愛玩車／千萬「中華光復計畫」 贈3車與汽車零件

為協助花蓮光復鄉災後重建，中華汽車投入一千萬啟動「中華光復計畫」，日前攜手匯豐汽車展開第一波產學行動，即時提供近30件汽車零件及3輛實習用車。（圖／中華汽車提供）





為協助花蓮光復鄉災後重建，中華汽車投入一千萬啟動「中華光復計畫」，日前攜手匯豐汽車展開第一波產學行動，帶領志工同仁前進光復商工，並針對光復商工即將重建之汽車實習工廠投入教學設備及車輛資源。中華汽車結合經銷商匯豐汽車的廠務資源，即時提供近30件汽車零件及3輛實習用車。

中華汽車吳岳峯部長及匯豐汽車沈翔雲副總帶來豐富的車輛資源協助光復商工災後重建。（圖／中華汽車提供）

中華汽車表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復，教育部第一時間啟動「校園災損審查與復建機制」，投入經費資源援助災區學校進行校園重建、逐步汰換教學設備。為協助光復鄉唯一一所技職學校光復商工災後復甦，教育部第一階段委由台師大、彰師大以及嘉義高工、花蓮高工組成的專業團隊，協助光復商工重新設計汽車實習工廠動線與設備規劃。第二階段則由企業響應，募集技職科系教學設備，中華汽車偕同匯豐汽車共同捐贈變速箱、引擎等近30件汽車零件及菱利、J SPACE、ET35三輛實習用車，即時補給教學資源，協助學校步入正軌，打造更現代化的教學環境。

廣告 廣告

捐贈菱利、J SPACE、ET35三輛實習用車至光復商工。（圖／中華汽車提供）

中華汽車強調，中華汽車、匯豐汽車長期透過產學合作與技職學校接軌，為培育汽車專業人才。匯豐汽車2023至2025年共吸收158位汽車科學子至全台匯豐汽車服務廠實習，由於擁有完整的培育流程、豐厚的維修技能，每年產學留任率逾60%。匯豐汽車副總經理沈翔雲表示，技職學校是服務廠招募人才的第一線，透過擴充學校的教學資源、協助學校參加技職競賽，更能帶動匯豐延攬優秀人才，翻轉缺工。

匯豐汽車提供近30件汽車零件。（圖／中華汽車提供）

中華汽車補充，中華汽車自2015年開啟「向下扎根」計畫，以走出校園的方式，教導學子車輛試驗過程及檢驗方法，以強化同學對汽車安全的認知與要求。2025年中華汽車共舉辦10場「向下扎根」活動，由部門志工教導車體結構、車輛試驗等專業知識，並針對欠缺實作資源的汽車科系學校，額外捐贈實習用車，不僅有效提升學子實作能力，更能建立學子對於中華三菱的品牌好感度。截至2025年底，多年來共捐贈111輛試驗車給予全台技職學校，造福逾5,000名汽車科系學子。

更多東森新聞報導

愛玩車／法系車雙雄年終健診活動 時間延長更方便

愛玩車／「迎馬年7大回饋」 速霸陸新春健檢開跑

愛玩車／馬自達推歲末優惠 指定車款升級7年保固

