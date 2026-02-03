愛玩車／光陽雙車特仕版再找李多慧 代言全新移動時尚

「Like Euro 125歐風特仕版」（右）與「Yogurt 優格 Slim 125塑身特仕版」。（圖／KYMCO提供）





台灣機車品牌KYMCO光陽於2月2日發表兩款以「移動時尚」為主軸的新車，分別為「Like Euro 125歐風特仕版」與「Yogurt優格Slim125塑身特仕版」。兩款車型皆在原有基礎上，針對外型設計與實用配備進行升級，鎖定重視風格表現與日常騎乘便利性的消費族群。光陽表示，希望讓注重「時尚必須擁有」的消費者，能有「人車一體」的時尚穿搭與駕馭流行的好心情。同時，光陽2026年再度邀請「啦啦隊天花板」李多慧擔任「雙特仕代言人」，詮釋推廣「移動時尚」。

復古與歐風質感 Like更Like

「Like Euro 125 歐風特仕版」晨暮綠。（圖／KYMCO提供）

Like車系本次加入的新成員「Like Euro 125 歐風特仕版」主打更濃厚的復古與歐風質感。外觀設計上，復古大燈新增鍍鉻燈罩，前斜板加上了鍍鉻飾板，並搭配全新款鋁合金後扶手，使整體視覺更具細節層次。在實用配備方面，Like Euro 125歐風特仕版新增「QC 3.0充電」功能，以滿足騎士行動裝置充電需求；座墊則延續強調舒適度的設定，並進一步加長，提升長時間騎乘時的乘坐表現。配色方面，Like Euro 125歐風特仕版提供晨暮綠、珍珠黑與珍珠白三種選擇。

「Like Euro 125 歐風特仕版」晨暮綠。（圖／KYMCO提供）

「優格」健康瘦身 輕盈更時尚

「Yogurt Slim 125優格塑身特仕版」珍珠黃。（圖／KYMCO提供）

另一款新車「Yogurt Slim 125優格塑身特仕版」則以「Slim」為設計核心，訴求車身更輕盈、操控更友善。光陽指出，Yogurt Slim 125優格塑身特仕版在原有架構下進行輕量化調整，整體車重再減少2公斤，同時具備一級省油表現，平均油耗達60.4 km/L，另外前輪胎胎面寬度由原本的100 mm 調整為90 mm，握把間距也重新設定，以降低操控時的負擔，且搭載電子式輪速感測器。

「Yogurt Slim 125優格塑身特仕版」平光黑。（圖／KYMCO提供）

外觀上，車身線條重新調整後顯得更加纖細，並加入多項「柏金風格」的裝飾元素，包括大燈飾框、車身名牌、前飾板與後扶手等細節，提升整體質感表現。此外，前土除經過比例拉伸設計，搭配輕量化的芒星造型的鋁合金輪框，以及造型簡潔的排氣管防燙蓋，使外觀更簡約有型。配色方面，Yogurt Slim 125 優格塑身特仕版提供珍珠黃、平光黑、粼光白與天幻藍四種選項。

「Yogurt Slim 125優格塑身特仕版」天幻藍。（圖／KYMCO提供）

同時，光陽於 2026 年再度邀請人氣啦啦隊成員李多慧擔任「雙特仕代言人」，負責詮釋與推廣本次主打的「移動時尚」概念，期望藉由形象代言，「讓車款特色更貼近年輕族群與都會消費者的生活情境。

「Yogurt Slim 125優格塑身特仕版」粼光白。（圖／KYMCO提供）

