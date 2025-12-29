EBC東森新聞

愛玩車／台北車展倒數 逛展攻略看這邊

責任編輯 林昱丞
「2026台北新車暨新能源車大展」將於2025年12月31日至2026年1月4日在台北世貿登場。（圖／台北市汽車代理商業同業公會提供）
「2026台北新車暨新能源車大展」將於2025年12月31日至2026年1月4日在台北世貿登場。（圖／台北市汽車代理商業同業公會提供）


看展前攻略！「2026台北新車暨新能源車大展」將於2025年12月31日至2026年1月4日在台北世貿登場，超過20個汽車品牌帶來上百輛新車，同時也會展出許多首次在台灣曝光的車款，再加上許多精彩的活動，在新年的歡樂氣氛中，可以感受到最多元的賞車體驗。筆者將透過這篇文章，簡單幫大家畫出重點，讓看展也能很有效率。

日韓品牌精銳盡出

TOYOTA RAV4。（圖／和泰提供）
TOYOTA RAV4。（圖／和泰提供）

TOYOTA來勢洶洶，將首度發表全新純電都會休旅URBAN CRUISER，並提前亮相全新大改款休旅車RAV4，同時展示跑旅CROWN SPORT。其中RAV4一直以來都以王者之姿霸佔銷售排行榜，預計於明年一月正式在台灣上市，前幾天也流出未經官方證實的車輛編程與售價，在網路上引發熱議。另外還有四大主題區——新能源區、Lifestyle區、Premium 區與GAZOO Racing區，根據不同型態劃分，絕對時車展一大亮點。

廣告
Lexus LF-ZC。（圖／和泰提供）
Lexus LF-ZC。（圖／和泰提供）

Lexus以「MEET TOMORROW」 為主題，最大亮點絕對是首次在台亮相的「LF-ZC概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst）」，其以低趴純電轎跑姿態結合Lexus經典紡錘型車身設計，重新定義電動車的動感比例與未來美學；其可變式空氣力學設計、次世代BEV電動架構與沉浸式互動平台，實現軟體定義車（SDV）的革新移動體驗。另外，據說全新ES與IS會以神秘車款身份登場，在市售車領域也沒有缺席。

Honda ZR-V e:HEV。（圖／Hodan Taiwan提供）
Honda ZR-V e:HEV。（圖／Hodan Taiwan提供）

Honda本田透過社群宣告，本屆車展將帶來「ZR-V e:HEV」以及「Prelude」。ZR-V e:HEV採用與Civic e:HEV相同的平台，但是跨界休旅車的姿態，會有更好的空間機能性，同時也可更符合台灣消費者的胃口；動力方面預計搭載2.0升的e:HEV電油混合動力，一樣是以節能為主要數訴求，但依舊擁有暢快的駕馭感受。Prelude則是以「舊名裝新酒」之姿重返車壇，以海外資料來看，一樣會是2.0升的e:HEV電油混合動力，與Civic e:HEV相同，但是搭載更多運動化的配備，擁有更好的操控性表現。

NISSAN Formula E GEN3 Evo。（圖／林昱丞攝影）
NISSAN Formula E GEN3 Evo。（圖／林昱丞攝影）

NISSAN會帶來「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，雖然是展示車，但是能近距離欣賞充滿科技的賽車，實屬難得。而一般的市售車則會有搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI初登板，這款尺碼在Kicks及X-Trail之間的休旅車，預計2026年下半年引進台灣。

INFINITI QX60。（圖／INFINITI提供）
INFINITI QX60。（圖／INFINITI提供）

INFINITI會帶來年中在海外中期改款的QX60，加入Sport等級，換上「Artistry in Motion」設計語彙，車頭的廠徽還會發光，加上取自於寧靜竹林的格柵，充分展現霸氣又豪華的尊榮感。內裝小幅升級，主要是透過材質的轉換，增加豪華與新鮮感。

SUZUKI e VITARA。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）
SUZUKI e VITARA。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）

SUZUKI首款全球戰略電動車e VITARA台灣首秀就在台北車展，這款車以「Emotional Versatile Cruiser」為產品理念，搭載電動四驅系統「ALLGRIP-e」，並使用專為電動車開發的「HEARTECT-e」全新平台。

e VITARA尺碼落於VITARA與S-CROSS，但是軸距來到2,700 mm，比S-CROSS的2,600 mm還要長，將帶來更好的車室空間；車內也因應電動車而增加更多的科技感，跟以往的SUZUKI車款相比，呈現煥然一新的感覺。外型延續著概念車eVX的設計手法，也是跟以往的SUZUKI車款不太一樣，利用多層次的幾何元素，加入許多現代化元素，呈現豐富動感的氛圍。

MITSUBISHI XFORCE。（圖／中華三菱提供）
MITSUBISHI XFORCE。（圖／中華三菱提供）

MITSUBISHI久違推出的新車——XFORCE，這款強調越野的都會跨界休旅車已經有非常多曝光，實車也在展間供消費者近距離賞車，目前大家最關心的是它的正式售價，預計會在台北車展公開，期盼中華三菱能夠來個「甜甜價」。除了XFORCE外，中華三菱還預告會有其他首次在台亮相的車款，就讓我們拭目以待。

Mazda Iconic SP。（圖／Mazda提供）
Mazda Iconic SP。（圖／Mazda提供）

這次車展台灣馬自達以「Smile Every Mile」為展演主軸，亮相以轉子引擎重生油電架構的Mazda Iconic SP，在這個多元動力的世代當中，可謂是恰如其分。Mazda Iconic SP在2023年的東京移動展首發，以介於RX-7與MX-5的車格，擁有Mazda對於跑車最新的想像。流線的外觀帶來極佳的空氣動力表現，且類掀燈造型，充滿濃厚的傳承致敬之意；370匹馬力轉子引擎可使用更乾淨的燃料，達成更極致的碳中和。

除此之外，「MAZDA 小車大秀」模型車主題展區也會在車展登場，集結全台 MAZDA 模型車收藏家的熱情，藉由每一台模型車的故事，共同演繹 MAZDA 的設計美學與駕馭精神。

HYUNDAI PALISADE Calligraphy。（圖／HYUNDAI提供）
HYUNDAI PALISADE Calligraphy。（圖／HYUNDAI提供）

身為唯一的韓國品牌，HYUNDAI現代汽車將由旗艦休旅PALISADE Calligraphy領軍，其以五米級大器車格與七人座旗艦定位登場，搭載全新世代2.5T-Hybrid結合54kW電動馬達，帶來334匹綜效馬力的旗艦輸出，並以Calligraphy頂級客製規格，透過雕塑感線條、燈光識別與高質感用料，營造更貼近高端品牌所追求的沉浸式豪華氛圍，從動力、質感到空間尺度全面到位，重新定義家庭旗艦的高度。

歐美系車廠戰鬥力十足

Alfa Romeo Junior。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）
Alfa Romeo Junior。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

相較於日韓系品牌的來勢洶洶，歐系品牌相對就比較低調些，不過屢屢丟出「震撼彈」的寶嘉聯合，在本次車展中，將帶來四個品牌ALFA ROMEO、CITROËN、PEUGEOT以及Jeep。目前確認的是，Alfa Romeo會帶來全新世代休旅Junior，CITROËN則是推出跨界小型休旅C3 AIRCROSS。

CITROËN C3 AIRCROSS。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）
CITROËN C3 AIRCROSS。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

在寶嘉聯合在展前透露，除了Alfa Romeo Junior與CITROËN C3 AIRCROSS外，還會有CITROËN BERLINGO福祉車、CITROËN AMI、Jeep Compass、Jeep Cherokee、PEUGEOT 208、PEUGEOT 408 GT RAPIDE等車款。

BMW M2 CS。（圖／汎德提供）
BMW M2 CS。（圖／汎德提供）

BMW以戰鬥後驅小跑車M2 CS參戰，這款限量生產的車子其實2025年中就開始接單，透過大量碳纖維套件，讓車重直線下降，跟一般版本的M2相比，整整輕了約30公斤。動力方面，搭載3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，使用8速M Steptronic變速箱，最大馬力為530匹，最大扭力則是66.3 kgm，0-100 km/h加速3.8秒。底盤系統也經過重新調校，帶來更競技的動態表現。

MINI John Cooper Works Cabrio。（圖／汎德提供）
MINI John Cooper Works Cabrio。（圖／汎德提供）

MINI John Cooper Works Cabrio是在眾多新車中，唯一一款敞篷車型。MINI依舊帶來許多樂趣，繼三月Mini Cooper S Cabrio與MINI JCW一起上市後，敞篷的MINI John Cooper Works Cabrio終於搶在過年前登場。這款性能敞篷跑車主要是換上與MINI JCW一樣的動力，並加入許多JCW的專屬配備，在享受天空時，也可擁有熱血的極致性能。

Macan Electric極致紫。（圖／台北保時捷中心提供）
Macan Electric極致紫。（圖／台北保時捷中心提供）

Porsche則是由汎德永業集團台北保時捷中心聚焦於Porsche Exclusive Manufaktur極致客製工藝，會展出全新Macan Electric，具體展現高度客製化的可能性，車身披上神祕的極致紫（Ultraviolet），足蹬22吋RS Spyder Design 輪圈並施以釹銀色（Neodyme）烤漆，車側刀刃飾板與內裝Accent套件亦呼應採用相應色系點綴，輔以黑色、蠟灰色雙色真皮內裝套件與晚材木內裝飾板。

Tesla「S3XY」全車系家族都會出席。（圖／Tesla提供）
Tesla「S3XY」全車系家族都會出席。（圖／Tesla提供）

電動車霸主Tesla會展出Model S、Model 3、Model X與Model Y的「S3XY」全車系家族，雖然沒有全新車種，不過近期更新的熱門車款Model Y與Model 3，想必是眾多消費者關注的焦點，且Model X與Model S會展出Plaid版本，可以一次看個夠。

本土品牌傳承開展 商用車更現代更智慧

LUXGEN n⁷。（圖／Luxgen提供）
LUXGEN n⁷。（圖／Luxgen提供）

近期新聞不斷地國產品牌當然不缺席，剛被鴻華先進收購的LUXGEN還是會在現場展出純電休旅n⁷；而鴻華先進則是會首次對外公開日前剛發表的FOXTRON Bria，想要近距離欣賞來自同一體系的雙車系，此時不來更待何時？另外CMC中華汽車展出的重點是銷售表現十分漂亮的J Space，且台北車展首度開放寵物推出入場，消費者可以帶著自己的毛小孩，「親自」測試J Space的大空間。

FOXTRON Bria。（圖／FOXTRON提供）
FOXTRON Bria。（圖／FOXTRON提供）

商用車品牌FUSO將展車上個月剛上市的「New Super Great」，台灣是這輛旗艦重卡車第二個發表的海外市場，更強調空力設計，並加入更強大主動安全防護科技，像是第6代主動煞車系統、主動側邊防護輔助系統、前方起步盲區警示系統等。

機車也來參一咖

HARLEY‑DAVIDSON與ROYAL ENFIELD一同來參展。（圖／太古提供）
HARLEY‑DAVIDSON與ROYAL ENFIELD一同來參展。（圖／太古提供）

太古將帥氣有型的HARLEY‑DAVIDSON與ROYAL ENFIELD一同帶來台北車展，HARLEY‑DAVIDSON展出橫跨 Sportster、Softail與Touring三大核心車系的代表車款；Royal Enfield則是帶來前陣子才發表的Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650。

Honda CB1000 Hornet SP。（圖／Honda Taiwan提供）
Honda CB1000 Hornet SP。（圖／Honda Taiwan提供）

Honda二輪將會展出眾多新車，其中CB1000 Hornet SP將會擔任主秀，但筆者認為，搭載新世代E-Clutch電子離合器系統的CB650R與CBR650R也是亮點之一，透過新世代的科技，能夠降低「打檔車」的入門門檻，同時卻保留「自由之翼」的操駕樂趣。

不只新車 活動滿滿熱鬧非凡

啦啦隊參戰。（圖／台北市汽車代理商業同業公會提供）
啦啦隊參戰。（圖／台北市汽車代理商業同業公會提供）

除了各大車廠都祭出優惠活動外，啦啦隊熱潮也從球場一路熱進台北世貿，車展舞台娛樂活動同樣吸睛，首日12月31日登場的是Fubon Angels、1月2日是MUSE慕獅女孩、1月3日是Luxy Girls，1月4日則是新世代無邊界女團「KIRIS」；另外FUSO展區則會有樂天女孩，1月1日是KAHO、彭彭、筠熹；1月3日是卉妮、若潼、熊霓，1月4日則為岱縈、笑笑、崔荷潾。

