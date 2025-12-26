愛玩車／凌志RZ超性能版 空力進化扮相超兇

凌志推出RZ 600e F‑SPORT Performance，擁有426匹馬力輸出，百公里加速僅需4.4秒。（圖／凌志提供）





在全球電動車市場競爭日益白熱化的背景下，Lexus凌志日前正式發布旗下電動休旅RZ 600e F‑SPORT Performance特別仕樣車，其以更高性能、更強動態表現及更激進的空力設計，宣示凌志在豪華電動車領域的實力。該車型將於2026年3月2日在日本正式上市，售價約為12,165,000至12,440,000日圓（約新台幣244.4～250萬元）。

車輛基於先前推出的RZ 550e F‑SPORT平台進行全面改良，空力套件是最大亮點。（圖／凌志提供）

動力強化 成就最速RZ

RZ 600e F‑SPORT Performance基於先前推出的RZ 550e F‑SPORT平台進行全面改良，亮點之一是動力系統的強化，前後電機輸出單元各達227匹，系統總輸出提高至426匹，較前代F‑SPORT顯著提升。官方數據顯示，這款車的百公里加速時間僅需4.4秒，達到目前RZ車系中最快的表現，而WLTC測試中的續航里程則可達525公里，顯示性能與續航之間取得良好平衡。為應對更高輸出與動力需求，RZ 600e亦調整了電池輸出限制，使得電池能在高負載下穩定供應高電流，此舉不僅提升加速反應，也能在高速駕駛中保持能量輸出效率。

開孔引擎蓋讓車輛氣息更加兇狠，搭配上21吋鋁合金輪圈及大型20吋制動盤與六活塞卡鉗非常吸睛。（圖／凌志提供）

空力套件加持有夠帥 煞車系統超競技

除了動力提升之外，RZ 600e F‑SPORT Performance的外觀與底盤也經過重新調校，一大特點是與空力專家合作開發的專屬外觀套件，包括碳纖維前後擴散器、雙段式尾翼及多項空力加裝件，其目的在於提高高速下的下壓力與直線穩定性，車身也被降低20mm，搭配ENKEI製的21吋鋁合金輪圈及大型20吋制動盤與六活塞卡鉗，提供強大的制動力與操控穩定性，這對於想要更具性能感的駕駛者是一大加分項目。

後方不容錯認的是雙層式尾翼，前後的下擾流也相當具有侵略性。（圖／凌志提供）

線傳方向盤像F1？至少夠帥夠特別

內裝方面，RZ 600e F‑SPORT Performance採用F‑SPORT專屬座椅及Ultrasuede類麂皮縫線飾面，搭配藍色點綴與線傳方向盤，結合凌志的線傳轉向技術及互動式手動駕駛模式，讓電動休旅也能提供類似手排手感的駕駛體驗。RZ 600e F‑SPORT Performance的推出，是凌志擴大其純電動車陣容的一部分。自2025年式RZ車系亮相以來，該車已快速從入門的RZ 300e與AWD配置的RZ 450e拓展到更高性能的F‑SPORT等級。此次新版本與2024年限量100台的RZ 450e F‑SPORT Performance不同，將不採用限量形式販售，展現品牌對電動性能SUV市場的重視。

車輛內裝一樣保有豪華感受，同時增添性能氣息，搭配線傳方向盤也增加了些許前衛感。（圖／凌志提供）

RZ 600e F‑SPORT Performance代表了凌志電動SUV技術與品牌定位的新進展，它不僅強化了既有RZ車系的運動性與豪華感，更確立了品牌在純電動車市場中不斷進化的方向。隨著電動車市場競爭日益白熱化，凌志將透過這款高性能版本展現其技術實力與策略布局，在全球電動車市場中佔據一席不可忽視的位置。