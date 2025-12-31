愛玩車／全場最速新車 BMW台北車展亮相M2 CS

BMW在「2026台北新車暨新能源車大展」推出全新限量的M2 CS，台灣要價563萬元，但是限量12輛的配額早已銷售一空。（圖／林昱丞攝影）





BMW在「2026台北新車暨新能源車大展」推出全新限量的M2 CS，其以7分25.5秒的成績完成紐柏林北環賽道單圈挑戰，正式寫下緊湊型高性能跑車級距最速紀錄。這輛對純粹駕馭、極致性能與工程實力的堅持與追求的小跑車，台灣要價563萬元，但是限量12輛的配額早已銷售一空。

向經典CSL車型致敬 侵略感十足

全新BMW M2 CS外觀設計向BMW經典CSL車型致敬，透過多項專屬設定，勾勒出更純粹的性能姿態。M2 CS的專屬雙腎型水箱護罩、加大前進氣口與前下擾流設計，結合燻黑造型頭燈與降低8 mm的車身高度，形塑出更低趴且更具侵略感的車身比例。整合鴨尾造型的碳纖維行李廂蓋與碳纖維後下擾流，不僅進一步加強空氣力學表現，也在視覺上鮮明傳遞其賽道取向的性能定位。

廣告 廣告

全新BMW M2 CS外觀設計向BMW經典CSL車型致敬，透過多項專屬設定，勾勒出更純粹的性能姿態。（圖／林昱丞攝影）

在車身結構與輕量化工程方面，全新BMW M2 CS大量採用兼具高剛性與輕量化優勢的CFRP碳纖維複合材質，涵蓋車頂、後視鏡蓋、行李廂蓋與後下擾流，並延伸至座艙內的M碳纖維飾板與碳纖維中央鞍座；同時搭配包覆性更佳、重量更輕的M碳纖維賽車桶型座椅，使整體車重較BMW M2雙門跑車減輕約30公斤。制動系統方面，標準配備M複合式煞車系統（紅色卡鉗），於高強度操駕下提供更強勁且穩定的制動表現；另可選配耐高溫與耐磨耗表現更為出色的M碳纖維陶瓷煞車系統。

全新BMW M2 CS搭載Alcantara麂皮平底方向盤並大量導入碳纖維材質。（圖／汎德提供）

進入座艙，全新BMW M2 CS搭載Alcantara麂皮平底方向盤搭配12點鐘紅色中心標記，為駕駛提供更直覺且精準的操控指引，並大量導入碳纖維材質，包含M碳纖維飾板、碳纖維換檔撥片、碳纖維方向盤飾蓋，以及印有紅色CS字樣的碳纖維中央鞍座，進一步強化動感視覺與熱血駕馭氛圍。另雙前座M碳纖維賽車桶型座椅，結合Merino真皮內裝與CS發光字樣，不僅提供優異的包覆性與穩定支撐，同時兼顧加熱與電動調整等實用機能。

BMW M2 CS。（圖／林昱丞攝影）

為兼顧極致性能與日常行駛的舒適性，全新BMW M2 CS成為首款搭載主動車距定速控制系統的CS車型，且準配備亦包含harman/kardon 高傳真音響系統、Comfort Access 免鑰匙系統、BMW 手機數位鑰匙與防盜警報系統。

雙前座M碳纖維賽車桶型座椅，結合Merino真皮內裝與CS發光字樣。（圖／汎德提供）

全新BMW M2 CS搭載純正M Power血統的M TwinPower Turbo 3.0升直列六缸雙渦輪增壓汽油引擎，透過無缸套汽缸設計、封閉式高剛性曲軸箱、輕量化鍛造曲軸，以及3D列印技術打造的汽缸蓋核心結構，全面強化引擎在高轉速、高負載狀態下的耐久性與效率表現。引擎最大輸出提升至530匹馬力、650牛頓米最大扭力。後輪驅動設定結合M Steptronic運動化八速手自排變速箱，0–100 km/h加速僅需3.8秒，且標準配備M駕駛套件，極速更可達302 km/h。此外，M運動化排氣系統具備電子閥門控制，搭配消光黑色四出排氣尾管，在不同駕馭模式下營造層次分明、情感張力十足的排氣聲浪。

BMW展區同步展出共九款全新車型。（圖／林昱丞攝影）

BMW展區同步展出共九款全新車型，涵蓋市場熱銷主力車款與下半年即將登場的全新特仕車型，完整呈現BMW當前產品深度、頂尖技術實力，以及面向未來的產品發展藍圖，讓觀展民眾一次掌握BMW的現在與未來。

更多東森新聞報導

愛玩車／新車接連登場 豐田台北車展夠精彩

愛玩車／鴻華Bria正式亮相 台北車展近距離賞車

愛玩車／「純粹駕馭樂趣」 台北車展馬自達展概念跑車

