愛玩車／全新豐田RAV4日本亮相 升級套件有夠帥

豐田在日本市場推出大改款RAV4車型，並且推出Modellista升級套件。（圖／豐田提供）





TOYOTA豐田最新一代RAV4日前正式於日本推出，這款備受關注的中型SUV終於回到品牌本土市場，象徵著豐田在全球最重要車系之一的又一次全面進化。新RAV4採用全新第六代架構，在設計、動力系統與選配套件上全面升級，並為客戶提供更多元化的選擇。此世代車型已先後在北美、歐洲與中國市場亮相，如今終於以日本本地版本與搭載豐富選配的型態正式上市，令市場期待值提升。

車輛外觀搭配了更為現代的線條與細節，使整體視覺更為犀利與年輕化。（圖／豐田提供）

目前在日本上市的RAV4車系僅提供油電混合動力版本，未來PHEV插電式油電混合動力與高性能GR Sport款式也預計將在2026年4月後加入陣容，為日本消費者帶來更多動力選擇與駕駛客製化配置，這反映豐田在本地市場逐步完善產品線的布局，也與全球電動化趨勢相呼應。新RAV4在日本市場採用的是2.5升油電混合系統搭配E-Four電子四驅系統，最大綜效輸出約可達240匹，具備優異的加速性能與燃油效率表現。

豐田與自家改裝品牌Modellista合作，引入兩套升級套件，分別是Lifestyle Package與Outdoor Package。（圖／豐田提供）

這套系統在油電動力環境下，不論在城市或是高速行駛的狀態，皆能擁有良好的燃油經濟性，並同時維持動力充沛的表現，透過E-Four系統的前後扭力分配提高抓地力與車身穩定性。RAV4一直以來以其多用途與穩定性聞名，這款最新世代更是將油電動力的優勢發揮到極致。

Outdoor Package在外觀上相當粗獷，添加更多套件保有更多年輕氛圍。（圖／豐田提供）

新世代RAV4在外觀設計上，保留了品牌一貫的堅固造型與休旅車DNA，但也搭配了更為現代的線條與細節，使整體視覺更為犀利與年輕化。車身尺寸延續上一代優勢，並進一步提升了空間使用效率，讓車內與行李廂空間更具實用性。這款新RAV4的設計概念圍繞「Life is an Adventure」展開，強調日常生活與戶外冒險的多樣場景。此外，還以不同設計主題提供多種造型版本，例如Core（精緻都會）、Adventure（戶外冒險）與即將推出的GR Sport（運動風格）等，讓消費者能依個人偏好選擇更具個性化的版本。

新RAV4在日本市場採用的是2.5升油電混合系統搭配E-Four電子四驅系統，最大綜效輸出約可達240匹。（圖／豐田提供）

值得一提的是，豐田與自家改裝品牌Modellista合作，引入兩套升級套件，分別為Z車型（Core）設計的Lifestyle Package與Adventure車型的Outdoor Package，皆可透過原廠選配方式裝上。其中Lifestyle Package採用更多都市感設計元素，例如帶LED的前擾流板、側裙與後保桿延伸件等小細節，同時提升內部行李廂遮罩與環艙氛圍照明等便利配件；而Outdoor Package則以戶外風格為核心，加入金屬外觀飾件、粗獷的前格柵設計、擴寬輪拱與防滑板元素，使整體更具「越野準備感」。

內裝預計配備大尺寸螢幕、高效多媒體系統與最新Toyota Safety Sense主動安全系統。（圖／豐田提供）

在內裝部分，新一代RAV4搭載了更現代化的座艙設計與科技功能，配備大尺寸螢幕、高效多媒體系統與最新Toyota Safety Sense主動安全系統，使駕駛舒適與駕乘安全更上一層樓。雖然日本版本尚未完整公開所有內裝細節，但可預期新RAV4將延續全球版車型的趨勢，整合更高解析度的數位儀錶與中控觸控螢幕、無線手機連接功能，以及透過豐田最新的Arene軟體平台優化資訊娛樂系統與語音控制能力。

PHEV與GR Sport版本將在未來推出，使產品線更完整，也預期將進一步刺激市場需求。（圖／豐田提供）

豐田同時注重乘坐舒適性與空間表現，新款RAV4應用更良好的膠合結構與隔音技術，讓NVH比前代更優異，搭配座椅結構優化後更適合長途行駛。此外，後車廂空間也維持RAV4長期受歡迎的實用優勢，能輕鬆裝載家庭與戶外用品，使其成為家庭與冒險愛好者的可靠夥伴。

車輛擁有多種版本，滿足各種車主的個性化需求。（圖／豐田提供）

新RAV4登陸日本市場，象徵豐田在全球SUV市場重要產品線的更新，讓這款曾締造多項銷售佳績的SUV在本地也具備最新競爭力。官方表示，PHEV與GR Sport版本將在未來推出，使產品線更完整，也預期將進一步刺激市場需求。同時，豐田透過Modellista等原廠與原廠配件拓展選配組合，讓顧客能打造出更符合生活與個人風格的SUV。未來，PHEV與GR Sport版的加入後，將讓RAV4在日本與全球市場迎來更廣泛的消費者群體，不僅延續品牌SUV的領導地位，也為豐田在新一輪SUV競爭中打造更強的防線。

