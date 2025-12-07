愛玩車／加量不加價 光陽新車125、150同步上市

「新K1 125／150 特仕版」採雙車同價策略進入市場，建議售價皆為77,800元。（圖／KYMCO提供）





台灣機車品牌KYMCO光陽於12月6日在南臺灣規模最大的「南臺科大汽機車大展」中，正式發表「新K1 125／150 特仕版」，其以「好事成雙、大升級、大滿配」為主要設計理念，並以雙車同價策略進入市場，兩款排氣量的建議售價皆為77,800元，瞄準國民通勤族群，試圖強化品牌在入門級速克達市場的競爭力。

頭燈配備全新的飛利浦高亮度Class D LED頭燈。圖中人物為光陽董事長柯俊斌。（圖／KYMCO提供）

光陽表示，新K1 125／150特仕版主打三大核心升級，整體動力與配備全面調整。動力方面，採用德國噴射系統與新世代節能環保引擎，使125c.c.版本可輸出10.1匹最大馬力，而排氣更大的150c.c.版本則達到 11 匹，以期兼顧節能與性能需求。車身外觀部分，新車施以「K1 SPORT」字樣貼飾，凸顯產品定位。

廣告 廣告

在油耗與使用便利性方面，光陽指出，新K1系列雙車型皆具備1級油耗表現，並搭載6.4公升油箱，提升日常續航能力。頭燈配備全新的飛利浦高亮度Class D LED頭燈，提升夜間可視度加強安全性。另搭載全液晶儀表，使行車資訊呈現更清晰，也使整體車格更具科技感。

搭載全液晶儀表，使行車資訊呈現更清晰，也使整體車格更具科技感。（圖／KYMCO提供）

新K1 125／150特仕版標配前後雙碟煞系統與100mm寬胎面設計，有助提升煞車穩定性與抓地表現。後懸吊採用雙槍複筒避震，旨在提供更穩定並兼具舒適度的騎乘體驗，無論是城市使用或長途通勤，甚至雙載情況下，都能保持良好支撐性。

車廂置物空間提供38.6公升的容量，能同時放入兩頂3/4安全帽，且有置物百寶袋，可以整齊收納零碎的小物品。（圖／KYMCO提供）

座艙與置物機能方面，新K1 125／150特仕版採用755mm低座高與680mm寬大座墊設定，企圖讓不同身型的騎士在起步、停車與過彎時更容易掌握車輛。車廂置物空間也是此次主打亮點，提供38.6公升的容量，能同時放入兩頂3/4安全帽，且有置物百寶袋，可以整齊收納零碎的小物品。另外加深式前置物空間、可掛置採購物品的摺疊雙掛勾，並具備冷熱飲分開擺放的區隔設計，使日常使用更為便利。

在價格與購車優惠部分，新K1 125／150特仕版建議售價皆為 77,800 元，若再搭配政府新購貨物稅減徵2,000元、購車金11,000元，以及舊車汰換補助4,300元，最低入手價可達60,500元。光陽表示，全台經銷通路已同步開放消費者訂購。光陽董事長柯俊斌期盼，消費者都能選購更符合自身需求，用起來更安心的光陽機車，「光陽機車是市場上唯一有信心做到ECU四年保固的品牌，目前也獲得廣大通路與消費者的肯定」。

更多東森新聞報導

愛玩車／EVOASIS訂閱制 充越多省越多

愛玩車／衝刺年底買氣 納智捷祭多項優惠

愛玩車／現代電動小車創佳績 訂單突破200張

