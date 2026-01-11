愛玩車／全新外觀與電動化升級 寶獅408改款亮相

小改款408在車頭造型部分有明顯差異，跟上了近年來的品牌趨勢，讓車輛造型更有家族化風格。（圖／寶獅提供）





小改款Peugeot寶獅408近日正式在布魯塞爾車展亮相，這款在市場上頗受注目的Fastback Crossover經過細緻的改款設計後，不僅外觀更為成熟洗練，同時在動力與配置上也進行重要更新。這次408的改款並非全新世代車型，但透過多項重點升級，強化其在中型電動與混合動力休旅級距的競爭力。

全新408外觀設計的最大特色是車頭造型的變化，原本極具代表性的LED「獠牙」日行燈被重新設計成分段式燈組，三根類似「爪形設計」的燈帶在上層位置扮演日行燈與方向燈的雙重功能，而主要頭燈模組則安置於更隱蔽的位置，配合亮面與霧面黑色飾件，讓車頭看起來更為俐落且具科技感。這種設計語彙與近年寶獅品牌在308改款中採用的潮流一致，顯示他們正進一步統一產品家族視覺語彙。另外，新格柵也更具層次感，部分高階車型更配備點亮式品牌獅子廠徽，讓品牌識別度大幅提升。

車尾採用了Peugeot字樣徽飾取代傳統圓形獅徽，並且新增了「Flare Green」車色（圖／寶獅提供）

車尾設計同步進行更新，包括首次在408上採用的Peugeot字樣徽飾取代傳統圓形獅徽，營造更現代化的尾部視覺焦點；新的輪圈造型搭配尺寸從17到20吋的選擇，讓視覺效果更動感；車色方面，新增名為「Flare Green」的車色，可在不同光線下呈現從鮮綠到深綠的變化，這種色彩效果在現場展車上吸引了大量目光。

車輛保持多動力的配置，其中純電版本車型的續航表現提升至456公里。（圖／寶獅提供）

多動力版本齊發 電動化升級成重點

全新408仍維持多種動力選擇，以滿足不同市場與消費者需求，其中最受關注的是純電動版本E‑408，該車搭載容量為58.2 kWh的鋰電池，電動馬達可輸出210匹馬力與35公斤米扭力，WLTP綜合續航性能達456公里，儘管電池容量與前代相同，但得益於空氣動力學與系統優化，續航力小幅提升。

電動版E‑408除了續航提升外，也引入多項實用功能升級，例如電池預熱系統，讓電池在寒冷天氣下可提前加熱以提升效能表現；同時加入插電即充功能，可讓車輛在充電站自動識別並進行結算，提升車主使用便利性。新加入的V2L功能可提供最高3.5 kW的外部電力輸出，讓車主能利用車輛電力為外部裝置供電，這在露營或戶外活動等場景非常實用。

對於尚未準備完全電動的消費者，改款也提供插電式混合動力和輕混合動力選擇，PHEV車型結合178匹馬力的汽油引擎與123匹馬力的電動馬達，總輸出237匹馬力，並配備約14.6 kWh的電池能提供高達85公里的純電行駛範圍，混合動力版本則搭載143匹馬力的汽油引擎與電動馬達結合的系統，在油耗表現上具有極高經濟性。

純電車輛擁有V2L功能，將可提供最高3.5 kW的外部電力輸出。（圖／寶獅提供）

內裝與科技進化 專注實用而非全面革新

相比外觀與動力的更新，全新408的內裝變化則比較細微，儘管沒有進行全面革新，但品牌針對提升質感與科技感做了重點調整，加入全新10吋數位儀錶，並搭配更進階的圖形界面，讓資訊呈現更清晰易讀，同時維持原有的10吋資訊娛樂觸控螢幕，並支援最新的多媒體與手機連接功能。

車內變動相對較小，主要是在質感方面以及用料的升級。（圖／寶獅提供）

內裝材質有所提升，高階車型可選用Alcantara或Nappa真皮等更高質感飾材，配合精緻縫線與配色方案，整體視覺與觸感體驗皆比前代更為提升。此外，部分車型加入了更細緻的紋理飾板與更耐用的車室顏料，讓質感更好。在主動安全及輔助科技方面，改款車型同樣延續品牌近年主力投入的駕駛輔助系統，例如車道維持輔助、盲點警示、交通標誌辨識、主動緊急煞車等功能隨車型等級不同而標配或選配，維持了現代跨界車對安全性的基本要求。

小改款車型在車內空間表現上沒有差異，不過整體的質感提升，讓車內乘客擁有更高級的感受。（圖／寶獅提供）

市場定位與消費者期待 新舊特色融合

408自2023年推出以來，就定位於時尚且實用的中型Fastback Crossover車款，其特立獨行的車身造型在市場中相當具有辨識度。2026年改款主要是在此基礎上進行延續與精進，設計語言延伸自寶獅家族當前的潮流，並透過科技與電動化趨勢進一步強化產品實力。

在多重動力選擇的佈局下，408不僅能迎合尚未完全電動化的傳統購車族群，也為追求純電動駕駛的人士提供更成熟的選擇，特別是E‑408的續航與新功能，都顯示寶獅有意在電動中型車市場與對手競爭，而不是僅僅滿足於現況。新款408將於2026年初在歐洲各大市場上市，價格約略維持與前代接近的區間，讓消費者可以在升級配置與新科技之間取得更好的成本效益。

