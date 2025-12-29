愛玩車／台北車展倒數 逛展攻略看這邊

「2026台北新車暨新能源車大展」將於2025年12月31日至2026年1月4日在台北世貿登場。（圖／台北市汽車代理商業同業公會提供）





看展前攻略！「2026台北新車暨新能源車大展」將於2025年12月31日至2026年1月4日在台北世貿登場，超過20個汽車品牌帶來上百輛新車，同時也會展出許多首次在台灣曝光的車款，再加上許多精彩的活動，在新年的歡樂氣氛中，可以感受到最多元的賞車體驗。筆者將透過這篇文章，簡單幫大家畫出重點，讓看展也能很有效率。

日韓品牌精銳盡出

TOYOTA RAV4。（圖／和泰提供）

TOYOTA來勢洶洶，將首度發表全新純電都會休旅URBAN CRUISER，並提前亮相全新大改款休旅車RAV4，同時展示跑旅CROWN SPORT。其中RAV4一直以來都以王者之姿霸佔銷售排行榜，預計於明年一月正式在台灣上市，前幾天也流出未經官方證實的車輛編程與售價，在網路上引發熱議。另外還有四大主題區——新能源區、Lifestyle區、Premium 區與GAZOO Racing區，根據不同型態劃分，絕對時車展一大亮點。

Lexus LF-ZC。（圖／和泰提供）

Lexus以「MEET TOMORROW」 為主題，最大亮點絕對是首次在台亮相的「LF-ZC概念車（Lexus Future Zero-emission Catalyst）」，其以低趴純電轎跑姿態結合Lexus經典紡錘型車身設計，重新定義電動車的動感比例與未來美學；其可變式空氣力學設計、次世代BEV電動架構與沉浸式互動平台，實現軟體定義車（SDV）的革新移動體驗。另外，據說全新ES與IS會以神秘車款身份登場，在市售車領域也沒有缺席。

Honda ZR-V e:HEV。（圖／Hodan Taiwan提供）

Honda本田透過社群宣告，本屆車展將帶來「ZR-V e:HEV」以及「Prelude」。ZR-V e:HEV採用與Civic e:HEV相同的平台，但是跨界休旅車的姿態，會有更好的空間機能性，同時也可更符合台灣消費者的胃口；動力方面預計搭載2.0升的e:HEV電油混合動力，一樣是以節能為主要數訴求，但依舊擁有暢快的駕馭感受。Prelude則是以「舊名裝新酒」之姿重返車壇，以海外資料來看，一樣會是2.0升的e:HEV電油混合動力，與Civic e:HEV相同，但是搭載更多運動化的配備，擁有更好的操控性表現。

NISSAN Formula E GEN3 Evo。（圖／林昱丞攝影）

NISSAN會帶來「ABB Formula E電動方程式錦標賽」冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo，雖然是展示車，但是能近距離欣賞充滿科技的賽車，實屬難得。而一般的市售車則會有搭載全新第3代e-POWER動力系統的跨界休旅車款NISSAN QASHQAI初登板，這款尺碼在Kicks及X-Trail之間的休旅車，預計2026年下半年引進台灣。

INFINITI QX60。（圖／INFINITI提供）

INFINITI會帶來年中在海外中期改款的QX60，加入Sport等級，換上「Artistry in Motion」設計語彙，車頭的廠徽還會發光，加上取自於寧靜竹林的格柵，充分展現霸氣又豪華的尊榮感。內裝小幅升級，主要是透過材質的轉換，增加豪華與新鮮感。

SUZUKI e VITARA。（圖／TAIWAN SUZUKI提供）

SUZUKI首款全球戰略電動車e VITARA台灣首秀就在台北車展，這款車以「Emotional Versatile Cruiser」為產品理念，搭載電動四驅系統「ALLGRIP-e」，並使用專為電動車開發的「HEARTECT-e」全新平台。

e VITARA尺碼落於VITARA與S-CROSS，但是軸距來到2,700 mm，比S-CROSS的2,600 mm還要長，將帶來更好的車室空間；車內也因應電動車而增加更多的科技感，跟以往的SUZUKI車款相比，呈現煥然一新的感覺。外型延續著概念車eVX的設計手法，也是跟以往的SUZUKI車款不太一樣，利用多層次的幾何元素，加入許多現代化元素，呈現豐富動感的氛圍。

MITSUBISHI XFORCE。（圖／中華三菱提供）

MITSUBISHI久違推出的新車——XFORCE，這款強調越野的都會跨界休旅車已經有非常多曝光，實車也在展間供消費者近距離賞車，目前大家最關心的是它的正式售價，預計會在台北車展公開，期盼中華三菱能夠來個「甜甜價」。除了XFORCE外，中華三菱還預告會有其他首次在台亮相的車款，就讓我們拭目以待。

Mazda Iconic SP。（圖／Mazda提供）

這次車展台灣馬自達以「Smile Every Mile」為展演主軸，亮相以轉子引擎重生油電架構的Mazda Iconic SP，在這個多元動力的世代當中，可謂是恰如其分。Mazda Iconic SP在2023年的東京移動展首發，以介於RX-7與MX-5的車格，擁有Mazda對於跑車最新的想像。流線的外觀帶來極佳的空氣動力表現，且類掀燈造型，充滿濃厚的傳承致敬之意；370匹馬力轉子引擎可使用更乾淨的燃料，達成更極致的碳中和。

除此之外，「MAZDA 小車大秀」模型車主題展區也會在車展登場，集結全台 MAZDA 模型車收藏家的熱情，藉由每一台模型車的故事，共同演繹 MAZDA 的設計美學與駕馭精神。

HYUNDAI PALISADE Calligraphy。（圖／HYUNDAI提供）

身為唯一的韓國品牌，HYUNDAI現代汽車將由旗艦休旅PALISADE Calligraphy領軍，其以五米級大器車格與七人座旗艦定位登場，搭載全新世代2.5T-Hybrid結合54kW電動馬達，帶來334匹綜效馬力的旗艦輸出，並以Calligraphy頂級客製規格，透過雕塑感線條、燈光識別與高質感用料，營造更貼近高端品牌所追求的沉浸式豪華氛圍，從動力、質感到空間尺度全面到位，重新定義家庭旗艦的高度。

歐美系車廠戰鬥力十足

Alfa Romeo Junior。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

相較於日韓系品牌的來勢洶洶，歐系品牌相對就比較低調些，不過屢屢丟出「震撼彈」的寶嘉聯合，在本次車展中，將帶來四個品牌ALFA ROMEO、CITROËN、PEUGEOT以及Jeep。目前確認的是，Alfa Romeo會帶來全新世代休旅Junior，CITROËN則是推出跨界小型休旅C3 AIRCROSS。

CITROËN C3 AIRCROSS。（圖／林昱丞攝影。資料畫面）

在寶嘉聯合在展前透露，除了Alfa Romeo Junior與CITROËN C3 AIRCROSS外，還會有CITROËN BERLINGO福祉車、CITROËN AMI、Jeep Compass、Jeep Cherokee、PEUGEOT 208、PEUGEOT 408 GT RAPIDE等車款。

BMW M2 CS。（圖／汎德提供）

BMW以戰鬥後驅小跑車M2 CS參戰，這款限量生產的車子其實2025年中就開始接單，透過大量碳纖維套件，讓車重直線下降，跟一般版本的M2相比，整整輕了約30公斤。動力方面，搭載3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，使用8速M Steptronic變速箱，最大馬力為530匹，最大扭力則是66.3 kgm，0-100 km/h加速3.8秒。底盤系統也經過重新調校，帶來更競技的動態表現。

MINI John Cooper Works Cabrio。（圖／汎德提供）

MINI John Cooper Works Cabrio是在眾多新車中，唯一一款敞篷車型。MINI依舊帶來許多樂趣，繼三月Mini Cooper S Cabrio與MINI JCW一起上市後，敞篷的MINI John Cooper Works Cabrio終於搶在過年前登場。這款性能敞篷跑車主要是換上與MINI JCW一樣的動力，並加入許多JCW的專屬配備，在享受天空時，也可擁有熱血的極致性能。

Macan Electric極致紫。（圖／台北保時捷中心提供）

Porsche則是由汎德永業集團台北保時捷中心聚焦於Porsche Exclusive Manufaktur極致客製工藝，會展出全新Macan Electric，具體展現高度客製化的可能性，車身披上神祕的極致紫（Ultraviolet），足蹬22吋RS Spyder Design 輪圈並施以釹銀色（Neodyme）烤漆，車側刀刃飾板與內裝Accent套件亦呼應採用相應色系點綴，輔以黑色、蠟灰色雙色真皮內裝套件與晚材木內裝飾板。

Tesla「S3XY」全車系家族都會出席。（圖／Tesla提供）

電動車霸主Tesla會展出Model S、Model 3、Model X與Model Y的「S3XY」全車系家族，雖然沒有全新車種，不過近期更新的熱門車款Model Y與Model 3，想必是眾多消費者關注的焦點，且Model X與Model S會展出Plaid版本，可以一次看個夠。

本土品牌傳承開展 商用車更現代更智慧

LUXGEN n⁷。（圖／Luxgen提供）

近期新聞不斷地國產品牌當然不缺席，剛被鴻華先進收購的LUXGEN還是會在現場展出純電休旅n⁷；而鴻華先進則是會首次對外公開日前剛發表的FOXTRON Bria，想要近距離欣賞來自同一體系的雙車系，此時不來更待何時？另外CMC中華汽車展出的重點是銷售表現十分漂亮的J Space，且台北車展首度開放寵物推出入場，消費者可以帶著自己的毛小孩，「親自」測試J Space的大空間。

FOXTRON Bria。（圖／FOXTRON提供）

商用車品牌FUSO將展車上個月剛上市的「New Super Great」，台灣是這輛旗艦重卡車第二個發表的海外市場，更強調空力設計，並加入更強大主動安全防護科技，像是第6代主動煞車系統、主動側邊防護輔助系統、前方起步盲區警示系統等。

機車也來參一咖

HARLEY‑DAVIDSON與ROYAL ENFIELD一同來參展。（圖／太古提供）

太古將帥氣有型的HARLEY‑DAVIDSON與ROYAL ENFIELD一同帶來台北車展，HARLEY‑DAVIDSON展出橫跨 Sportster、Softail與Touring三大核心車系的代表車款；Royal Enfield則是帶來前陣子才發表的Bullet 350、Classic 350、Meteor 350、Shotgun 650、Classic 650與Super Meteor 650。

Honda CB1000 Hornet SP。（圖／Honda Taiwan提供）

Honda二輪將會展出眾多新車，其中CB1000 Hornet SP將會擔任主秀，但筆者認為，搭載新世代E-Clutch電子離合器系統的CB650R與CBR650R也是亮點之一，透過新世代的科技，能夠降低「打檔車」的入門門檻，同時卻保留「自由之翼」的操駕樂趣。

不只新車 活動滿滿熱鬧非凡

啦啦隊參戰。（圖／台北市汽車代理商業同業公會提供）

除了各大車廠都祭出優惠活動外，啦啦隊熱潮也從球場一路熱進台北世貿，車展舞台娛樂活動同樣吸睛，首日12月31日登場的是Fubon Angels、1月2日是MUSE慕獅女孩、1月3日是Luxy Girls，1月4日則是新世代無邊界女團「KIRIS」；另外FUSO展區則會有樂天女孩，1月1日是KAHO、彭彭、筠熹；1月3日是卉妮、若潼、熊霓，1月4日則為岱縈、笑笑、崔荷潾。

