愛玩車／全台最便宜電動車 現代INSTER來囉
最便宜電動車來了！Hyundai現代汽車總代理南陽實業於11月6日發表全新電動車INSTER，這輛小型掀背車擁有IONIQ家族的設計語彙，最高續航里程達465公里（NEDC測試標準），且不到四米的車長，卻有跨級距的空間表現。全新INSTER售價為94.9萬元起，限時優惠價為89.9萬元起。
全新INSTER車名源自英文字「Intimate（親近）」與「Innovative（創新）」的結合，象徵以貼近人心的創新設計，打造能與日常生活情感連結的移動夥伴。INSTER將科技轉譯為日常溫度，以靈巧駕馭手感、可愛而洗鍊的造型語彙，詮釋現代都會族群對「個性、永續與便利」的完美平衡。
南陽實業表示，全新INSTER延續Hyundai IONIQ家族的未來設計語彙，外觀以「Pixels像素」造型為核心，融合圓潤與俐落的線條比例，呈現科技感十足又不失親和力的造型風格。從環形日行燈、投射式頭燈到尾燈設計，都以像素光影語彙貫穿全車，細節層層堆疊，展現充滿玩心與個性的視覺語言。多樣繽紛車色如鵝黃、橘、軍綠、消光銀、消光藍等，更讓每位駕駛都能打造專屬於自己的風格座駕。
車身長度僅3,825 mm的INSTER，卻在2,580 mm軸距與高效空間設計的加持下，創造出跨級距的乘坐與載物表現，打造靈巧穿梭又不失實用機能的都會車格；類Coupe的俐落輪廓與外擴式輪拱配上15吋低風阻鋁圈，為都會穿梭帶來穩健而時尚的存在感。
南陽實業指出，座艙設計則以「年輕、跳色、簡約、科技」為主題，採用對比色系與細膩材質鋪陳，讓空間氛圍充滿活力與品味。10.25吋數位儀表與8吋多媒體螢幕以人因導向環繞駕駛，SBW 旋鈕排檔與巧思置物格則讓操作更直覺、收納更有邏輯。
全車座椅可完全放平，六種情境模式在露營休憩、長形物品裝載、移動辦公與都會購物之間自由切換；後座具備滑移與傾倒功能，行李廂容積可在238至1,059公升之間彈性變化。另外原廠同步推出多款內裝飾板與配件，從透明質感、繩編風格到織物卡槽，以材質和色彩的層次堆疊出更鮮明的個人風格。
電池規格上，全新INSTER提供兩種電池容量選擇，標準版搭載42kWh鋰離子聚合物電池，擁有最高416公里（NEDC測試標準）續航里程，且每度電可達8.3km的優異能源效率；長續航版則升級為49kWh電池組，可達465公里（NEDC測試標準）續航表現。兩款車型皆支援最高120kW直流快充，僅需30分鐘即可完成10–80%充電，同時配備三段式動能回收系統與i-Pedal單踏板駕馭模式。
動力部分，搭載42kWh的車型最大馬力為97匹，而49kWh的頂規車型則是有115匹最大馬力，最大扭力則都是15.0 kgm，0-100 km/h加速分別為11.7與10.6秒，極速則是140 km/h與150 km/h。
全新INSTER車內與車外皆配備V2L供電功能，且在安全配備上，全車系標配Hyundai SmartSense 主動安全科技，包含Level 2 ADAS智慧駕駛輔助系統、7具SRS輔助氣囊、智慧型主動車距維持、全速域車道維持輔助、盲區碰撞避免與後方交通防撞等完整防護。
售價方面，EV400-A為94.9萬元、EV400-B為104.9萬元，EV450則是109.9萬元；在上市期間，限時優惠價皆少5萬元，分別為89.9萬元、99.9萬元以及104.9萬元，特殊車色則需加價1萬元。南陽實業，首波配額僅500輛，11月15起消費者即可至指定展示地點進行VIP賞車，並於2026年1月起開始交車。
