕駛休旅車行經國道1號北向130.3公里，苗栗公館路段時，撞擊停在外側路肩的施工緩撞車。休旅車車頭撞得潰縮。還好駕駛人沒事。林姓男子駕駛休旅車使用輔助駕駛 疑疲勞駕駛撞工程緩撞車（圖／翻攝畫面）腰間掛著工具，疑似趕著上班，駕駛在國道警察隊製作筆錄後，人就趕著匆匆離開；被撞得工程緩撞車駕駛說，當時其他人員進行花草修剪工程，他從後視鏡看到休旅車直直來，就知道要出事了。工程緩撞車蔡姓駕駛：「當我看到他，後面來的車子的時候我就知道他會撞上來，因為他在睡覺，開輔助駕駛。」林姓男子駕駛休旅車使用輔助駕駛 行經國道1號北向130.3公里疑疲勞駕駛撞工程緩撞車（圖／翻攝畫面）國道警造橋分隊長周祐台：「林男87年次駕駛自小客車，自述有使用輔助駕駛，於上述時地疑因精神不濟，撞擊外側路肩蔡男56年次，駕駛自大貨車施工緩撞車肇事。」警方初步調查，雙方駕駛酒測值均為零，肇事的林姓駕駛向警方供稱，因疲勞駕駛，沒注意前方路況。警方呼籲，使用輔助駕駛系統無法應付所有突發狀況，疲勞駕駛更意外難防，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。駕駛開輔助駕駛 「度估」追撞緩撞車車頭全毀 （圖／民視新聞）原文出處：開輔助駕駛也沒用! 駕駛「度估」追撞緩撞車車頭全毀 更多民視新聞報導碰! 貨車直衝撞路邊車再撞柱子 疑疲勞駕駛釀禍西濱快速道路奪命追撞！22歲男高速撞工程車慘死你累了嗎? 休旅車自撞翻車 駕駛砸天窗逃生民視影音 ・ 15 小時前 ・ 1
2026台北車展／Honda PRELUDE回來了 次世代混動跑車現身
Honda於2026台北車展以「DREAM MORE」為主題登場，延續「The Power of Dreams」品牌核心，展現品牌在新能源與未來移動上的企圖心。從交通事故零死亡到2050年碳中和，Honda希望以科技與工程實力，重新定義人與移動工具之間的關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1