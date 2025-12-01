愛玩車／光陽K1特仕版增150動力 即將搶攻市場
KYMCO光陽機車於12月1日在光陽總廠正式發表全新「K1特仕版 125／150」，為品牌旗下通勤車系再添生力軍。光陽董事長柯俊斌表示，此次K1特仕版的改款主軸聚焦「升級進化」，並以「好事成雙」為概念核心，透過更全面的「大滿配」配備組合，強化產品競爭力，鎖定台灣的機車通勤市場。
為迎合市場不同族群的需求，新K1特仕版此次首次加入150c.c.動力版本，與既有的125c.c.車型形成雙陣容，提供都會族群更彈性的動力選擇。在科技配備方面，新K1特仕版換上全新全液晶儀錶，資訊顯示更清晰易讀，同時導入飛利浦Class D LED大燈，提供更高亮度的照明表現，帶來更安全的夜間騎乘效果，而「雙後避震」能夠加強騎乘穩定性，加上「前後雙碟煞」，讓通勤者在變化多端的市區路況中能更從容應對。
在使用便利性方面，K1特仕版 125／150具備「雙帽大空間」設計，提供更實用的置物容量，讓日常通勤、短程採買都能更輕鬆應對。動力與油耗表現上，K1特仕版 125／150則具備「雙 1 級省油」特點，符合消費者對節能與經濟性的期待。
柯俊斌強調，K1系列一向是光陽鎖定都會通勤市場的重要車款，而此次透過K1特仕版125／150雙動力編成，加上「大滿配」設定，更希望吸引年輕族群與務實家庭買家。他也指出，機車市場競爭激烈，唯有在產品本質與實際配備上全面提升，才能真正讓消費者感受到價值與誠意。
值得一提的是，光陽也為新K1特仕版打造上市驚喜，柯俊斌透露，新車上市將祭出「雙重優惠」，但相關內容將在後續正式公布。他也宣布，K1特仕版125／150將於「2025 南臺車展」首次對外亮相，屆時將公開更多細節，預期將成為車展現場焦點之一。
隨著台灣機車市場的競爭持續升溫，光陽藉由新K1特仕版 125／150進一步強化在通勤車市場的佈局，以全面升級的配備與更貼近消費者需求的設計，盼在新年度搶下更高市占率。未來新車正式上市後，也將檢視其是否能以「大滿配」攻勢吸引更多通勤族換購或入手，成為光陽下一個熱銷主力。
