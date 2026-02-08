愛玩車／劍指超級跑車 小米YU7 GT橫空出世

小米YU7 GT數據曝光，搭載雙馬達四驅系統，動力高達990匹。（圖／翻攝自中國工信部）





在2026年初的全球汽車市場中，小米集團無疑已從一家消費性電子巨頭轉型為一股不可忽視的超級車勢力。隨著中國工信部近日最新一批新車申報資料的正式曝光，代號為YU7 GT的高性能電動休旅車終於揭開了神祕面紗，這款車不僅是小米在休旅車領域的旗艦之作，更在設計細節與性能規格上直指義大利超跑法拉利。

YU7 GT的流線型車身與獨特的比例設計，在許多資深評論員眼中簡直就是法拉利Purosangue的電動孿生版本。然而，小米並不滿足於僅僅在視覺上追求奢華感，更試圖在性能方面對這間歷史悠久的車廠發起「越級挑戰」。當傳統內燃機豪強還在堅守V12引擎的咆哮餘暉時，小米憑藉著強大的馬達控制技術，將一部大體積的休旅車推向了過去只有頂級超跑才能企及的動力領域。這款車的誕生不僅代表著小米製作車輛計畫的第二階段，更象徵著中國品牌企圖正式進入了「性能文化」的爭奪戰。

車輛外觀擁有更為性能化的鋪陳，讓整體的視覺感受更加兇悍。（圖／翻攝自中國工信部）

視覺語言的暴力演化 當義大利美學遇上中國數位裝甲

從外觀設計的角度分析，YU7 GT成功地在「優雅」與「侵略性」之間找到了平衡點。雖然基礎車型YU7已經以簡約科技感，贏得了超越特斯拉Model Y的市場關注度，但GT版本則將這股設計張力推向了極致。車頭配置了體積更為誇張、造型更顯霸氣的進氣壩，雖然作為電動車並不需要如此龐大的冷卻需求，但其空氣動力學佈局顯然是為了在極速狀態下，為車體提供更穩定的下壓力。

車側的紅底「GT」標誌與鮮紅色的多活塞卡鉗相呼應，在21吋巨型輕量化輪圈的襯托下，散發出一種令人不寒而慄的威脅感。車尾部分，巨大且層次分明的後擴散器不再只是裝飾，而是真實地參與了氣流的管理，確保這輛性能怪獸在高速巡航時能緊貼地面。這種設計手法雖然帶有濃厚的義大利超跑色彩，但細節處的LED燈條處理與數位雷達感測器的隱藏式佈局，依然保留了小米身為科技公司所固有的冷冽數位質感。

外觀上擁有多種不同配置，將可以滿足車主對於車輛的裝飾想像。（圖／翻攝自中國工信部）

數字背後的機械意志 990匹馬力的電能狂飆

在隱藏於流線外殼下的技術規格，才是讓YU7 GT真正令對手汗顏的武裝，根據官方申報數據，該車搭載了極其強悍的雙馬達四輪驅動系統，系統總功率高達990匹，這數據直接超越了法拉利Purosangue所提供的715匹馬力。儘管它並未像轎車兄弟SU7 Ultra那樣提供誇張的1,500匹馬力，但在休旅車的物理慣性制約下，990馬力已將相當足夠。

為了支撐這股龐大的動力輸出，小米與電池巨頭寧德時代（CATL）深度合作，為其配置了最新世代的鋰電池組。雖然目前的完整續航里程數據仍處於保密狀態，但申報的最高時速已鎖定在時速300公里。可以預料到的是，這份時速數據極有可能是為了保護電池與馬達壽命而採取的電子限速措施，這意味著其潛在的機械極限可能比帳面數字還要深不可測。

原廠就擁有許多輪圈樣式可以選擇，風格相當多元。（圖／翻攝自中國工信部）

高性價比戰略對歐洲傳統豪強的衝擊

在定價策略與市場競爭層面，小米YU7 GT展現了中國製造業極度殘酷的競爭邏輯，根據市場消息指出，YU7 GT預期售價將落在45萬至50萬人民幣之間（約新台幣204.9～227.6萬元）。對比之下，雖然保時捷推出的新一代Cayenne Turbo Electric擁有更高的1,139匹馬力，但售價高的嚇人，在中國市場的含稅價格更是小米的三倍以上。這樣的價格差距，正迫使傳統豪華品牌陷入前所未有的生存危機。

小米成功的關鍵在於擁有極高的垂直整合能力與數位生態系忠誠度，當這群原本使用小米手機、居住在小米智慧家庭環境中的消費者步入購車年齡時，售價僅為歐洲同級車一半、性能卻有過之而無不及的YU7 GT，自然成為了最具誘惑力的選擇。

卡鉗顏色相當多，讓車主可以自由搭配自己喜歡的風格。（圖／翻攝自中國工信部）

小米如何定義下一個世代的超級電動休旅

小米YU7 GT的出現並非單純的一場動力競賽，而是汽車產業權力結構轉移的終極縮影，它證明了當電子通訊產業的開發節奏注入傳統汽車工業後，產品的迭代速度與性能天花板將會被徹底刷新。這款車不僅繼承了YU7在中國市場擊敗特斯拉的銷售基因，更透過GT版的極限性能，向全世界展示了中國電動車不再只是單純的代步工具，而是具備了挑戰頂級豪華品牌靈魂的研發實力。

