愛玩車／加拿大新電動車貿易協議 中國電動車關稅驟降

中加達成全新貿易協定，中國品牌電動車將在加拿大市場擁有巨大優勢。（圖／比亞迪提供）





加拿大與中國近日達成一項具突破性的電動車貿易協議，決定大幅降低原先高達100％的進口關稅，改為固定6.1％。這項政策轉向不僅讓中國品牌的電動車在加拿大更具價格競爭力，也引發全球汽車供應鏈的重新布局。儘管最直覺的受益者看似是中國品牌，但業界分析指出，真正可能從中獲利最多的，反而可能是美國品牌特斯拉，這將為新能源汽車產業帶來結構性變化，也對北美市場的競爭格局投下震撼彈。

加拿大對中國電動車取消原本高達100％的懲罰性關稅，一年約將會有4.9萬輛車可享有6.1％的超低關稅。（圖／長城提供）

關稅革命 加拿大打開電動車進口的新大門

過去加拿大對來自中國的電動車採行極高的關稅壁壘，使得這些車輛進入加拿大市場的成本大幅提高，進而抑制了中國電動車在北美的競爭力，然而隨著最新協議的簽署，這個局面將迅速改變。新協議規定，中國製造的電動車在符合條件的前提下，將只需支付6.1％的關稅，遠低於過去高達100％的懲罰性稅率。協議同時設立了年度進口配額僅有49,000輛可享受低關稅待遇，並預計在五年內提高至70,000輛。這讓各大品牌必須啟動策略部署，以爭奪這一有限的進口名額。

許多人認為這次的最大贏家將會是特斯拉，因為他們可以將上海超級工廠的車輛重新開始輸入加拿大。（圖／翻攝自特斯拉中國微博）

特斯拉的機會 重啟上海出口計劃

在這重大的政策變革中，令人意外的是美國電動車巨頭特斯拉可能成為最大受益者之一。早在2023年，特斯拉已開始將上海工廠產的電動車出口至加拿大市場，並在當年成功運送了約44,000輛中國製電動車，但由於2024年關稅飆升，這項出口計劃被迫中止，促使特斯拉不得不將「供應加拿大市場」的生產重心重新調整至美國和德國工廠。

如今關稅重新大幅下調，為特斯拉重新啟動上海向加拿大出口的車輛鋪平道路。不僅如此，特斯拉在中國上海的產能規模和製造效率本就處於行業領先地位，讓其能夠在較低成本下供應符合加拿大市場需求的產品，加上特斯拉在加拿大已建立起完善的銷售與服務網路，使其比新進品牌更快更有效地搶占市佔率。

吉利集團將擁有巨大優勢，同時將讓中國電動車產業鏈更為活絡。（圖／Polestar提供）

配額與價格下限 對中低價車型的保留空間

儘管整體局勢對特斯拉有利，新協議並非毫無限制。根據協議條款，49,000輛配額中有一半必須為售價低於加幣35,000（約台幣80.1萬元）的車型。這項規定顯然旨在確保中低價電動車也能在加拿大市場獲得充分供給，而不是只由高價進口車壟斷。

目前特斯拉的車型並未涵蓋如此低的價位，因此它無法單獨利用全部配額，這也為其他品牌留出機會，尤其是那些擁有中低價電動車的中國品牌。在這個價格帶當中，中國品牌如比亞迪、長城、吉利等皆已推出競爭力強的產品，未來可能透過與配額掛鉤的低關稅進口，直接切入加拿大的入門消費市場。加拿大運輸部表示，將大幅簡化新車認證流程，使中國電動車能在八週內完成本地市場的法規驗證與銷售認可。此舉進一步縮短了中國品牌進入加拿大的時間，提高了市場反應速度。

這次的關稅協議將對北美市場產生重大影響，而特斯拉究竟能否從中獲得巨大利益，還有待觀察。（圖／特斯拉提供）

對加拿大電動市場與產業鏈的長遠影響

此次中加電動車貿易協議的影響遠不止調整關稅這麼簡單，從市場供給端來看，更多中國及全球製電動車能夠以更低成本進入加拿大市場，勢必壓低整體電動車款的售價，讓中等收入消費者更容易負擔電動車，有助於加拿大達成能源轉型與碳排放減量目標。從產業供應鏈角度來看，此舉可能促使大量電池及電動車核心零組件的生產布局產生變化。中國在電池、馬達、電控等關鍵零部件領域具有全球競爭優勢，若配搭出口關稅下調，加拿大或更密切與中國電動車供應鏈結合，進一步改變本地汽車產業的合作方向。

