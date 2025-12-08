愛玩車／千萬「中華光復計畫」 贈3車與汽車零件
為協助花蓮光復鄉災後重建，中華汽車投入一千萬啟動「中華光復計畫」，日前攜手匯豐汽車展開第一波產學行動，帶領志工同仁前進光復商工，並針對光復商工即將重建之汽車實習工廠投入教學設備及車輛資源。中華汽車結合經銷商匯豐汽車的廠務資源，即時提供近30件汽車零件及3輛實習用車。
中華汽車表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，教育部第一時間啟動「校園災損審查與復建機制」，投入經費資源援助災區學校進行校園重建、逐步汰換教學設備。為協助光復鄉唯一一所技職學校光復商工災後復甦，教育部第一階段委由台師大、彰師大以及嘉義高工、花蓮高工組成的專業團隊，協助光復商工重新設計汽車實習工廠動線與設備規劃。第二階段則由企業響應，募集技職科系教學設備，中華汽車偕同匯豐汽車共同捐贈變速箱、引擎等近30件汽車零件及菱利、J SPACE、ET35三輛實習用車，即時補給教學資源，協助學校步入正軌，打造更現代化的教學環境。
中華汽車強調，中華汽車、匯豐汽車長期透過產學合作與技職學校接軌，為培育汽車專業人才。匯豐汽車2023至2025年共吸收158位汽車科學子至全台匯豐汽車服務廠實習，由於擁有完整的培育流程、豐厚的維修技能，每年產學留任率逾60%。匯豐汽車副總經理沈翔雲表示，技職學校是服務廠招募人才的第一線，透過擴充學校的教學資源、協助學校參加技職競賽，更能帶動匯豐延攬優秀人才，翻轉缺工。
中華汽車補充，中華汽車自2015年開啟「向下扎根」計畫，以走出校園的方式，教導學子車輛試驗過程及檢驗方法，以強化同學對汽車安全的認知與要求。2025年中華汽車共舉辦10場「向下扎根」活動，由部門志工教導車體結構、車輛試驗等專業知識，並針對欠缺實作資源的汽車科系學校，額外捐贈實習用車，不僅有效提升學子實作能力，更能建立學子對於中華三菱的品牌好感度。截至2025年底，多年來共捐贈111輛試驗車給予全台技職學校，造福逾5,000名汽車科系學子。
