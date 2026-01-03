愛玩車／台北車展唯一大貨車 FUSO三車任你坐

FUSO eCanter。（圖／林昱丞攝影）





國民貨車FUSO在「2026台北新車暨新能源車大展」中，展出最新世代的旗艦車款，包含甫於上月發表的旗艦級重卡「New Super Great」、全台唯一的5噸電動輕型貨車eCanter，以及深受頭家信賴的國民貨車Canter堅達5噸小貨車，從長途運輸、都市配送到淨零物流，一次展現 FUSO 橫跨燃油與新能源的完整產品線。

New Super Great上月上市 變科技又更豪華

FUSO New Super Great。（圖／林昱丞攝影）

New Super Great融合德系動力科技、全新世代品牌設計語彙與智慧安全配備，為駕駛帶來安全與便利兼具的舒適駕馭體驗。New Super Great提供21.5至46噸級多元車型，全面滿足冷鏈物流、建築營造、長途運輸等多種產業需求。安全上，搭載包括第六代主動煞車輔助系統（ABA 6）及主動側邊防護輔助系統（Active Sideguard Assist 2.0），全面升級主被動安全與駕駛輔助功能，另外導入Truckonnect車隊管理系統，該系統可整合車輛位置、行駛軌跡、安全駕駛資訊、遠端診斷與油耗分析，協助企業以數據驅動決策，打造更高效、更智能的運輸營運。

輕型貨卡eCanter 兼顧零排放、低噪音與高效率

FUSO eCanter。（圖／林昱丞攝影）

全台首款純電輕型貨卡eCanter提供三種電池容量選擇與高度車體改裝彈性，能因應都會宅配、超商物流、生鮮冷鏈等多元需求。現場將同步展示FUSO獨家ePTO電動動力分導器，可直接由動力電池供電驅動液壓尾門、垃圾壓縮箱或冷凍壓縮機，無需引擎提速即可運轉設備，兼顧零排放、低噪音與高效率，協助企業邁向低碳與ESG永續目標。

「國民貨車」Canter 多種軸距及車體型式

FUSO Canter。（圖／林昱丞攝影）

「國民貨車」Canter堅達有5噸至8.55噸等不同噸數，配合多種軸距及車體型式，滿足市區短途配送與跨區域中程運輸的不同載重需求，且兼具寬大貨床、更耐用的底盤結構與升級主被動安全配備，特別適合超商與電商物流、餐飲與生鮮冷鏈、建材五金配送、在地批發零售與市區工程等產業。

除了三輛展車外，展區更規劃多項貼近車迷的互動體驗，包括「FUSO 攤位打卡」，完成社群按讚與追蹤即可兌換入場好禮，「FUSO 扛霸知識王」則是挑戰品牌與大車安全小知識，以及「FUSO 運轉手連線任務」，透過九宮格轉盤連線，成功串起Super Great、Canter、eCanter等關鍵字即可贏得好禮。

