愛玩車／全新出發！Gazoo Racing自成品牌

豐田宣布Gazoo Racing將成為獨立，成為豐田集團旗下第五大獨立子品牌。（圖／豐田提供）





豐田汽車近日宣布，其旗下高性能部門Toyota Gazoo Racing將正式脫離母品牌，在2027年全面轉型為獨立品牌Gazoo Racing（簡稱GR），重新定位為全球性能汽車與競技技術的旗艦部門。這項重大策略調整不僅象徵著Gazoo Racing多年來從一個賽車項目成長為完整產品與競技組織的歷程，也將對豐田以外的汽車市場產生深遠影響。

Gazoo Racing的未來車款將不會再看到豐田的徽飾，定位也將會在豐田品牌之上。（圖／豐田提供）

從賽道走向獨立品牌 GR的起源與轉型動因

Gazoo Racing的起源可以追溯至2007年，當時現任董事長的豐田章男以「Team Gazoo」之名參加紐伯林24小時耐久賽，這一舉動起初並未被公司正式承認，原因在於豐田當時並不視賽車競賽為公司官方活動，團隊也因此無法使用Toyota名稱。該次賽事雖然完成比賽，但也激發了豐田內部對「製造更好的車」與保留技術能力的反思。

廣告 廣告

隨著時間演進，Gazoo Racing漸漸從一個賽車參賽隊伍轉變為豐田在全球賽事，像是世界耐久錦標賽、拉力賽及客戶賽事中的核心品牌。2015年，豐田決定將旗下Toyota Racing、Lexus Racing和Gazoo Racing整合為Toyota Gazoo Racing，以便統一品牌運作，但如今則進一步剝離「Toyota」之名，凸顯其在技術、人才培育與性能產品開發上的核心角色。

首款使用Gazoo Racing徽飾的車款將會是最新的超跑GR GT。（圖／豐田提供）

獨立於Toyota之上的性能巨擘

根據官方說明，Gazoo Racing將正式成為獨立於豐田的高性能品牌，但它在集團中的層級定位仍比Lexus低，並將援助豐田主品牌與凌志、Century等其它核心業務下的研發和運動化推動。Gazoo Racing將繼續專注於包括世界拉力錦標賽、耐久賽、以及客戶賽車等活動，同時推動由賽車技術培養而來的量產性能車研發。

此次名稱調整是「回歸創立時的初心」，亦即以賽車為中心進行「讓車更好」的製造與人才栽培。Gazoo Racing將繼續承擔客戶競技、量產高性能車輛開發與新技術轉移等角色，強化從賽道到量產車的技術交流。

值得注意的是，豐田在歐洲研發中心將更名為Toyota Racing，專責於高性能引擎與賽事技術開發，與Gazoo Racing形成協同網路，而WRC與客戶車隊仍會在Gazoo Racing組織框架下運作。

Gazoo Racing將繼續專注於包括世界拉力錦標賽、耐久賽、以及客戶賽車等活動。（圖／豐田提供）

首款不掛豐田徽飾的車型與未來產品

在品牌重塑過程中，第一款完全不使用豐田名字的量產車將是GR GT超級跑車，該車基於Gazoo Racing長期積累的賽車技術改良而成，具備混合動力雙渦輪V8引擎驅動系統、輕量化鋁合金結構與極高空氣動力性能，預計於2027年正式量產上市。

此外，現有的性能車系如GR Yaris、GR Corolla以及未來的GR86與GR Supra續作都將逐步採用GR獨立品牌徽飾。更令人注目的是，豐田已宣布重新推出GR Celica與可能的GR MR2中置引擎跑車，進一步擴充產品陣容。這象徵著Gazoo Racing不再僅僅是豐田集團的高性能部門，而是真正意圖挑戰Ferrari、Porsche等歷史性能品牌的獨立競爭者。

豐田在歐洲研發中心將更名為Toyota Racing，專責於高性能引擎與賽事技術開發，與Gazoo Racing形成協同網路。（圖／豐田提供）

Gazoo Racing的完整品牌轉換計劃將分階段進行，目標是到2027年1月全面完成新的品牌廠徽鋪陳。此過渡期允許Gazoo Racing在推出現有與未來車型時，逐步以獨立身份取代豐田徽飾，營造品牌識別與市場定位的連續性。隨著GR品牌的獨立與新車型的推出，汽車產業即將迎來一個既熟悉又嶄新的性能時代，Gazoo Racing不再只是豐田的組成部分，而是專注於性能技術與車迷文化的全球獨立品牌。

更多東森新聞報導

愛玩車／賓士最新自動駕駛系統 將登入美國市場

愛玩車／Lexus車主大福音 輪胎也保固

愛玩車／三陽4MICA改款 油耗升級更省荷包

